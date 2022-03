Bir ilişkiyi bitirmek için ne yapmalı?

Her ilişki büyük bir kavga, bir aldatma skandalı ya da bariz bir patlama ile bitmez. Bazen ilişkiler daha incelikli ve tek taraflı olarak eriyip gitmeye başlar ve bu da, ayrılığı düşünmeye başlayan tarafın işini zorlaştırır. Hala değer verdiğiniz ancak aşk ilişkinizi sürdürmek istemediğiniz birinden ayrılmak da, incelik gerektirir.

Unutulmamalı ki taciz içeren, sağlığınızı ve güvenliğinizi tehdit eden bir ilişkiyi bitirmek, bambaşka bir konudur ve çok büyük olasılıkla sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelir. Eğer böyle bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız, mutlaka bir uzmandan ya da kuruluştan destek almayı düşünün. Belediyelere bağlı kadın danışma merkezleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı merkezler hakkında bilgi edinmek için ilinizde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurabilir, Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nı arayabilirsiniz.

Eğer sorununuz sadece müstakbel eski sevgilinizle nasıl konuşacağınızı bilememekse, uzmanların önerdiği bazı yöntemler mevcut.

1- Özgüveninizi gözden geçirin

Bir ilişkiyi olabildiğince saygılı bir şekilde bitirmenin ilk adımı, gerçekten istediğiniz şeyin bu olduğundan emin olmaktır. Seks terapisti Casey Tanner, “insanlar genellikle bir ilişkiyi bitirme konusunda kendilerini %100 güvende hissetmezler” diyor. "Çoğunlukla insanların bir yanı ayrılmak isterken, diğer yanları kalmak istiyordur.” Dürtüsel bir ayrılıktan kaçınmak için Tanner, ilişkiyi bitirme arzunuzun ne kadar tutarlı ve ısrarcı olduğunu düşünmenizi öneriyor. Sadece bir veya iki haftadır kendinizi kötü hissediyorsanız, zorlu bir dönemden geçiyor olabileceğinizi düşünün ve uzun vadede sizi gerçekten mutlu edecek şey bu ilişkide kalmaksa, partnerinizle her şeyin tekrar yoluna girebileceği olasılığını değerlendirebilirsiniz.

Casey Tanner ayrıca bu ilişkinin ilerlemesi için nelerin değişmesi gerektiğini ve partnerinize değişmek / gelişmek için adil bir şans verip vermediğinizi de düşünmenizi öneriyor. Örneğin, endişelerinizi partnerinizle görüştünüz mü? Partneriniz, ilişkiniz hakkında değişime açık olduğunu gösterdi mi? Ayrılmayı düşünmenizin nedeni acil ve net bir durum değilse (sevgilinizin çocuk istemeyeceğinizi öğrenmek veya romantik aşkın tamamen bitmesi gibi) ayrılmaya karar vermeden önce ilişkiniz üzerinde biraz daha çalışmaya değer olabilir.

2- Partnerinizi gafil avlamayın

Duygusal zeka konusunda uzmanlaşmış bir çift terapisti olan Shadeen Francis, iyi bir ayrılığı sorunsuz bir uçak inişine benzetiyor: “Bir pilot, inişe geçmeden önce yeterli bir zaman aralığı bırakarak, yolculara inişin yaklaştığını bildirir” diyor. Benzer şekilde, bir şeyleri bitirmek istiyor olmanız da partneriniz için tam bir sürpriz olmamalı. Mümkün olduğunda, bir şeyleri bitirmeye karar vermeden önce sizin için nelerin yolunda gitmediğini bildirmek faydalı olacaktır. Bu sadece partnerinizi gafil avlamaktan kaçınmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bunun sizin için de doğru karar olup olmadığından emin olmanız için zaman ve alan sağlayacaktır.

