Küçükken herkesin yaptığı kağıttan gemileri çocuğunuza öğretmek boynunuzun borcu... Ama bu sefer işleri daha enteresan hale getirin: Gemileri çöpe atmayıp dekor olarak değerlendirin. Yaptığınız gemilerin ortasına delik açıp ip bağlayın. İplerin hepsi aynı boyutta olmasın, böylelikle daha estetik bir görünüm elde edersiniz. Bağladığınız ipleri de bir çembere bağlayın, çembere de ayrı olarak dört tane ip bağlayın ve bu dört ipi birleştirin. Birleştirdiğiniz en tepedeki ipi tavana asın. Birlikte doğal malzemelerle yaptığınız ilk işiniz bu olsun. Tavanda asılı bu gemiler sizi ve çocuğunuzu hayal dünyasına çıkaracak!