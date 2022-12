Beyaz yumurta ve kahverengi yumurta arasındaki fark nedir?

Yumurta alırken bir tercihiniz var mı? Daha sağlıklı olduklarını varsayarak kahverengi yumurtaları daha sık mı tercih ediyorsunuz? Yoksa her zaman yediğiniz beyaz yumurtaları alıyorsunuz? Beyaz yumurta ile kahverengi yumurta savaşında, yumurta kabuklarının renginde ve bazen de fiyatta kesinlikle fark vardır, ancak farklılıklar sadece kabuk derinliğinde mi? Yumurta alırken bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olması için yumurta renkleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Yumurta renklerinin farkı

İnsanlar, kahverengi ekmek, kahverengi pirinç ya da kahverengi makarna gibi daha sağlıklı olduklarını varsayarak kahverengi tavuk yumurtasını tercih etme eğilimindedir. Ancak bu yumurtalar için geçerli değildir. Yumurtaların renginin tavukların cinsine ve genetiğine bağlı olduğunu belirtilmektedir.

Kabuk rengi kalıtsaldır. Yani genelde kahverengi renkli tavuklar kahverengi yumurtlar. Beyaz renkli tavuklar ise beyaz yumurtlar. Örneğin; White Leghorn, White Rock ve Cornish gibi tavuk ırkları beyaz yumurtlarken, Plymouth Rocks, Rhode Island Reds ve New Hampshire kahverengi kabuklu yumurtlar. Araucana, Lushi, Dongxiang ve Ameraucana gibi diğer birkaç tavuk türü mavi-yeşil veya mavi yumurtalar bırakır. Yani yumurta kabuklarının beyaz olmayan rengindeki farklılık, o cinsin ürettiği pigmentlerden kaynaklanmaktadır.

Kahverengi yumurta kabukları pigment protoporfirin IX içerir.

Mavi yumurta kabukları biliverdin pigmenti içerir.

Bazen aynı cins içinde de genetik baskınlıklarına bağlı olarak yumurta rengi farklılık gösterebilir. Irk ve genetiğin yanı sıra tavuğun diyeti, çevre, stres seviyeleri ve yaşı gibi diğer faktörler de kabuk rengini etkileyebilir.

Kahverengi yumurtalar beyaz yumurtalardan daha mı sağlıklı?

Çoğu zaman, insanlar kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha doğal ve daha sağlıklı olduğuna inanarak kahverengi yumurtaları tercih ederler. Ancak, bu bilgi doğru değil. Yumurta kabuğu renginden bağımsız olarak tüm yumurtalar size benzer beslenme sağlar. Araştırmalar, yumurta bileşiminin ya da kalitesinin kabuk renginden etkilenmediğini belirtmektedir. Renk farkı besin değerinden değil sadece kabuktaki pigment farkından kaynaklanmaktadır. Hem kahverengi hem de beyaz yumurtalar yüksek kaliteli protein, vitaminler ve mineraller içerir.

Bununla birlikte, tavuğun ortamı ve yemi gibi yumurtanın besin içeriğini etkileyebilecek birkaç başka faktör daha vardır. Örneğin; yeterince güneş ışığına izin verilen serbest gezinen tavukların, kümeslerde ve kafeslerde geleneksel olarak yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalardan daha yüksek miktarda D vitamini içeren yumurta ürettikleri bilinmektedir. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş bir diyetle beslenen tavuklar, sırasıyla bu besinlerden daha yüksek düzeyde yumurta üretirler.

Beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında tat farkı var mı?

Bazı insanlar kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha lezzetli olduğuna inansa da, bu sadece kişisel bir tercih meselesidir. Tıpkı besin içeriği gibi, yumurta kabuğu rengi de yumurtaların tadını tam olarak belirlemez. Ancak yemin türü, tavuğun cinsi, pişirme yöntemi ve tazeliği gibi diğer faktörler yumurtaların tadını etkileyebilir.

Gezen tavukların çoğu kahverengi yumurta bırakır ve yemleri nedeniyle tadı biraz daha zengindir ve daha canlı bir yumurta sarısına sahiptir. Bu, bazı insanların kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha lezzetli olduğunu düşünmelerine yol açabilir.

