Anne karnında bebek tekmeleri nasıl hissettirir?

Gebeliğin en özel anı: Bebek tekmeleri annenin ve bebeğin sağlığına dair ipuçları verir.

Anne karnında bebek tekmeleri nasıl hissettirir?
Hamilelik
Giriş: 11 Nisan 2025 14:08 Güncelleme: 11 Nisan 2025 14:09
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Bebeğinizin rahimdeki ilk fark edilebilir hareketinin nasıl hissedileceğini ve ne zaman hissedebileceğinizi merak ediyor musunuz? Kadın Doğum ve Kadın Sağlığı Uzmanı Dr. Raul Artal: “Bebekler, başından itibaren hareket ediyorlar. Ultrasonun yaygınlaşmasıyla, gebeliğin altı ila sekiz haftasında bazı hareketleri görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.


Yine de, bebeğinizin hareketlerini birkaç hafta daha hissedemeyeceksiniz çünkü hala belirgin bir tekme atacak kadar küçükler. Kadın Doğum ve Kadın Sağlığı Uzmanı yardımcı doçent olan Dr. Jennifer Keller: "İlk gebeliklerini yaşayan çoğu kadın, bebeğin hareket etmeye başladığını yaklaşık 20. haftada hisseder" ifadesini kullandı.


Ancak, 20. haftayı geçip karnınızda herhangi bir şey hissetmiyorsanız endişelenmeyin. Dr. Alice Cootauco:"19 ila 20 hafta arasında yapılan rutin anatomik ultrasonlar, gebeliğin geçerliliğini doğrulamamıza ve plasentanın yerini belirlememize yardımcı olur. Eğer plasenta, hareketi yastıklayacak şekilde yerleşmişse, ilk tekmeyi hissetmek daha zor olabilir” açıklamasında bulundu. Eğer daha önce hamile kaldıysanız veya 'sessiz ya da kırsal bir yerde' yaşıyorsanız, 17 ila 18. haftalarda bile tekmeleri hissedebilirsiniz.


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Bebek hareketleri nasıl hissettirir?

Bebek hareketleri genellikle 'kanat çırpması' olarak tanımlanır ve o kadar ince olabilir ki, bunları gaz kabarcıklarıyla karıştırabilirsiniz. Başlangıçta, bunlar bir kelebeğin kanat çırpması gibi hissedilir. Sonraki dönemlerde ise tekme atmaya benzer. 24 ile 28 hafta arasında, hareketler o kadar güçlü hale gelir ki, başkaları karnınıza ellerini koyarak bunları hissedebilir. Zamanla, sizi dürtükleyen dirsek veya ayağın şeklini bile görebilirsiniz.


Bebeğiniz hareket ederken ne yapıyor?

İlk başta bebek, kolları ve bacakları büküp uzatarak büyük vücut hareketleri yapar. Hıçkırıklar 11. haftada başlar, çünkü sinir sistemi gelişir, ancak bunları hissetmeye başlamanız çok daha sonra olur. Bazı insanlar büyük hareketleri fark edebilir, örneğin bebek pozisyon değiştirdiğinde. Eğer kaburgalarınızda ağrı hissettiyseniz ve sonra aniden kaybolduysa, muhtemelen bebeğiniz başını kaburgalarınıza yaslamış bir durumda ters ve 180 derece döndü ve doğum için hazırlık yapıyordur.


Bebeğiniz hareket ederken acı verir mi?

Her zaman değil, ama verebilir. Ne yazık ki, bebeğin hareketleri bazen anneye acı verebilir, özellikle bebek ayağını veya kolunu kaburgalarına veya karın bölgesine yasladığında. Ağrı keskin veya sönük hissedilebilir, ya da uyuşma da hissedebilirsiniz. Ağrının bebeğin hareketlerinden mi yoksa karın veya göğüs bölgesinde ağrıya neden olabilecek diğer endişe verici durumlar (örneğin, pulmoner emboli veya plasenta dekolmanı) yüzünden mi olduğunu belirlemek zor olabileceğinden, herhangi bir ağrıyı doktorunuza bildirmeniz önemlidir.


Bebeğiniz hangi sıklıkta hareket etmeli?

Başlangıçta, bebek tekmeleri düzensiz olacaktır, bu yüzden uzun süreler boyunca içinde küçük birinin takla attığını fark etmezseniz endişelenmeyin. Ancak, üçüncü trimesterin başlarında, bebeğinizin hareketleri daha düzenli hale gelecek ve doktorunuz hareketlerde bir azalma olup olmadığını takip etmenizi isteyecektir.


Her doktor hastalarına biraz farklı şeyler söyleyebilir. Bazıları günde yaklaşık 10 hareketi takip etmelerini söyler, bazıları ise ‘bir saat seçin, bebeğe odaklanın ve o saatte üç veya dört hareket bekleyin’ der.” Belirli talimatlar için doğum öncesi bakım sağlayıcınızla iletişime geçin.


Bebeğinizin hareketleriyle ilgili ne zaman doktora başvurmalısınız?

Çoğu bebek, tahmin edebileceğiniz bir hareket düzeni geliştirecektir. Bazı bebekler sabah daha fazla hareket eder, bazıları ise akşam. Eğer bir fark hissederseniz, sessiz bir yere gidin, yan tarafınıza yatın ve elinizi karnınıza koyarak bebeğinizi dinlemeye odaklanın. Eğer yarım saat içinde birkaç kez hareket ederse, muhtemelen bir sorun yoktur. Ancak bebeğinizin hareketlerini hissetmiyorsanız, doktorunuzu arayın. Unutmayın, bebeğiniz büyüdükçe ve daha az alan kaldıkça, gebeliğinizin sonlarına doğru hareketleri yavaşlayabilir.


Bebeğim daha az hareket ediyorsa ne olur?

Bebeğin hareketlerinde azalma, plasentanın bebeğe oksijen ve besinleri eskisi kadar verimli bir şekilde iletmediğinin bir işareti olabilir. Bu, bebeğin yetersiz büyümesine veya hatta ölü doğuma yol açabilir, bu yüzden doktorlar hareket azalmalarını çok ciddiye alır.


Bebeğinizin hareketlerinde azalma fark ederseniz, sağlık hizmeti sağlayıcınız, bir teknisyenin karnınıza monitörler bağlayıp bebeğinizin kalp atışlarını dinleyeceği bir non-stres testi ile bebeğinizi izlemenizi önerebilir. Veya plasentanın düzgün çalıştığından ve bebeğinizin iyi olduğundan emin olmak için bir ultrason önerilebilir.



Kaynak: Kate Rope. “What Do Baby Kicks Feel Like”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/pregnancy/stages/fetal-development/fetal-movement-feeling-baby-kick/.


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