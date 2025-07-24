Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası: Güvercinada Kalesi

Egenin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Ayd\u0131n'\u0131n Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esinde, limana yak\u0131n konumda bulunan G\u00fcvercinada Kalesi, limana yana\u015fan dev yolcu gemilerindeki turistleri kar\u015f\u0131l\u0131yor.. Bizans ve Osmanl\u0131 d\u00f6nemlerinde korsanlara kar\u015f\u0131 karakol olarak kullan\u0131lan kale, Cenevizlilerin ticaret yolundaki yedi \u00f6nemli kaleden biri olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.. \u0130lyas A\u011fa taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan ve aday\u0131 tamamen \u00e7evreleyen 3 metre y\u00fcksekli\u011findeki surlar ile Barbaros Hayrettin Pa\u015fan\u0131n in\u015fa ettirdi\u011fi G\u00fcvercinada Kalesi, tarihi ve do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e yap\u0131s\u0131yla ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7ekiyor.. G\u00fcvercinada Kalesi 2020 y\u0131l\u0131nda UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Ge\u00e7ici Listesi'ne girmi\u015fti.. Foto\u011fraflar Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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