Yumurtalar, özellikle yüksek sıcaklıklarda daha uzun süre saklandığında kötü bir tat meydana gelir. Bahçeden taze toplanan yumurtalar ekstra işleme ve nakliye süresinden geçmez ve bu nedenle geleneksel süpermarket yumurtalarından daha taze ve lezzetli görünür.

Bazen bir yumurtanın pişirilme şekli de lezzetini etkileyebilir. Bir araştırma, geleneksel yemle beslenen tavukların yumurtalarının, balık yağıyla zenginleştirilmiş yemlerle beslenen tavukların yumurtalarının, karıştırıldığında aynı tadı verdiğini, ancak kaynatıldığında aynı olmadığını ortaya koydu. İkinci çeşit, kükürt dışı bir tada sahipti. Yumurta pişirmenin püf noktaları yazısını okumak için tıklayınız...

Bu nedenle, yumurta lezzetini çeşitli faktörler etkileyebilirken, kabuk rengi bunlardan biri değildir. Bununla birlikte, boyuta gelince, araştırmalar kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha ağır olduğunu ve daha fazla kabuk, daha fazla yumurta akı ve daha az sarısı olduğunu göstermektedir.

Kahverengi yumurtalar neden daha pahalıdır?

Çoğu zaman, renk dışında her yönden aynı olmalarına rağmen, kahverengi yumurtaların beyaz olanlardan daha pahalı olduğunu görürsünüz. Bu genellikle insanların kahverengi yumurtaların beyaz olanlardan daha kaliteli veya besleyici olduğuna inanmalarına neden olabilir. Bununla birlikte, fark, kahverengi yumurtlayan tavukların vücutlarının daha büyük olması ve daha fazla yem gerektirmesi gerçeğinde yatmaktadır, bu da market raflarında kahverengi yumurtaların daha yüksek maliyeti anlamına gelmektedir. Ayrıca, genellikle kahverengi olma eğiliminde olan organik ya da serbest dolaşan yumurta gibi bazı özel yumurta türleri de daha yüksek fiyatlıdır. Bu, alacağınız yumurta türünü seçerken diğer bazı hususların farkında olmanıza yol açabilir.

Yumurta seçmenize yardımcı olacak diğer bilgiler...

Yumurtaların besin değerinde pek bir fark yaratmayan renginden ziyade, daha iyi yumurta seçmenize yardımcı olabilecek başka faktörler de vardır...

Organik – böcek ilacı içermeyen tahıllar ve diyetle beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalar.

Omega-3 takviyeli - omega-3 yağ asidi içeriğini artırmak için keten tohumu ve balık yağı ile beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalar.

Vitaminle zenginleştirilmiş - vitamin açısından zengin bir diyetle beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalar.

Serbest gezinen - serbestçe dolaşan ve istedikleri gibi beslenen tavukların yumurtaları.

Kafessiz - tavukların yumurtaları içeride tutulur, ancak kafeslerde tutulmaz.

Antibiyotik içermez - herhangi bir antibiyotikle tedavi edilmemiş tavuk yumurtaları.

Yumurtalar, tavuğun cinsine ve genetiğine bağlı olarak kahverengi, beyaz, mavi-yeşil olmak üzere farklı renklerde olabilir. Beyaz yumurta ve kahverengi yumurta söz konusu olduğunda, ek sağlık yararları ya da beslenme farklılıkları yoktur. Kahverengi yumurtalar, beyaz yumurtalardan ne daha sağlıklı ne de daha lezzetlidir. Yumurta beslenmesinde ve lezzetinde fark yaratan faktörler, öncelikle tavuğun diyetini ve çevre koşullarını içerir. Yumurta alırken, mutlaka çiftlikten yeni toplanmış olanları alın. Ya tarım sertifikalı organik, besin açısından zenginleştirilmiş ya da serbest gezinen yumurtaları tercih edin.

Kaynak: Tracy Tredoux. "White Egg Vs. Brown Egg: All That You Need To Know". Şuradan alındı: https://www.stylecraze.com/articles/white-egg-vs-brown-egg/. (01.12.2022.)