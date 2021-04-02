Bir ayın her gününde avokado yerseniz ne olur?

Gözlerinizi korumaktan vücudunuzu kanser hücrelerine karşı savunmaya kadar salatanızda, dip soslarınızda ya da doğrudan yediğiniz avokadoların vücudumuz için yararlı olduğu kadar lezzetli olduğu da inkar edilemez...

Bir ayın her gününde avokado yerseniz ne olur?
Sağlık
02 Nisan 2021 Cuma

Avokadonun çok sağlıklı bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya her gün yemenin faydalarını biliyor musunuz? Günlük beslenme düzeninizin yanına ek olarak avokado eklemek oldukça etkili olabilir. Tabii bunu yapmadan önce doktorunuza sormanızda da fayda var...


1- Böbrekleriniz daha iyi çalışır

Avokado potasyum açısından zengindir, bu nedenle böbrek probleminiz varsa bu meyveyi diyetinize dahil etmek isteyebilirsiniz. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirmenin sağlıklı bir yolu olduğunu kanıtladı.


2- Nefesiniz tazelenir

Doğal bir nefes tazeleyici arıyorsanız, avokado iyi bir fikir olabilir. Avokadolar, yüksek antibakteriyel özelliğe sahiptirler ve günde bir tane yemek, bakterileri ağzınızın içinden bakterileri uzaklaştırabilir ve nefesinizi temizleyebilir.


Mutfağınızda bulabileceğiniz 7 nemlendirici
Mutfağınızda bulabileceğiniz 7 nemlendirici

3- Göz sağlığınıza katkıda bulunabilir

Günde bir taze, orta boy avokado yemek, daha iyi bir göz fonksiyonu elde etmenizi sağlar. Bunun nedeni, avokadonun vücudumuzdaki karotenoid seviyelerini artırmaya yardımcı olabilmesi, antioksidan ve antienflamatuar olarak çalışabilmesidir.


4- Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Her zamankinden daha sık soğuk algınlığına yakalandıysanız, belki de bağışıklık sisteminiz daha fazla ilgi istiyordur. Bu nedenle bazı avokado bileşenlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve virüsleri ve diğer enfeksiyonları baskılayabileceği bilgisini öğrenmekte fayda var.


5- Kan basıncınızı düşürebilir

Yüksek tansiyonunuz varsa, bundan sonra avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriğinin, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudumuzdaki lipitleri arttırmak için iyi biliniyor.


Limon suyunun inanılmaz faydaları
Limon suyunun inanılmaz faydaları

6- Karaciğeriniz daha verimli çalışır

Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenler. Bu nedenle onun sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Bu konuda avokado yemenin karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği söyleniyor.


7- Daha kolay kilo verirsiniz

Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorun. Bunu bir profesyonel ile değerlendirmek önemli olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Doygunluk hissini artırır ve bağırsak hormonlarımız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.


8- Kansere karşı korumanızı destekleyebilir

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceğini biliyoruz. Avokado, sitotoksik özelliklere sahiptir. Bu da avokadonun kanserojen hücreleri öldürebileceği ve bu hastalığın büyümesini önleyebileceği anlamına geliyor.


9- Cildinize ışıltı katar

Avokadoyu yiyebilir veya doğrudan cilde uygulayabilirsiniz. Avokadoyu bu açıdan nasıl kullandığınız önemli değil çünkü bu meyve cilt sağlığı için her şekilde tavsiye ediliyor. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmada yardımcı olabilir. Bu da daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda sahip olamanızda yardımcı olur.


5 farklı avokado yüz maskesi tarifi
5 farklı avokado yüz maskesi tarifi

10- Artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

Artritten muzdarip insanlar genellikle eklem ağrısı ile uğraşmak zorunda kalırlar ama avokado yemek onlara bu konuda yardımcı olabilir. Avokadonun antioksidan ve analjezik özellikleri ağrısız bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.


11- Konsantrasyonunuzu artırır

Eğer işlerinize konsantre olmakta veya odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, büyük bir fincan kahve içmek yerine bir avokado yemeyi deneyin. Avokado yiyenlerin olumlu beyin ve bilişsel sonuçlar yaşadığı kanıtlanmıştır.


12- Kolesterol ve trigliserit seviyelerinizi düşürebilir

Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanlar, "Günde bir avokado, kolesterolü uzak tutabilir." diyor. Çünkü avokado; zararlı kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açan yüksek miktarda lif, tekli doymamış yağlar ve bitki sterolleri içeriyor.


Referans: "What Can Happen to Your Body If You Start Eating an Avocado a Day for 30 Days". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/what-can-happen-to-your-body-if-you-start-eating-an-avocado-a-day-for-30-days-801404/.


Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu
Kendisi kadar suyu da faydalı: Ceviz suyu

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.