Beyaz saçlarınızı koparırsanız ne olur?

Uzmanların açıkladığına göre, çıkan beyaz saçlarınızı kopardığınızda yerine daha fazla beyaz saç çıkmıyor ancak, saçınıza başka türlü zarar verme olasılığınız yüksek.

Beyaz saçlarınızı koparırsanız ne olur?
Güzellik
Giriş: 22 Aralık 2023 12:24 Güncelleme: 22 Aralık 2023 12:30
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Beyaz saçları kopardığımızda yerine daha fazla beyaz saç çıkacağına dair söylentiyi muhakkak duymuşsunuzdur. Uzmanlar, saçların beyazlamasıyla ilgili detayları açıklarken, beyazlayan saçı koparmanın saçlarımıza başka türlü zarar verebileceğinin altını çiziyor.


Dermatolog Dr. Hamdan Absdullah Hamed, HuffPost’a verdiği demeçte beyaz saç telinin koparılmasıyla renk yayılmasının olmayacağını, ancak her koparma eyleminde saç folikülünün de çıkarıldığını, bunun da saç yapısına zarar verebileceğini açıkladı.


Beyaz saçları koparmak saçın tamamen beyazlamasını sağlamasa da, bunu yapmaktan saç foliküllerine zarar vermemek için kaçınmak gerekiyor.


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Saçların beyazlaması engellenebilir mi?

Uzmanlar, beyaz veya gri saç tellerinin ortaya çıkışının genetik, yaş ve diyet gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğu konusunda hemfikir. ABD’li saç cerrahı Dr. Patrick Davis, "Yaşlanma sürecinde belli bir yaşta beyaz saçların ortaya çıkmasına neden olan hormonal değişiklikler olur" diyerek açıklıyor.


Saçların ne zaman beyazlayacağını tahmin etmenin en kolay yolu, ebeveynlere, büyükanne ve büyükbabalara bakmak. Uzmanlar, eğer büyüklerinizin saçları genç yaşta beyazladıysa, sizin de aynı durumu yaşama ihtimaliniz yüksek olduğunu ifade ediyor.


Değişmez, sabit faktörlerin yanı sıra, yediğimiz şeyler ve beslenme şeklimiz de beyaz ve gri saçların ortaya çıkışını etkileyebilir. Özellikle, B12, D3 vitaminleri ve kalsiyum eksikliklerinin erken yaşta saç beyazlaması ile ilişkilendirildiği araştırmalar mevcut. Özellikle B12 vitamininin kan hücrelerinin üretiminde rol alarak saç büyümesi açısından en gerekli vitaminlerden biri olduğu vurgulanıyor.


Ayrıca, D3 vitamininin yeni saç folikülleri oluşumunu teşvik ettiği ve bu sayede daha sağlıklı ve dolgun bir saç başı sağladığı, kalsiyumun ise büyümeyi teşvik edebilecek belirli hormonların salgılanmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.


Saçları koparmak foliküllere zararlı

Dr. Hamed’in açıkladığına göre, saçınızı koparırken bir saç folikülünü çekip çıkardığınızda, cildin içinde küçük bir çukur oluşur ve zamanla bu çukur yağ ve kepek ile dolabilir, tıkanabilir ve bu da batık benzeri başka sorunlara neden olabilir. Ayrıca her saç telinin bir çıkış yönü bulunuyor ve çıkış yönünün tersine doğru çekildiğinde, saç köküne daha fazla zarar verilebiliyor.



Kaynak: Anna Rahmanan. "How Bad Is It Really To Pull Out Your Gray And White Hairs?". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/how-bad-is-it-really-to-pull-out-your-gray-and-white-hairs_l_65663d14e4b066e398b57a39. (04.12.2023)


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