Hangi burç sevgililer gününü nasıl geçirmek ister?

Terazi: Karar verme konusunda çok kararsız oldukları için Terazi Burçları sizin planladığınız her türlü özel sevgililer günü planından mutluluk duyacaklardır. Fakat planınızın onların umduğu gibi geçmezse o zaman biraz surat çekmeye de hazır olmalısınız. Dış görünümlerine ve güzelliklerine düşkün olmaları onlar için hediye seçmenizi kolaylaştıracaktır. Çok sevdikleri bir markanın kozmetik ürünü, ya da şık bir ayna ve güzel bir not onları mutlu edecektir. Bunun yanında hediye almaya bayıldıkları için bir tane büyük hediye yerine bir kaç parça hediye alıp tek tek paketlemeniz gözlerini dolduracaktır.