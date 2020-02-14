Hangi burç sevgililer gününü nasıl geçirmek ister?

Balık: Balıklar oldukça duygusal ve duyarlı burçlardır ve mistisizmden çok hoşlanırlar. Onların sevgililer günü beklentileri arasında büyülü ve gizemli buluşmalar vardır. Antik bir köyde gece yrüyüşü ya da deniz kenarında dolunayı izlemek gibi büyülü aktivitelerde bulunabilirsiniz. Balıklara hediye alırken de dikkat etmek gereken şey hediyenin de ruhsal bir anlam taşıması. Şifalı taşlar, ya da yağlar olabilir. Bunun yanında yeni bir hobi edinmesi için aldığınız pastacılık, defter yapma, mum tasarlama, yoga gibi dersler de çok hoşuna gidecektir.