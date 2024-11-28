Aralık ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay çok hareketli bir ay diyemem. Tabii gökyüzü etkileşimleri açısından. Ay’ın en önemli açısı Jüpiter Satürn karesi. Kısaca anlatmak gerekirse Jüpiter Satürn karesi, büyüme ve genişleme (Jüpiter) ile sınırlar ve sorumluluklar (Satürn) arasında bir çatışmayı simgeler. Bu gökyüzü enerjisi, hayatımızda ileriye dönük büyük adımlar atmak isterken, karşımıza çıkan engellerin veya gecikmelerin sabrımızı test edebileceğini gösterir. Bu dönem, aşırı iyimserlikle hareket etmek yerine, planlı ve disiplinli bir şekilde ilerlemeyi gerektirir. Riskli kararlar yerine uzun vadeli faydalar için sağlam bir strateji oluşturmak önemlidir. Enerji, kişisel büyüme ile gerçeklik arasında dengeli bir yol bulmamızı ister.

Burç değişimleri ise Venüs’ün Kova burcuna, Güneş’in de Oğlak burcuna geçecek olması. Oğlak sezonu açılıyor. Kış geldi. Biraz daha ciddi, soğuk, geleneksel ve işlerimize odaklıyız. Venüs de Kova burcunda ilişkilere biraz mesafe getiriyor. Arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor.

Son olarak yine bu ay önemli gezegen yön değişimleri var. Öncelikle Mars geri harekete başlıyor. Hedeflerimize giden yolda biraz daha geriye dönüp düzeltmemiz gereken durumlarla karşılaşabiliriz, biraz içe dönük bir agresyonumuz olabilir, pasif agresif davranışlar gösterebiliriz.

Merkür ileri harekete geçiyor, ay ortasında retro’yu bitiriyor. Neptün de uzun süren retrosundan bu ay itibariyle çıkıyor. Yine de durağan etkisi sözkonusu fakat en geç ay sonunda hız kazanmış olur. Haritalarımızda Balık burcu neredeyse o konularda olay bazında belirgin gelişmeler yaşayacağız. Sisli ve belirsiz kalan konular şimdi daha anlaşılır hale gelirken, ideallerimize doğru ilerlemek için yeni bir ilham hissedebiliriz.

Aralık ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Aralık - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

2 Aralık - Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

4 Aralık - Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

4 Aralık - Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

4 Aralık - Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

6 Aralık - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

7 Aralık - Mars geri harekete başlıyor!

7 Aralık - Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

7 Aralık - Venüs Kova'da!

7 Aralık - Venüs Plüton Kavuşumu:

İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

7 Aralık - Güneş Jüpiter Karşıtlığı:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

8 Aralık - Neptün ileri harekete başlıyor!

9 Aralık - Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

10 Aralık - Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

12 Aralık - Venüs Mars Karşıtlığı:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıklar’ın yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

13 Aralık - Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

15 Aralık - Merkür ileri harekete başlıyor!

18 Aralık - Güneş Neptün Karesi:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

20 Aralık - Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

21 Aralık - Güneş Oğlak'ta!

23 Aralık - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

24 Aralık - Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

25 Aralık - Jüpiter Satürn Karesi:

Jüpiter'in genişletici doğası, hayatın çeşitli alanlarında büyümek ve genişlemek isteği uyandırır. Ancak, Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi bu büyümeyi yavaşlatır veya engeller koyarak daha fazla disiplin ve yapı gerektirir. Mevcut yapılarınızı hedeflerinizi sabırla yeniden değerlendirme zamanıdır. Etik konularda yeniden düzenlemeler, yüksek öğrenim gibi konularda birtakım engeller yaşanabilir. Jüpiter’in genişleme arzusu ile Satürn’ün kısıtlamaları arasındaki gerilim anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir.

27 Aralık - Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

27 Aralık - Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

28 Aralık - Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

30 Aralık - Chiron ileri harekete başlıyor!

31 Aralık - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

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