Çocuklar için eğlenceli dikiş aktiviteleri

İş el sanatları öğrenmeye, hele de dikişe gelince asla hiç erken değildir. Dikiş dikmek sadece eğlenceli de değil, her zaman ihtiyaçları olacak cinsten bir iş. Şimdi sizler için aşağıda, 14 adet eğlenceli mi eğlenceli, yaratıcı mı yaratıcı dikiş projesi. Bu projeler, çocuğunuzun yaratıcı zekasını, el işçiliğiyle birlikte pratik yeteneklerini geliştirecek.

  • 1
    14

    Yumurtadan çanta

    Sevimli görünen yemekleri bir liste yapsalar, tavada yumurta birinciliği alırdı herhalde. Şimdi hem çocukların da çok sevdiği bu yumurtayı, dikerek çantaya dönüştürelim! İşte ihtiyaç listemiz

    ● Sarı ve beyaz keçe

    ● Makas

    ● Fermuar (Uzunluğunu, çantanın büyüklüğüne göre ayarlamanız mümkün

    ● Dikiş makinesi

     

    Yapılışı: 

    Hangi ebatlarda olacağına karar verdikten sonra sarı keçeden yuvarlak bir parça, beyaz keçeden ise istediğiniz büyüklükte ama tavada yumurta şeklinde bir şekil çıkarın. Ardından, sarı parçayı beyaz parçanın tam ortasına dikin. Bu yaptığınız parçadan bir adet daha yaptıktan sonra bu iki beyaz parçayı birbirine dikin. Buraya kadar işlem tamam! Ardından, çantanın fermuarını dikeceğiniz boşluğa fermuarı yerleştirip onun da dikimini yapın.

  • 2
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    Kumaş parçalarından anahtarlık

    ● Kumaş parçaları

    ● Ufak parça sabitleyici kumaş

    ● Dekorasyon için kalın keçe

    ● Renkli düğmeler

    ● Anahtar halkası

    ● Dikiş makinesi

    ● Kalıp çıkarmak için malzeme

    ● Dekorasyonu için varsa sürfile makası

     

    Yapılışı:

    ● Seçtiğiniz kumaş artıklarına göre malzemelerinizi belirleyin ve bunlardan kalıp çıkarmak üzere hazırlanın. Kalıbınızı çıkarın ve kesiminizi yapın. Eğer sürfile makasınız varsa anahtarlıklarınızın etrafı daha şekilli olacaktır.

    ● Kestiğiniz iki parça kumaşın arasına sabitleyici kumaşı koyarak anahtarlığın sert olmasını ve çabuk yıpranmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sabitleyici kumaşınız yoksa eğer, keçe parçası da kullanabilirsiniz, keçe de sabitleyici kumaşla aynı işlevi görecektir.

    ● Ardından, kenarlık için, küçük bir kumaş parçasından yararlanın ve o kumaş parçasına anahtarlık başlığını geçirin. Sonra da bu kumaş parçasını da iki taraflı olarak hazırladığınız kısma dikin.

    ● Son olarak ise, dekorasyon… Küçük düğmeler, renkli parçalar, üzerine tekrar dikeceğiniz harfler ile anahtarlığınızı istediğiniz gibi dekore edin.

  • 3
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    Kitap ayracı

    Bu kitap ayracını, elinizdeki kumaşlarla, deri parçalarıyla, keçeyle süsleyerek yapabilirsiniz. Ebat olarak belirlediğiniz parçadan iki adet yüz çıkardıktan sonra, bunları bir tarafını dikmeden bırakacak şekilde dikin. Kalan kısmını istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Dikmediğiniz boş kalan kısmını kitapta kaldığınız sayfaya geçirerek, ayraç olarak kullanabilirsiniz.

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