Belek sahillerinde zorlu yolculuk

Antalya'n\u0131n Belek sahillerindeki yuvalar\u0131ndan \u00e7\u0131kan nesli t\u00fckenme tehdidi alt\u0131ndaki kaplumba\u011falar\u0131n yavrular\u0131, zorlu yolculu\u011fuyla denizle bulu\u015ftu.. Akdeniz'in en b\u00fcy\u00fck yuvalama alanlar\u0131ndan biri olan Belek ve K\u0131z\u0131lot b\u00f6lgesinde yuvadan \u00e7\u0131kan \u00e7ok say\u0131da yavrunun denizle bulu\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.. \u00dc\u00e7 g\u00fcn s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmayla yavrular\u0131n yuvadan \u00e7\u0131kmas\u0131, kumsalda y\u00fcr\u00fcmesi, sahile b\u0131rak\u0131lan at\u0131klar\u0131n \u00fczerinden ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131, denizle bulu\u015fmas\u0131 ve mavi sularda ilerlemesi ba\u015fta olmak \u00fczere her anlar\u0131 kaydedildi.. Yavrular, yuvadan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kumsalda y\u00fcr\u00fcyerek denize ula\u015ft\u0131.. Kaplumba\u011falar sahile b\u0131rak\u0131lan at\u0131klar\u0131n \u00fczerinden ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken zorluk ya\u015fad\u0131.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
