Doğa yürüyüşüne çıkacak olan kadınların hayatını kolaylaştıracak birçok araç-gereç var! İşte, kadınlar için doğa yürüyüşü ekipmanları ve eşyaları...

Kadınlar için doğa yürüyüşü ekipmanları
Giriş: 07 Ekim 2025 11:45 Güncelleme: 07 Ekim 2025 12:20
Doğa yürüyüşü en iyi terapi biçimlerinden biri olabilir. Hem bedeninizi hareket ettiriyorsunuz, hem temiz havayı soluyorsunuz hem de doğayla uyumlanıyorsunuz; bundan daha iyisi olabilir mi? Peki, kadınların doğa yürüyüşünde kullanabilecekleri ve yürüyüşlerini kolaylaştıracak ekipmanlar hangileri?


Doğa yürüyüşü için hangi ekipmanlar gerekir?

Yıllar boyunca birçok farklı yürüyüş yapmış uzmanların, bu gezileri boyunca denediği ve özellikle kadınlar için önerdiği ekipmanları ve giysileri derledik.


Bazı yürüyüş ekipmanları biraz pahalıya mal olsa da bu parçalar uzun ömürlü olacak şekilde üretilir. Böylece, ürünleri tekrar tekrar almak zorunda kalmazsınız. Bu da hem cüzdanınız hem de çevre için daha iyidir.


Doğa yürüyüşü için uygun olan giysiler

Nereye gideceğiniz ve hava durumu, yanınıza ne almanız gerektiğini belirleyecektir. Ancak nereye giderseniz gidin, katmanlar en önemlisidir. Yürüyüşlerinize karanlıkta başlayacak veya karanlıkta bitirecekseniz, katmanlara kesinlikle ihtiyacınız olacak.


Uzun kollu giysiler

Soğuk havalar için kaz tüyü idealdir çünkü aşırı sıcak tutar! Kapüşonlu kaz tüyü mont ve ince polar sweatshirt gibi ürünler de çok ince yapılı olmalarına rağmen oldukça sıcak tutarlar. Bu yüzden katmanlama için mükemmeldirler. Uzun kollu iç katman, oldukça işinize yarar.


Yürüyüş tişörtleri

Ter atmaya yarayacak kumaş yapısı olan hafif tişörtler giyerek yürümenin yanı sıra 1 adet de yedek çantanızda bulundurun.


Alt giyim

Genellikle taytla yürüyüş yapmayı seviyor olabilirsiniz; çünkü daha rahat ve nefes alabilir olurlar. Hava durumuna göre ekstra kalın ya da daha ince olanlarını tercih edebilirsiniz.


Yürüyüş botları ve çoraplar

Soğuk havalarda yün çoraplar, bahar aylarında ise terletmeyen çoraplar ve uygun outdoor yürüyüş botları, yürüyüş için en iyi şekilde seçmeniz gereken ürünlerdir. Ayakkabınızı yeni aldıysanız, yürüyüş öncesinde denemeyi ve bir süre kullanmayı sakın ihmal etmeyin. Yedek çoraplarınız da yürüyüş esnasında mutlaka yanınızda olsun.


Giyim aksesuarları

  • Çok amaçlı boyunluk, çok yönlü bir üründür. Atkı, yüz kapatıcı ya da saç bandı olarak kullanılabilir.
  • Gözlerinizi gölgeleyebilecek herhangi bir şapkayı mutlaka yanınızda bulundurun. Şapkayı sırt çantanıza asabilirsiniz. Ensenizi, kulaklarınızı ve yüzünüzü gölgeleyecek tür bir yürüyüş şapkası oldukça işe yarar.
  • Eldiven, ısınmak gerektiğinde ve sürünmeniz gereken yürüyüşlerde işinize yarar. Ellerinizi tam kullanabilmeniz için hantal olmayan bir eldiven bulmaya çalışın.
  • Polarize güneş gözlüğü, gözlerinizi UV ışınlarından korumak için olmazsa olmazdır.

Doğa yürüyüşü için diğer gerekli eşyalar

  • Kafa lambası
  • Kupalar (yürüyüş sırasında yemek taşımak için uygundurlar; örneğin yulaf lapası için büyük boy, kahve/çay için daha küçük boy tercih edebilirsiniz, ayrıca paketleme sırasında büyük kupanın içine sığar.)
  • Uzun kaşık-çatal
  • Soğuk havalar için el ısıtıcı
  • Su torbası (Torba tipi su şişeleri rulo yapılabilirler, böylece çok yer kaplamazlar.)
  • Su şişesi/matara
  • Küçük el/yüz havlusu

Doğa yürüyüşü için malzemeler ve takviyeler

  • Elektrolit çiğneme tabletleri
  • SPF özellikli dudak balmı
  • Yüz ve vücut için güneş kremi
  • İlkyardım çantası
  • Ağrı kesici
  • Tekli paketlenmiş ıslak mendil
  • Hijyenik ped veya tampon
  • Su toplaması/ayak ekipmanı için bant ve ek ürünler


Ayakların su toplaması nasıl önlenir?

Bazı insanlar ayaklarının su toplamasına oldukça meyillidir ve ayağınız acımaya başladığında bu sizin için ciddi sorun yaratabilir. Anahtar nokta, önlem almaktır. İşte ayaklarınızı ağrımaktan korumak için kullanabilecekleriniz:


Su toplaması önleyici bant: Bunu aşil tendonunuza (ayak bileğinizin arkasına) ve ayak tabanımın ön kısmına yapıştırabilirsiniz (uygulamadan önce ayakların tamamen kuru olduğundan emin olun).


Su toplaması bandajı: Bunları topuklarınıza uygulayabilir ve yürüyüş gününe hazırlık için yanınıza alabilirsiniz. Nerede çıkacaklarını bilme şansınız olmadığı için, ayağınızda tahriş hisseder hissetmez kullanmanız önemlidir.


Su toplaması önleyici balsam: Çoraplarınızı giymeden önce bant ya da bandaj olmayan tüm bölgelere uygulayabilirsiniz.


Günlük doğa yürüyüşleri için yiyecek ve atıştırmalık fikirleri

  • Genellikle proteinli yulaf hazırlayabilir ve sırt çantanıza koyabilirsiniz. Tarifi: Yulaf, 1 ölçek çikolata/fıstık ezmesi proteini, 1 kaşık badem ezmesi ve muz dilimleri

  • Kolay paketlenebilen öğle yemekleri: Ton balığı konservesi ve kraker. Pide, havuç çubukları ve humus

  • Atıştırmalıklar: Çiğ badem, protein barlar, elma/portakal, kuru meyveli sağlıklı atıştırma paketleri

