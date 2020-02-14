Hangi burç sevgililer gününü nasıl geçirmek ister?

İster bir haftalık olsun ister yıllarca süren bir ilişki, herkes sevgililer gününü partneriyle rüya gibi yaşamak ister. Hangi burç Sevgililer Günü'nü geçirmek için neler tercih eder, bir göz atalım istedik.

  • 1
    12

    Koç: Zodyak kuşağının kafası en dağınık burcu Koçtur. Sevgililer Günün unutma ihtimali de yüksektir o nedenle. Şık restoranlar,güller ve pahalı eşyalar onlara sıradan ve gereksiz gelecektir. Macerayı çok seven Koç burçları için en güzel sevgililer günü bir dağ evinde şömine başında romantik dakikalar onlar için biçilmiş kaftandır.  

  • 2
    12

    Boğa: Yönetici gezegeni Venüs olan bir burcun güzelliğe, konfora, lükse ve pahalı şeylere karşı tutkusu sorgulanamaz. Bu nedenle sevgililer günü de Boğa burçları için sade fakat oldukça romantik olmalı. Lüks sevgisini şık bir restoran ile, güzellik takıntısını ise ona alacağınız güzel bir hediye ile tatmin edebilirsiniz.

  • 3
    12

    İkizler: Eğer ikizler burcu için ideal bir sevgililer günü planı varsa o da kendini rahatça ifade edebileceği bir ortamda kutlama olacaktır. Bu nedenle kutlama için gürültülü bir barı seçmek, çok kalabalık mekanlarda bulunmak onlar için oldukça kötü anılar olarak kalabilir. Bu nedenle kalabalıktan ve gürültüden uzak yerler için plan yapmak faydalı olacaktır. En uygun hediyeler ise teknolojik ve dijital hediyelerdir.

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