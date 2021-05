Bluetooth kulaklık kullanmak ne kadar sağlıklı?

Bluetooth kulaklıkların son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber kablolu kulaklıklar da artık yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Kablolu kulaklık kullanmayı hala tercih edenler olsa da bluetooth kulaklık kullanıcılarının sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Kullanıcılarına kullanım kolaylığı sunan bluetooth kulaklıkların sağlığımız üzerinde önemli etkileri bulunuyor. Radyasyon yayan bluetooth kulaklık gibi cihazların uzun süre kullanımı kanser gibi büyük birçok sağlık problemine yol açtığı düşünülüyor. İşte bluetooth kulaklıklar hakkında bilmeniz gereken her şey...

Kanser de dahil birçok hastalığa neden oluyor

42 ülkeden 247 bilim insanının imzasının bulunduğu bir bildirge ile 2015 yılında bilim insanları kablosuz cihazların çevresinde oluşan elektromanyetik alana maruz kalmanın insan sağlığına zararlı olduğuna dair endişelerini belirtti. Elektromanyetik dalgalara fazla maruz kalmanın kanserin yanı sıra genetik bozukluklara, nörolojik sorunlara, öğrenme ve hafıza eksikliklerine, üreme sorunları gibi başka birçok sağlık sorununa da neden olduğu ortaya çıktı.

University of California profesörlerinden Dr. Joel M. Moskowitz, elektromanyetik dalgaların sağlık üzerine olumsuz etkilerine dair birçok araştırma yapılmış olsa da bluetooth ya da kablosuz kulaklıklardan yayılan elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalımanın oluşturabileceği sorunlara karşı ne gibi önlemler alınabileceğine dair yeterli bilginin bulunmadığını söylüyor.

Elektromanyetik dalgaların zararları nelerdir?

Bluetooth kulaklıklar kullanıldıklarında, radyo frekanslı ışınım adı verilen berlirli bir tür iyonlaşmamış elektromanyetik alan yayarlar. Aynı durum bilgisayarlar, cep telefonları ve hatta mikrodalga fırınlar için de geçerlidir. 2011 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı bu tür radyasyonun insanlarda kansere yol açabilecek bir çeşit olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma cep telefonu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bir tür beyin kanserine dayanarak yapıldı. 2018 yılında ise benzer şekilde cep telefonlarındaki 2G ve 3G teknolojilerinin kansere neden olabileceği tespit edildi.

Bluetooth ve kablosuz kulaklıkların yaydığı elektromanyetik dalga seviyelerinin cep telefonuyla kıyaslandığında daha az olduğu görülse de bazı sağlık uzmanları için bu yine de büyük bir endişe sebebi olarak görülüyor. Ancak, Dr. Moskowitz bluetooth kulaklıkların uzun süre kullanımının oluşturabileceği hasarların altını şu sözlerle çiziyor: "Eğer bir kişi bluetooth kulaklıkları (kulak içine takılan) gün içinde uzun saatler boyunca kullanıyorsa bu seviyedeki bir radyasyonun insan sağlığına etkileri hiç de küçümsenecek gibi değil."

Nasıl önlemler alınabilir?

Kablosuz cihazlardan yayılan radyasyona sürekli olarak maruz kalmanın oluşturabileceği sorunlar ve alınabilecek önlemler hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekse de bu zararları en aza indirgemek için bireysel olarak alabileceğimiz bazı önlemler mevcut.

Nöroonkoloji uzmanı Santosh Kesari, uzun süre telefon görüşmesi yapılacaksa telefonun hoparlör özelliğini kullanmanın daha sağlıklı olacağını belirtiyor. Aynı şeyin uzun süre müzik ve podcast dinleyenler için de geçerli olduğunu eklerken, gelişim çağında olan çocukların radyasyona karşı daha savunmasız olduğunu ve bu yüzden daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.Kesari bu konuyu şöyle açıklıyor: "Çocukların kafa boyutu daha küçük ve kafatasları daha ince olduğu için daha büyük risk altındalar. Bu nedenle daha fazla elektromanyetik dalgaya maruz kalmaları bekleniyor."

Moskowitz ise cep telefonunu kendinizden yaklaşık 25 santimetre uzakta tutmanız gerektiğini ve sadece güçlü sinyaller varken kullanmanız gerektiğini belirtiyor. Telefon sinyalinin zayıf olmasının daha fazla radyasyon yaydığı anlamına geldiğinin unutulmaması gerektiğini de ekliyor.

Çeviren: Dilara Koru