3- Doğru zamanı düşünün

Birinden ayrılmak için mükemmel bir zaman bulmak çoğu zaman imkansızdır ancak ayrılığı çok kötü zamanlara denk getirmek her zaman mümkündür. Sizin veya partnerinizin hayatında belirgin bir zorluğun olduğu bir dönemden geçiyorsanız, ayrılık konuşması için biraz daha kafa yormanız gerekebilir. Psikolog ve evlilik terapisti Dr. Megan Fleming, temel olarak partnerinizin hayatında neler olup bittiğine dikkat etmenizi ve stresli bir zamanda daha büyük stres yaratmamayı öneriyor. Elbette doğru zamanı denk getirmek her zaman mümkün olmayabilir ve partnerinizin iyiliği için istemediğiniz bir ilişkinin içinde kalmak ikiniz için de daha yıkıcı olabilir. Böyle bir durumda “uygun bir zaman olmadığını biliyorum” gibi bir açıklama yapmak önem kazanır.

4- Konuşmaya hazırlanın

Saygılı bir ayrılık konuşması için biraz çaba gerekir. İkinizin de gerçekten veda edebileceği, içinizi dökebileceğiniz bir alan yaratmak önemlidir. Konuşmaya başlamadan önce, ilişkinin neden bitmesi gerektiğini tam olarak açıklayabiliyor olmalısınız. Sebeplerinizin net olması, ikiniz için de bu ayrılığı daha az acılı hale getirecektir. Ancak bu noktada tüm suçu partnerinize yüklememeniz de gerekir. Uzmanlar, ayrılık nedenlerinizi açıklarken ‘ben’ dili kullanmanızı öneriyor. Yani “bana hiç zaman ayırmıyorsun” demek yerine, “sıklıkla yalnız hissediyorum ve bu ilişkinin tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını fark ettim” diyebilirsiniz. Aynı şeyi söylemiş olursunuz ancak ‘ben’ perspektifinden bakıldığında, kendi ihtiyaçlarınızı ifade ederek konuştuğunuzda, şiddetsiz ve saldırgan olmayan bir dil kullanmış olursunuz.

5- Partnerinizi dinleyin

Bir ayrılık konuşmasını rahat ve verimli hale getirecek en önemli şeylerden biri de, partnerinizin duygularını ve düşüncelerini açıklayabilmesi için ona alan açabilmenizdir. Bu konuşmada ikinizin de istekleri ve ihtiyaçları farklı olacaktır, ancak karşınızdakini onaylamak, anlaşmayı mümkün hale getiren şeydir. “Seni duyuyorum” ya da “neden incindiğini anlıyorum” dediğinizde, partnerinizin duygularını da onaylamış ve empati kurmuş olursunuz. Elbette partnerinizi anlamak için kendinizi çok fazla onun yerine koymaktan da kaçınmanız gerekiyor. İlişkiyi bitirirken partnerinizi yüzde yüz anlayabilmek yerine, kasıtlı olarak zarar vermekten kaçınmayı önceliklendirmelisiniz.

6- Yersiz ümit vermeyin

İleride işlerin değişebileceğine dair ümitli konuşmak, ayrılık konuşmasını daha kolay hale getirebilir ve biz, o anlık zor duygulardan kaçınmak için ümit vermekte bir sorun olmadığını düşünebiliriz. Ancak bu karşımızdakine ve ilişkinin gidişatına daha büyük bir zarar verecektir. İleride tekrar bir araya gelebilme ihtimaliniz yoksa, bunu çok açıkça ifade ettiğinizden emin olmalısınız.

7- Ayrılık sonrası dönemi gözetin

Ayrılmayı gerçekten çok istediğinizde bile, ayrılık sonrası dönem ilişkideki iki taraf için de biraz zorlayıcı olabilir. Ayrılık konuşmasını tamamladıktan sonra, partnerinizin isteklerine ve ihtiyaçlarına saygı duyun. Sizinle görüşmeyi aniden kesmek isteyebilir, ailenize ve arkadaşlarınıza ayrılığı duyurmak için biraz beklemek isteyebilir; bu isteklerini gözetin. Ancak eğer sizinle iletişimde kalmaya devam etmek istemesi sizin için rahatsız edici olacaksa, bu konuda da net olun.

Referanslar:

Kasandra Brabaw. "How to End a Relationship Without Being a Total Jerk". Şuradan alındı: https://www.self.com/story/how-to-end-a-relationship (24.01.2022)