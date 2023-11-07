Anneliğin mental yükü...

Mental y\u00fck anneli\u011fin en zor yanlar\u0131ndan biridir...\n\u00c7\u00fcnk\u00fc g\u00f6r\u00fcnmez. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu bekleniyor ve gerekli. \u00c7\u00fcnk\u00fc d\u0131\u015far\u0131s\u0131 sessiz, i\u00e7erisi siren \u00e7al\u0131yor.. Anneli\u011fin mental y\u00fck\u00fc s\u00fcrekli proje y\u00f6netimi gibidir. Bazen s\u0131radan, b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6nemli. Genellikle a\u011f\u0131r, \u00e7o\u011funlukla gizli.. S\u0131ralama, d\u00fczenleme, organize etme, dengeleme, planlama, haz\u0131rlama, tahmin etme, hat\u0131rlama, hat\u0131rlama, hat\u0131rlama.. Bu, herhangi bir zamanda beyninizde 200 sekmenin a\u00e7\u0131k olmas\u0131 ve kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n hepsini kaybetmeniz anlam\u0131na gelmesi gibidir. Bu, \u00f6n\u00fcn\u00fczde oynayan birinin ba\u015ftan sona konu\u015ftu\u011fu bir filmi izlemek gibidir.. Bazen listeleri ba\u015fkas\u0131n\u0131n yapmas\u0131n\u0131, kararlar\u0131 vermesini ve bundan sonra ne olaca\u011f\u0131n\u0131 bilmesini isteriz. Yorucu olan bir \u015feyler yapmak de\u011fil, herkes i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcnmektir.. Anneli\u011fin mental y\u00fck\u00fc g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor olabilir ama g\u00f6r\u00fcn\u00fcr \u00e7atlaklar b\u0131rak\u0131yor.\n\u015eu anda olmam\u0131za yer b\u0131rakm\u0131yor.\nKendimize yer b\u0131rakm\u0131yor.\n .
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