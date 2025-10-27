Günlük burç yorumları: 28 Ekim 2025 Salı

Mars, gün ortasında Şiron ile bir quincunx açı oluşturuyor ve bu da kendimizi ifade etme veya istediğimizi elde etme çabalarımızın etkinliğinden şüphe duymamıza neden olabilir; bu durum pasif-agresif davranışlara, savunmacılığa veya hayal kırıklığına yol açabilir. Şu anda hem iddialı hem de hassas olmayı başarmak zor olabilir, bu iki uç arasında gidip gelebiliriz. Kendimizi ifade ederken başkalarını kışkırtmadan, rahatsız etmeden veya endişelendirmeden yapmak da zorlayıcı olabilir. Hile, hassasiyet ve doğrudanlığı birleştirmenin yollarını bulmaktır; seçeneklerimizi "ya o ya bu" şeklinde daraltmak yerine ikisini dengelemeye çalışmalıyız. Ancak gün ilerledikçe Mars-Jüpiter üçgeninin etkisi güçlenir ve özgüvenimiz, inancımız ve coşkumuz artar. Özgürlük arzusu da aynı şekilde güçlü olabilir. Bu geçiş altında daha kararlı ve girişimci oluruz. Heyecan verici yeni bir plan veya meydan okuma düşünmek için harika bir zamandır. Hayatımızı iyileştirmek için harekete geçmemizi sağlayan bir dürtü hissederiz. Amaçlarımıza ulaşmak için gerekli iradeye, canlılığa ve enerjiye sahibiz. Pozitif tutumlar ve beklentiler, kazandıran durumlar yaratıyor gibi görünür ve şu anda dostane bir rekabetin keyfini çıkarabiliriz.