Bu besinleri doğru saatlerde tüketin

Hangi yiyeceği hangi saatte tüketmek daha doğru merak ediyorsanız haberimizi okumalısınız.

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Kahve &Ccedil;oğu insan i&ccedil;in uyanır uyanmaz kahve i&ccedil;mek bir gereklilik gibi gelir fakat aslında bu olduk&ccedil;a zararlıdır. Araştırmalara g&ouml;re bir &ouml;ğ&uuml;nden &ouml;nce kahve t&uuml;ketmek bedenin kafeine karşı duyarlılığını artırmakta. Bu y&uuml;zden kahveye hemen sarılmadan &ouml;nce biraz beklemek daha faydalı. Bunun yanı sıra uykusuzluk &ccedil;ekmemek i&ccedil;in akşam saatlerine doğru kahve t&uuml;ketmekten ka&ccedil;ınmak da &ouml;nemli.
Kategori : Sağlık
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Kahve

Çoğu insan için uyanır uyanmaz kahve içmek bir gereklilik gibi gelir fakat aslında bu oldukça zararlıdır. Araştırmalara göre bir öğünden önce kahve tüketmek bedenin kafeine karşı duyarlılığını artırmakta. Bu yüzden kahveye hemen sarılmadan önce biraz beklemek daha faydalı. Bunun yanı sıra uykusuzluk çekmemek için akşam saatlerine doğru kahve tüketmekten kaçınmak da önemli.

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