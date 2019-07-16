Bu besinleri doğru saatlerde tüketin

Kahve

Çoğu insan için uyanır uyanmaz kahve içmek bir gereklilik gibi gelir fakat aslında bu oldukça zararlıdır. Araştırmalara göre bir öğünden önce kahve tüketmek bedenin kafeine karşı duyarlılığını artırmakta. Bu yüzden kahveye hemen sarılmadan önce biraz beklemek daha faydalı. Bunun yanı sıra uykusuzluk çekmemek için akşam saatlerine doğru kahve tüketmekten kaçınmak da önemli.