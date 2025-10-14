Namibya kadın yöneticilerle tarihe geçti

Namibya, en üst düzey üç liderlik pozisyonunu kadınlar üstlendiği ülke olarak tarihe geçti. Son BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah tarafından kutlanan başarı, demokratik ilerleme ve cinsiyet eşitliğinin bir sembolü olarak vurgulandı.

Devlet Başkan Netumbo Nandi-Ndaitwah, Başkan Yardımcısı Lucia Witbooi ve Meclis Başkanı Saara Kuugongelwa-Amadhila, devletin en üst düzey karar alma organlarında birlikte görev alıyor. lBu atılım, kadınları siyasi ve sosyal olarak güçlendirmeyi amaçlayan on yıllardır süren politika reformların ve kültürel değişimlerin bir yansıması olarak görülüyor.

80. BM Genel Kurulu'nda Başkan Nandi-Ndaitwah, dünya liderlerine hitap ederek, atamalarının yalnızca cinsiyet faktörüne değil, yetkinlik ve adanmışlığa dayandığını vurguladı. Başkan, cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmak, kadınların ekonomik ve toprak haklarını genişletmek ve eğitim ve istihdam fırsatları yoluyla gençlerin güçlendirilmesini teşvik etmek için yönetimin sürdürdüğü çabaları vurguladı.

Namibya'nın tamamen kadınlardan oluşan bir üst düzey liderlik ekibine dönüşmesi bir gecede gerçekleşmedi. 1990 yılında bağımsızlığını kazandığından beri, ülke cinsiyet eşitliğinin anayasal olarak güvence altına alınmasını savundu İktidardaki SWAPO gibi siyasi partiler, siyasi makamlarda kadın ve erkeklerin dengeli temsilini amaçlayan “zebra” kota sistemi dahil olmak üzere ilerici cinsiyet politikaları benimsedi.

Bugün, kadınlar Namibya Parlamentosunun yaklaşık %49'unu oluşturuyor ve Kabine pozisyonlarının %44'ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu oranlarla ülke, kadınların yasama organlarında temsil edilme konusunda küresel liderler arasında ve Afrika'da birinci sırada yer alıyor.

Namibya’nın kadınlardan oluşan üst yönetimi

Devlet Başkan Netumbo Nandi-Ndaitwah, Başkan Yardımcısı Lucia Witbooi ve Meclis Başkanı Saara Kuugongelwa-Amadhila’dan oluşan liderlik üçlüsü için yapılan yorumlar, sembolik cam tavanları kırmalarının yanı sıra adalet, eşitlik ve kapsayıcılığa vurgu yaparak Namibya'nın yönetişim manzarasını aktif olarak yeniden şekillendiriyor. Başkan Yardımcısı Witbooi ve Meclis Başkanı Kuugongelwa-Amadhila konuşmalarında bu taahhütleri yineleyerek, uluslararası toplumu cinsiyet eşitliğini desteklemeye ve kadın liderlerin potansiyelini tanımaya çağırdı.

Politika dışında, Namibya'nın sivil toplumu ve savunuculuk grupları, liderlik eğitimi, farkındalık kampanyaları ve cinsiyete dayalı şiddet ve ekonomik dışlanma gibi köklü toplumsal engellerin aşılması yoluyla kadınların siyasi katılımının teşvik edilmesinde önemli roller oynadı.

Küresel tanınma ve etki

Namibya'nın liderlik modeli, uluslararası alanda geniş çapta takdir toplamış durumda. BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Genel Kurulu sırasında Namibya'nın kaydettiği ilerlemeyi överek, bunu “liderlikte cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınma için ne kadar hayati önem taşıdığının güçlü bir örneği” olarak nitelendirdi.

Birçok Afrika ülkesi ve cinsiyet hakları örgütü, Namibya'nın örneğini ilham verici buluyor ve kıta genelinde benzer girişimleri savunuyor. Namibya'nın başarısı, geleneksel güç dinamiklerinin değişmesi ve dünya çapında yönetim yapılarında kadınların etkisinin artması konusunda tartışmalar başlattı ve küresel paydaşları cinsiyet eşitliğini teşvik etme yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etti.

(Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.)