Hangi burç nasıl mutlu olur?

Karşınızdakini mutlu etmek istiyor ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, burç özelliklerini gözden geçirmenizde fayda var

Koç: Koç Burcu tanıdıklarınızı kolay kolay mutsuz görmezsiniz, lakin eğer onu mutsuz gördüyseniz Koç Burçlarını mutlu etmenin en kolay yolu ona ihtiyacınız olduğunu hissettirmektir. Yapmanız gereken şeyi onsuz yapamayacağınızı hissettiği anda sizin yardımınıza koşacak ve bundan büyük mutluluk duyacaktır.

Boğa: Zodyak kuşağının en fevrisi olan Boğa burcu insanları, bütün duygularını en uç noktalarda yaşarlar. Eğer morali bozuk bir Boğa burcu gördüyseniz onu muhteşem şaraplar içebileceğiniz, harika yemekler yiyebileceğiniz bir yere götürün. Eğer meziyetiniz varsa bu ortamı evde de yaratabilirsiniz. Yemek boyunca sizinle dertleşecek, sıkıntısını dökecek ve siz yemekten sonra dünyanın en mutlu insanlarından biriyle birlikte olduğunuzu fark edeceksiniz.

İkizler: İkizler burcu kendini ifade etmekten ve entelektüel bilgi birikimini başkalarına aktarmaktan çok keyif alır. Mutsuz olması, hayata küsmesi çok zor olan İkizler burcunu mutlu etmek için sohbetine ortak olun. Bildiklerinizi paylaşın, ya da sinemaya, tiyatroya, konsere, baleye; kültürel faaliyetlerde bulunabileceğiniz bir yerlere gidin. Motivasyonu ve hayat enerjisi nasıl da hemen yükseliyor göreceksiniz.

Yengeç: Duygularını her zaman yaşayan ve yaşatan Yengeç burcu çok kolay mutlu olur. Eğer çok kızgın, üzgün, mutsuz bir Yengeç varsa hayatınızda ona gerekli özeni ve değeri göstermiyorsunuz demektir. Onu sevin ve kocaman sarılın, o zaman dünyanın en mutlu insanı olacaktır.

Aslan: Eğer hayatınıza bir tane Aslan burcu girdiyse o zaman duygularını hiçbir zaman tam anlamıyla size açmadığını, sadece ucundan biraz gösterdiğini de bilirsiniz. Aslan kendini ve duygularını ifade etmekten çok hoşlanmaz. Onu çok mutsuz etmek kolaydır ama çok mutlu etmek zordur. Sadece keyfini yerine getirebilirsiniz, bunu da ancak özel alanına saygı duyarak yapabilirsiniz. Mutuz olduğu konuyu ona bırakıp sadece keyifle sohbet edebileceğiniz bir konu açın. Tüm derdini unutup sizinle keyifli vakit geçirecektir.

Başak: Takıntı denince akla ilk gelen burç Başak Burcu. Çok takıntılı bir burç olmaları nedeniyle onları bırakın mutlu etmeyi, keyiflendirmek bile çok zordur. Yani onları mutlu etmenin bir yolunu bulduysanız lütfen bir zahmet bize haber verin, hep beraber aydınlanalım.

Terazi: Terazi burcu denilince akla her ortama uyum sağlayabilen insanlar gelir. Uyum sağlama kabiliyetleri ve zekâ kapasiteleri çok yüksek olduğundan onları üzmek çok kolay değildir. Mutlu olmak için de hayatlarına yeni ufuklar açan bilgiler edinmeli ve öğrenmelidir.

Akrep: Dışarıdan görünenin aksine kendilerini içten içe acımasızca eleştiren Akrep burçları, mutlu olmak için yalnız ve ancak kendilerine muhtaçtır. Kendini sevmeyi öğrendiği an, hatalarını başkalarına yansıtıp, hayatındaki olumsuzluklardan başkalarını sorumlu tutmamayı başardıkları an, hayat onlar için çok daha çekilebilir bir hal alabilir.

Yay: Yay burcu denince akla özgürce yaşamak, kuş gibi uçmak ama yeri gelince arı gibi sokmak geliyor. Yay burcu Zodyak kuşağının belki de en mutlu burcudur. Mutlu olması için sizin özel bir şey yapmanıza gerek yok o zaten kendini mutlu edecek bir şey mutlaka bulur. Size sadece Yay burcunun mutluluğuna ortak olmak kalır.

Oğlak: Mutlu etmek deyimini kelimenin tam anlamıyla gerçekleştirebileceğiniz biri varsa o da Oğlak burcu diyebiliriz. Kendine asla yetmez, kendi değerini bilemez. Değerli hissetmek için mutlaka bir başkasının varlığına ihtiyaç duyar hatta bununla kalmaz o kişiyi yönetmek, yönlendirmek ister. İpler elinde olduğu sürece de onu mutsuz görmeniz çok zordur.

Kova: Kova burçları her ne kadar soğuk, mesafeli ve üzgün görünseler de aslında istediklerinde çok eğlenceli insanlar olabilirler. Şakalardan, esprilerden, komik hikayeler dinlemekten ve anlatmaktan çok hoşlanırlar. Eğer aynı frekansı yakalayabilirseniz bir Kova Burcu ile çok eğlenceli zaman geçirebilir, gülmekten yanaklarınıza giren ağrılardan şikâyet dahi edebilirsiniz.

Balık: Bir Balık burcu üzgün görünüyorsa ve mutsuzsa, büyük sorumluluklardan mustariptir. Onu mutlu etmek istiyorsanız eğer üzerindeki sorumlulukları paylaşın, beklentiye girmeyin.