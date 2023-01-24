Bu fotoğraflarda gördüğün ilk şey hakkında çok şey söylüyor!

Bir kadın gördüyseniz: Kadının duruşu, dizleri bükülmüş, öne doğru eğilmiş, elleri başının üzerinde onu savunan bir boyun eğme biçimidir. Öncelikle bu imajı tanımlamanız, hayatta sürekli kendinizi savunuyormuş gibi hissetmeniz, sizi duygusal ve zihinsel olarak yorgun bırakmanız anlamına gelebilir.

Bir kafatası gördüyseniz: Şu anda hayatınızda bazı önemli zorluklarla karşı karşıya olabilirsiniz ve bunları etkili bir şekilde aşmak için bir çözüm bulmakta zorlanıyorsunuz. Bu, kapana kısılmış ve hatta umutsuz hissetmenize neden olur, ancak pes etmeyin! Bu bir deneme zamanı olsa da, ateşin içinde yürüyorsunuz ve diğer taraftan çıktığınızda bu, kendinizin daha da güçlü bir versiyonunu oluşturacak.