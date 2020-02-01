Ünlü şeflerden yumurta pişirmenin püf noktaları

Moleküler gastronominin babası Herve This, yumurta üzerine bir kitap yazdı: “The Man Who Can Unboil an Egg”... This’e göre yumurta “mutfağın hakkı verilmeyen yıldızı...” Zira çorbaları terbiyeleyen, börekleri nar gibi kızartan, susam ve çörek otlarını tutkallayan yumurta, tek başına dahi karın doyurmaya yetiyor. Fakat geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da bir restoran açan Wolfgang Puck gibi basit tariflerin peşindeki şefler, en gözde aşçıların dahi omlet yapamadığını söylüyor.
Biz de “Yumurta nasıl pişirilir?” sorusunun peşine düştük. BBC’nin Good Food programı editörü şef Rafet İnce, farklı kanallarda program yapan mutfak yıldızı Eyüp Kemal Sevinç ile sayısız ödüllü şef, eğitmen Murat Bozok’un sır gibi sakladığı mutfak defterlerini karıştırdık.
Murat Bozok: Yumurtanın mantar, taze kuşkonmaz, taze baharatlar (maydanoz, kekik, biberiye) ile çok yakıştığını düşünüyorum.
Rafet İnce: Pastırma, sucuk, kavurma, sosis hatta etin her hali -komple danayı bile koyabilirim domates, biber ve soğan...
Eyüp Kemal Sevinç: Yumurtanın çoğu gıdayla beraber rahatça kullanılacağını düşünüyorum. Mesela kıymalı, ıspanaklı ve patatesli yumurta... Haşlanmış Meksika fasulyesi ve mısır ile güzel bir omlet yapıp kahvaltılarınızda alternatif yaratabilirsiniz.
Poşe yumurta: Küçük bir tencerede, suyun derinliği 6 cm olacak kadar, yani 2 bardak kadar su kaynatın, 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Yumurtayı bir kepçenin içine kırın. Kepçeyi yavaşça suyun içine batırın. 30 saniye kadar bekleyip yumurtayı suyun içine bırakın. 2-3 dakika pişirin ve yumurtayı kevgir yardımıyla suyun içinden alın.
Çılbır: Poşe aşamasından sonra yumurtanın üzerine yoğurt, kızmış tereyağı ve pul biber dökün.
Coddled yumurta: Yumurtanın İngiliz mutfağında pişirilme yöntemi. Poşe aşamasından sonra baharat, sebze ve jambonla çeşnilendirilir ve 4 ila 6 dakika arası pişirilir.
Benedict yumurta: Poşe aşamasından sonra ekmekleri tereyağı sürüp fırında kızartıyoruz. 2 dilim salam, 2 dilim peynir ve pişirdiğimiz poşe yumurtaları yerleştiriyoruz.
Sahanda 2 göz yumurta pişirin, tabağa alın ve sarı olan kısımlarına minik zeytin ezmeleri kondurun. Sonra, minik üçgen bir beyaz peynirden burun yapıp yerleştirin. 1 dilim domatesten dudak yapın. Gerisi hayal gücü ve mizah anlayışınıza kalmış.
Yağda yumurta pişirmenin sırrı, yumurtaya hiçbir şekilde renk vermemek. Yani ısıyı düşük tutmak. İyi tereyağ ise önemli bir unsur.
Pişirirken... Tercihen bakır, teflon ya da çelik sahanda tereyağını (çok az zeytinyağı da ilave edebilirsiniz) eritin ve kızgınlaşması için 1-2 dakika bekleyin. Yağları yakmadan ısıtabiliyorsanız, zaten ustasınız demektir! Yumurtaları tavanın biraz üzerinden kırın. Yumurtaları kırdığınızda “Coşşşşş” diye bir ses duyulmalı... Orta ateşte pişirin. Az pişmiş yumurta isterseniz altı biraz piştikten sonra tuz ile lezzetlendirip servis tabağına aktarın. Çok pişmiş severseniz de, yumurtalarınızı karıştırdıktan sonra tuz ekleyin. Bir defa daha karıştırıp, gerekirse bir spatula yardımı ile tabağa aktarın.
Yumurtayı, yüzde 10 tuzlu suya (yarım litre suya 60 gr tuz) koyduğunuzda tazesi dibe çökerken, bayat yumurta yüzeyde kalır.
Yumurta, besin kalitesi açısından anne sütünden sonra ikinci sırada. Yapılan araştırmalar besinler içindeki en kaliteli proteinin yumurtada olduğunu gösteriyor. Yumurta bulunan kolin, özellikle çocukların zihinsel ve beyinsel gelişiminde önemli bir rol oynuyor.
Kabuk rengi besin değerini etkilemez ya da tazelik-bayatlığını göstermez. Kabuk rengi tavuğun cinsiyle ilgilidir. Yumurta sarısının da koyuluğu tavuğun yemine göre değişebilir ve yumurtanın besleyiciliği veya kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Malzemeler (4 kişilik)
Hazırlanışı: Patatesleri yıkayıp kurulayıp soyun, ince halkalar halinde doğrayın. Tencereye soğuk su doldurun, tuz ve patatesleri ilave edin. Su kaynadıktan sonra orta ateşte 5 dakika pişirin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın, soğanları kavurup patatesleri ilave edin: Patatesler pembeleşinceye kadar orta ateşte 5-6 dakika kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin, ateşten alın. Kavurma işlemini yaparken devamlı karıştırın. Karıştırma kabının içinde yumurtaları çırpın, kavrulmuş patates ve soğanları yumurtalara katın. Tavanızı ateşe koyun, biraz kızdırın. Patatesleri ve yumurtaları tavaya dökün. Omletin bu yüzünü 2-3 dakika pişirin, daha sonra diğer yüzünü de 2-3 dakika pişirin. Ateşten alın, omlet ılıdıktan sonra dilimleyip taze yeşil soğanın sapları ile süsleyerek servis edin.
Malzemeler
Hazırlanışı: Sahana pastırmalar özenle dizilir. Su ve tereyağı ilave edilir. Sahanın ağzı kapanıp 2-3 dakika kaynatılır. Yumurtalar tek tek kaseye kırılır. Arkasından pastırmaların üzerine dikkatlice boşaltılır. Ağzı tekrar kapatılır ve 8-10 saniye beklenir. (Bu sırada saniyeler sayılır.) Kapak açılır ve beyazlar pişince ocaktan alınır. Sıcak olarak servis yapılır. (Üzerine kaşar rendelenebilir ama ben pastırmaya haksızlık etmek istemem)
Not: Tarif, kıyma veya beyaz peynirle de hazırlanabilir. Servise gidecek tabak ısıtılmış olmalıdır. Doğrudan sahanla da servis yapılabilir. Kullanılacak tavalar bakır malzemeden yapılmış ise kalaylı, çelik malzemeden yapılmış ise çizilmemiş olmalıdır.
Şeflerin tercihi ekşi mayalı ekmek. Çıtır çıtır, nar gibi kızarmış yumurtalı ekmek yemek istiyorsanız ekmeğinizin gerçekten bayat olmasında fayda var. Yumuşak ekmek çok fazla yumurta çektiği için içi ıslak kalır. 1 adet bayat ekmeği 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Küçük bir kaseye yumurtalarınızı teker teker kırıp geniş ve derin bir kasede birleştirin. İyice çırpın. Tuz ile lezzetlendirin. Orta ateşteki derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice kızdırın. Ekmekleri yumurtalı karışıma batırın. Kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Servis tabağına aldığınız yumurtalı ekmeklerinizi peynir ve domatesle afiyetle yiyin.
Haber: Neşe Şenol