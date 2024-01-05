Ayla Algan kimdir?

29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğan Ayla Algan; tiyatro ve sinema oyuncusu, şarkıcı ve öğretmen olarak ödüllerle dolu bir kariyere sahip olmuştur. 5 yaşında piyano eğitimine başlayan, liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde, liseyi ise Fransa'da okuyan Algan, ABD'de ünlü Broadway'de tiyatro eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş, İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girmiştir. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan biri olan Ayla Algan, Yunus Emre şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyaya tanıtmıştır. "Koca Öküz" türkü yorumuyla geniş kitlelere ulaşmıştır.