Emekli kadınlar köyü

Yaşam
Giriş: 15 Ekim 2025 13:09
ABD, Teksas’ta bulunan bir köy, birbirine destek olmak için bir arada yaşamayı seçen 11 emekli kadına ev sahipliği yapıyor. New York Times’tan Lisa Miller’ın haberine göre, Kuş Yuvası adlı köyde yaşayan kadınların yaşları 60 ile 80 arasında değişiyor.


Emekli kadınların ev komünü

Bağımsız yaşayabilecek ölçüde maddi-manevi gücü olmayan kadınların ihtiyacından doğan köyün sakinleri; yaşamlarına kısırlık, hastalık, işten çıkarılma, bağımlılık ve hayal kırıklığı yaratan evlilikler sığdırmışlar. Artık kendilerine ait bir ütopya yaratmaya çalışan grubun yazılı olmayan ve herkesin hemfikir olduğu bir kuralı var; "Artık dram yok"


Lisa Miller, "Birbirlerini tanımadan geldiler, ancak artık birbirleri olmadan yaşamayı hayal edemediklerini söylediler. Bu işte birlikte olmayı seçtiler.” diye yorumluyor.


Topluluk kadınlarının toplamda 21 çocuğu, ABD’nin çeşitli yerlerinde yaşayan iki düzine torunu ve mülkün içinde yaşayan dokuz köpeği var. 11 kadın ölene kadar birbirine yoldaş olmayı amaçlıyor.


NY Times’tan Lisa Miller’a konuşan kurucu Robyn Yerian, “Hayatımda bu insanları daha önce hiç görmemiştim ve şimdi onların her gün burada olmamasını hayal edemiyorum.” dedi.


Topluluk üyelerinden Cheryl Huff, “Artık öyle bir yaştayız ki, eskiden çok önemli olduğunu düşündüğümüz birçok şey artık önemli değil.” diye ifade etti.


2024’te Kuş Yuvası’na taşınan Sherry Moore, toplulukta erkeklerin olmasını istemiyor. Topluluktaki kadınlar bir arada olmayı seçtiyse bile kadınlar birçok konuda, özellikle de siyasette, hemfikir değiller.


Kaynak: Lisa Miller ve Shelby Tauber "11 Women, 9 Dogs, Not Much Drama (and No Guys)" (2025) Şuradan alındı: "https://www.nytimes.com/2025/08/07/well/eleven-women-nine-dogs-not-much-drama-and-no-guys.html






