Çocuklar için eğlenceli dikiş aktiviteleri

Balık şeklinde çamaşır çantası
Malzemeler
● Yaklaşık birer metre kadar iki çift kumaş, biri balığın tepesi, diğeri de alt bölümü için
● Çantanın ağzını bağlamak için bir miktar ip ya da kurdele
● Gözlerini yapmak için keçe parçaları
● Uçkuru sabitlemek için bir firkete
Yapılışı
● İşinizi kolaylaştırmak isterseniz tasarımın patronunu çıkararak kumaş üzerinden kesimlerini yapabilirsiniz.
● Eğer tek parça kumaşla yapmak isterseniz, patronu da sabitleyip kesmeniz işinizi görecektir.
● Ardından kumaş kesimlerini gerçekleştirip uçkur yerleri için belirlediğiniz bölümleri dikebilirsiniz.
● Ardından, birebir aynısını yaptığınız ikinci kumaş için de uçkur işlemini uygulayıp kumaşların birbirine oturmasını sağlayın. Dikişlerini yapın.
● Uçkur için ayırdığınız ipleri geçirin. Uçkuru kaçırmamak için bir firkete ya da basitçe tığ kullanabilirsiniz. Ardından uçkurları bağlayabilirsiniz.
● Keçeden yaptığınız gözleri balığın üst kısmına dikin. Eğer isterseniz balığın kuyruk kısmında da süslemeler yapabilirsiniz.