Yönetici gezegeni: Venüs

Element: Hava

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 6,9

Gün: Çarşamba

Uğurlu Taşı: Opal, Zümrüt

Renk: Mavi

Tarot kartı: Âşıklar

Hayvan: Yılan, Kertenkele

Bitki: Koyu zafir, zebercet

Kıymetli maden: Bakır

Anahtar Kelimeler: Uyumlu, barışsever, çekici, kararsız, diplomatik, saygılı, sevgili.

Terazi Takım Yıldızı (Astronomi)

Terazi takımyıldızında Zuben al Ganubi ve Zuben al Schemali isimli iki ana yıldız bulunur. Hydra yani Yılan da bu burcun enleminde yer alır. Bu burcun güneyinde birinci dekanatta, Crusis-Haç, kuzeyinde üçüncü dekanatta, Corona Borealis-Taç bulunur. Bu ikisinin arasında Terazi'ye yakın bir yerde Lupus-Kurt yer alır.

Ay burcu Terazi olanların olumlu yanları nelerdir?

Güzel sanatlara ilgili ve yetenekli. Güzel, çekici, sevimli, uyumlu, zarif, diplomatik, tarafsız, iyi niyetli, politikacı.

Ay burcu Terazi olanların olumsuz yanları nelerdir?

Kararsız. Dengesiz. Flörtçü. Tembel. Çabuk fikir değiştirme. Tesir altında kalan, insiyatif alamayan.

Terazi burcu dengenin, uyumun, her türlü güzelliğin, sanatın, ikili ilişkilerin, arabuluculuğun, adaletin, politikanın burcudur.

Ay Astroloji’de kısaca bizim fabrika ayarlarımızdır. Dürtüsel, bilinçsiz, otomatik tarafımızdır. Terazi burcundaki ay da dürtüsel olarak ilgi ister, büyük bir ilgi ihtiyacındadır. Genellikle yalnız kalmak istemez ve ikili ilişkiler ihtiyacındadır. Bu ikili ilişki yakın dostluklar veya sevgililer anlamında olabilir. Tartışma, çatışma, gerginlik istemez, eğer bu gerginliğin içerisinde bulunuyorsa yine dürtüsel olarak bu gerginliği giderme, tarafları barıştırma çabasına girer. Muhtemeldir ki ailesinde bu rolü üstlenmiş bir çocukluk geçirmiştir. Anne ile Baba’nın arasını bulmaya programlanmış bir şekilde yetişmiş olabilir. Annesini güzel, dengeli, görünüşüne önem veren, zaman zaman kendinden taviz veren, sanata yetenekli bir insan olarak algılar ve Anne de çocuğu bu özelliklerle donatmıştır.

Ay burcu Terazi olan kadınların özellikleri

Ay Terazi kadını da annesi gibi güzelliğine düşkün, giyim kuşam, dekorasyon gibi konularda yetenekli, renk uyumundan, görsellikten anlayan, sanatsal kavrayışları ve eğilimi olan bir kadındır.

Ay burcu Terazi olan erkeklerin özellikleri

Ay Terazi erkeği de bu özellikleri taşımakla birlikte hayatta aradığı kadında görsellik, uyumluluk, sosyallik arayacaktır.

Ay Terazi insanlarının dikkat etmesi gereken kendilerini denge ve huzur adına feda etmemeleridir. Gerektiği yerde insiyatif alıp krize, huzursuzluk getirecek, gergin konulara girebilme cesaretini göstermektir.

Çocukluk deneyimleri: İlgiye ihtiyacı olan, iyi, tatlı, sakin ve cana yakın çocuk. Ayrı düşme ve yalnız kalma korkusu yüzünden her şeye kolayca uyum sağlayan çocuk. Çocuk sürekli bir yakınlık ihtiyacıyla ve ilişki kurma konusunda çok güçlü dürtülerle büyür. Yalnızlık hissi onu mutsuz ve güvensiz yapar.

Annesini algılayış biçimi: Sakin, huzurlu, güzelliğine düşkün, arabulucu, sosyal anne.