Ayla Algan kimdir?

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden, usta oyuncu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucunda 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşam
Giriş: 05 Ocak 2024 00:03 Güncelleme: 05 Ocak 2024 00:22
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  • Usta oyuncu Ayla Algan, ailesinden alınan ilk bilgilere göre evinde senaryo okurken rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 86 yaşında hayatını kaybetti.

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı taziye mesajında "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." şeklinde ifade etti.

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  • İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayla Algan'ın cenazesi Cumartesi günü 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ve Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.

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  • 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğan Ayla Algan; tiyatro ve sinema oyuncusu, şarkıcı ve öğretmen olarak ödüllerle dolu bir kariyere sahip olmuştur. 5 yaşında piyano eğitimine başlayan, liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde, liseyi ise Fransa'da okuyan Algan, ABD'de ünlü Broadway'de tiyatro eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girmiştir. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan biri olan Ayla Algan, Yunus Emre şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyaya tanıtmıştır. "Koca Öküz" türkü yorumuyla geniş kitlelere ulaşmıştır.

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  • Ayla Algan'ın 1966 yılında Sadri Alışık ile birlikte oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi tarafından 2018 yılında restore edilmişti. Kariyerindeki onlarca tiyatro oyunu, şarkı ve sinema filmi ile birlikte Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Ayla Algan, 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü'ne de layık görülmüştür. Ayla Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucunda 86 yaşında aramızdan ayrılmıştır.

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