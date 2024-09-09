Bir çocuk ne ister?

Bir \u00e7ocuk ya\u011fmurda ko\u015fmak ister. Bir \u00e7ocuk \u015fark\u0131 s\u00f6ylemek ister. Bir \u00e7ocuk etraf\u0131 boyamak, renklendirmek ister. Bir \u00e7ocuk u\u00e7urtma u\u00e7urmak ister. Bir \u00e7ocuk deniz k\u0131y\u0131s\u0131nda oturup kumla oynamak ister. Bir \u00e7ocuk hayal kurmak, umut etmek ister. Bir \u00e7ocuk uyuyacaksa yata\u011f\u0131nda, yan\u0131nda olmas\u0131ndan dolay\u0131 g\u00fcvende oldu\u011fu insanlar\u0131n yan\u0131nda uyumak ister. Bir dere yata\u011f\u0131nda, bir kuyuda, bir \u00e7uvalda, \u00fczerine gelinlik \u00f6rt\u00fclm\u00fc\u015f bir tabutta de\u011fil....
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