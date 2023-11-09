Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı

Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Ahmet G\u00fcrel, Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk'\u00fcn naa\u015f\u0131n\u0131n Etno\u011frafya M\u00fczesi'nden An\u0131tkabir'e nakledildi\u011fi t\u00f6renin renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine ula\u015ft\u0131.. \u0130talyanlar taraf\u0131ndan sonradan renklendirildi\u011fi \u00f6\u011frenilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, Atat\u00fcrk'\u00fcn T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 naa\u015f\u0131n\u0131n top arabas\u0131yla ta\u015f\u0131nmas\u0131 ve An\u0131tkabir'de d\u00fczenlenen t\u00f6renden kareler yer ald\u0131.. . . . . . . .
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