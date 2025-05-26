80'lerde yaptığımız ama artık yapmadığımız şeyler

Foto\u011fraf \u00e7ektikten sonra, foto\u011fraf filmini makineden zarar vermeden \u00e7\u0131kar\u0131p foto\u011fraf\u00e7\u0131da tab ettirmek. Filmler tab edilene kadar \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131 g\u00f6rmemek. \u00c7izgi film izleyebilmek i\u00e7in Cumartesi sabah\u0131n\u0131 beklemek\n . Yeni bir yere gitmek i\u00e7in k\u00e2\u011f\u0131t harita okumak zorunda kalmak. Arka koltukta emniyet kemeri takmadan oturmak. Hatta \u00f6n koltukta bile! . \u00d6dev yapmak i\u00e7in k\u00fct\u00fcphaneden kitap \u00f6d\u00fcn\u00e7 almak. \u0130\u015fletmelerin ve insanlar\u0131n telefon numaralar\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in telefon rehberi kar\u0131\u015ft\u0131rmak. Ailenin ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n t\u00fcm telefon numaralar\u0131n\u0131 ezberlemek ya da cebinde telefon rehberi ta\u015f\u0131mak\n . Kaset\u00e7alarda bozulan kaset bantlar\u0131n\u0131 sarmak . Sevilen \u015fark\u0131y\u0131 tekrar dinleyebilmek i\u00e7in kasete kaydedebilmek. Bunun i\u00e7in radyoyu aray\u0131p \u015fark\u0131 istemek\n .
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