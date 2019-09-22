Okulda neler yaptığını öğrenmenin 25 yolu

Çocuğunuza "Bugün okul nasıldı?" diye sormadan gününün nasıl geçtiğini öğrenebilirsiniz. İşte bunun için 25 farklı yol...

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&Ccedil;ocuğunuza &ldquo;Ee, bug&uuml;n okul nasıldı?&rdquo; diye sorduğunuzda &ldquo;İyiydi.&rdquo; gibi tek kelimelik yanıtlar alıyorsunuz, değil mi? Pek bir şey &ouml;ğrenemiyorsunuz tabii ki. G&uuml;nlerinin nasıl ge&ccedil;tiğini ger&ccedil;ekten &ouml;ğrenmek istiyorsanız, işleri biraz kolaylaştırıp &ccedil;ocuğunuzun detayları anlatmasını sağlayacak cazip sorular y&ouml;neltin. İşte size &ccedil;ocuğunuzun okul hayatında neler olduğunu anlamanızda yardımcınız olacak 25 fikir...
Kategori : Anne - Baba
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Çocuğunuza “Ee, bugün okul nasıldı?” diye sorduğunuzda “İyiydi.” gibi tek kelimelik yanıtlar alıyorsunuz, değil mi? Pek bir şey öğrenemiyorsunuz tabii ki. Günlerinin nasıl geçtiğini gerçekten öğrenmek istiyorsanız, işleri biraz kolaylaştırıp çocuğunuzun detayları anlatmasını sağlayacak cazip sorular yöneltin. İşte size çocuğunuzun okul hayatında neler olduğunu anlamanızda yardımcınız olacak 25 fikir...

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