Çocuklar için eğlenceli dikiş aktiviteleri

Kumaş parçalarından anahtarlık

● Kumaş parçaları

● Ufak parça sabitleyici kumaş

● Dekorasyon için kalın keçe

● Renkli düğmeler

● Anahtar halkası

● Dikiş makinesi

● Kalıp çıkarmak için malzeme

● Dekorasyonu için varsa sürfile makası

Yapılışı:

● Seçtiğiniz kumaş artıklarına göre malzemelerinizi belirleyin ve bunlardan kalıp çıkarmak üzere hazırlanın. Kalıbınızı çıkarın ve kesiminizi yapın. Eğer sürfile makasınız varsa anahtarlıklarınızın etrafı daha şekilli olacaktır.

● Kestiğiniz iki parça kumaşın arasına sabitleyici kumaşı koyarak anahtarlığın sert olmasını ve çabuk yıpranmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sabitleyici kumaşınız yoksa eğer, keçe parçası da kullanabilirsiniz, keçe de sabitleyici kumaşla aynı işlevi görecektir.

● Ardından, kenarlık için, küçük bir kumaş parçasından yararlanın ve o kumaş parçasına anahtarlık başlığını geçirin. Sonra da bu kumaş parçasını da iki taraflı olarak hazırladığınız kısma dikin.

● Son olarak ise, dekorasyon… Küçük düğmeler, renkli parçalar, üzerine tekrar dikeceğiniz harfler ile anahtarlığınızı istediğiniz gibi dekore edin.