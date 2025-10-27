Cumhuriyet’in 102. yılı, semalarda yine kırmızı beyaz dalgalanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha coşkuyla selamlıyor.

29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İstanbul Program

11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan

18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi

18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi

19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan

19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması

İstanbul konser takvimi

Bakırköy: Cumhuriyet Meydanı Saat 21.30 Koray Avcı konseri

Bağcılar: Bağcılar Meydanı Saat 19.30 Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri

Bahçelievler: Milli Egemenlik Parkı Saat 20.30 Sinan Akçıl konseri

Beykoz: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Saat 20.00 Kubat konseri

Kadıköy: Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme Saat 18.30 Ozbi konseri

Ataşehir: Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü Saat 17.00 Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat & Halk Müziği Repertuarı

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü Saat 21.00 Ferhat Göçer konseri

Maltepe: Maltepe Belediyesi Önü | Saat 20.45 Madrigal konseri

Çekmeköy: Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü | Saat 21.00 İrem Derici konseri

Sancaktepe: Feridun Düzağaç Konseri Saat 20:00

Ankara

Ankara’da SOLOTÜRK uçuşları öne çıkıyor: 26 - 29 Ekim tarihleri arasında şehir merkezi üzerinde keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacak. Uçuşlar süresince yüksek ses oluşabileceği için valilik vatandaşları bilgilendirdi.

Yenimahalle Belediyesi, 28 Ekim’de Burcu Güneş, 29 Ekim’de ise Manuş Baba konserleriyle Dr. Ragıp Tüzün Parkı ve Batıkent M. Karayalçın Meydanı’nda bayram coşkusunu yaşatıyor.

Etimesgut Belediyesi ise usta sanatçı Levent Yüksel’i Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde ağırlıyor.

Mamak Belediyesi Cumhuriyet temalı etkinliklerle öne çıkıyor; Tarihçi-Yazar Sinan Meydan’ın söyleşisi, halk oyunları gösterileri ve kokteyl ile dolu program 29 Ekim saat 15.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi ise sanat dolu bir haftaya imza atıyor. 22 - 29 Ekim tarihleri arasında Atatürk Sanat Merkezi'nde tiyatro oyunları, şiir dinletileri ve 29 Ekim akşamı Hakan Aysev Cumhuriyet Konseri ile Cumhuriyet’i sanatla taçlandırıyor.

İzmir

İzmirliler, Cumhuriyet’in 102. yılını 29 Ekim Çarşamba günü kent genelinde düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Gün, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek resmî törenle başlayacak. Saat 10.00’da başlayacak törende protokol konuşmaları yapılacak, öğrenciler şiirler okuyacak ve halk oyunları ekipleri sahne alacak. Meydan, bayraklarla donatılırken vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik edecek.

Cumhuriyet coşkusu öğleden sonra da devam edecek. Saat 17.00’de Konak Atatürk Meydanı’nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun “102. Yıl Cumhuriyet Konseri” düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise kent, fener alayıyla aydınlanacak. Hükümet Konağı önünde saat 20.00’de başlayacak kortej yürüyüşü, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilecek. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınacak, kortej Konak Pier önünde fener alayıyla birleşerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek.

Kutlamaların en coşkulu anı ise Gündoğdu Meydanı’nda yaşanacak. Saat 21.00’de sahne alacak Haluk Levent, İzmirlilere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı konseri verecek. Katılımın ücretsiz olduğu konserle birlikte meydanda büyük bir bayram coşkusu yaşanacak.

Eskişehir

Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Salı günü Erenköy Mahallesi Kuzey Kıbrıs Dostluk Parkı ile Şirintepe Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol Ayaz Parkı’nda çocuklara yönelik etkinlikler yapılacak. Saat 11.00’de başlayacak program akşam 17.00’ye kadar devam edecek. Etkinliklerde sokak oyunları, ebru ve ahşap boyama atölyeleri, el işi çalışmaları ve yarışmalar yer alacak.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuva, gençlerin ve çocukların katılımına açık olacak. Bayram dolayısıyla kentteki müze ve turistik merkezler 28 ve 29 Ekim tarihlerinde açık olacak. Böylece hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler Cumhuriyet coşkusunu yaşarken Eskişehir’in kültürel zenginliklerini de görme fırsatı bulacak.

Ordu

Ordu ilinde ise kapsamlı bir kutlama programı hazırlandı: 28 Ekim’de saat 13:00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlıyor. Ordu Kütüphanesi Aynı gün akşam saat 19:00’da şehir bandosunun konseriyle ve yürüyüşle devam ediyor. 29 Ekim sabahında ise Valilikte tebrik kabulü ardından resmi törende kutlamalar yer alıyor.

Denizli

Cumhuriyet Bayramı’nın en coşkulu anı ise 29 Ekim Çarşamba günü, saat 19.00’da Atatürk Stadı’ndan Delikliçınar Meydanı’na yapılacak “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü (Fener Alayı)” ve ardından ünlü sanatçı Buray’ın vereceği Halk Konseri, Denizlilileri tek yürek olarak buluşturacak.

Kayseri

29 Ekim Çarşamba günü ‘Cumhuriyetin Gücüyle Pedallıyoruz’ sloganıyla bisiklet turu düzenleyecek. Saat 14.30’da yapılacak bisiklet tesliminin ardından saat 15.00’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 nolu otoparktan start alacak bisiklet turu, 8 kilometrelik parkurun bitiş noktası olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Antalya

29 Ekim Çarşamba günü ise Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark Sanat Galerisi’nde düzenlenen “102 Eserle Cumhuriyet Sergisi” saat 12.45’te sanatseverlere kapılarını açacak. Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Fener Alayı ve Cumhuriyetimizin 102. Yılı Konseri” düzenlenecek. Saat 18.30’da Varyantlar’dan başlayacak olan Fener Alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Cumhuriyet coşkusu 29 Ekim Çarşamba günü, saat 20.00’de, Kemer Belediyesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Emre Altuğ konseri düzenlenecek. Katılımcılar, bayraklarla, marşlarla ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayacak.

* Haberin fotoğrafı yapay zeka ile yapılmıştır.