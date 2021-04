Bir ayın her gününde avokado yerseniz ne olur?

Avokadonun çok sağlıklı bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya her gün yemenin faydalarını biliyor musunuz? Günlük beslenme düzeninizin yanına ek olarak avokado eklemek oldukça etkili olabilir. Tabii bunu yapmadan önce doktorunuza sormanızda da fayda var...

1- Böbrekleriniz daha iyi çalışır

Avokado potasyum açısından zengindir, bu nedenle böbrek probleminiz varsa bu meyveyi diyetinize dahil etmek isteyebilirsiniz. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirmenin sağlıklı bir yolu olduğunu kanıtladı.

2- Nefesiniz tazelenir

Doğal bir nefes tazeleyici arıyorsanız, avokado iyi bir fikir olabilir. Avokadolar, yüksek antibakteriyel özelliğe sahiptirler ve günde bir tane yemek, bakterileri ağzınızın içinden bakterileri uzaklaştırabilir ve nefesinizi temizleyebilir.

3- Göz sağlığınıza katkıda bulunabilir

Günde bir taze, orta boy avokado yemek, daha iyi bir göz fonksiyonu elde etmenizi sağlar. Bunun nedeni, avokadonun vücudumuzdaki karotenoid seviyelerini artırmaya yardımcı olabilmesi, antioksidan ve antienflamatuar olarak çalışabilmesidir.

4- Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Her zamankinden daha sık soğuk algınlığına yakalandıysanız, belki de bağışıklık sisteminiz daha fazla ilgi istiyordur. Bu nedenle bazı avokado bileşenlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve virüsleri ve diğer enfeksiyonları baskılayabileceği bilgisini öğrenmekte fayda var.

5- Kan basıncınızı düşürebilir

Yüksek tansiyonunuz varsa, bundan sonra avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriğinin, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudumuzdaki lipitleri arttırmak için iyi biliniyor.

6- Karaciğeriniz daha verimli çalışır

Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenler. Bu nedenle onun sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Bu konuda avokado yemenin karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği söyleniyor.

7- Daha kolay kilo verirsiniz

Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorun. Bunu bir profesyonel ile değerlendirmek önemli olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Doygunluk hissini artırır ve bağırsak hormonlarımız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

8- Kansere karşı korumanızı destekleyebilir

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceğini biliyoruz. Avokado, sitotoksik özelliklere sahiptir. Bu da avokadonun kanserojen hücreleri öldürebileceği ve bu hastalığın büyümesini önleyebileceği anlamına geliyor.

9- Cildinize ışıltı katar

Avokadoyu yiyebilir veya doğrudan cilde uygulayabilirsiniz. Avokadoyu bu açıdan nasıl kullandığınız önemli değil çünkü bu meyve cilt sağlığı için her şekilde tavsiye ediliyor. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmada yardımcı olabilir. Bu da daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda sahip olamanızda yardımcı olur.

10- Artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

Artritten muzdarip insanlar genellikle eklem ağrısı ile uğraşmak zorunda kalırlar ama avokado yemek onlara bu konuda yardımcı olabilir. Avokadonun antioksidan ve analjezik özellikleri ağrısız bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.

11- Konsantrasyonunuzu artırır

Eğer işlerinize konsantre olmakta veya odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, büyük bir fincan kahve içmek yerine bir avokado yemeyi deneyin. Avokado yiyenlerin olumlu beyin ve bilişsel sonuçlar yaşadığı kanıtlanmıştır.

12- Kolesterol ve trigliserit seviyelerinizi düşürebilir

Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanlar, "Günde bir avokado, kolesterolü uzak tutabilir." diyor. Çünkü avokado; zararlı kolesterol seviyelerinde düşüşe yol açan yüksek miktarda lif, tekli doymamış yağlar ve bitki sterolleri içeriyor.

