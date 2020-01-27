Çocuklara kış sebzelerini nasıl sevdirirsiniz?

Nar
Tüm bu saydığımız meyve sebzenin içinde durumu en parlak olan nar olsa gerek. Hem tadı güzel hem yemesi zevkli. Üstelik “kötü” kolesterolü önleme ve tansiyonu düşürmenin yanı sıra, kanserin yayılmasını önlemek gibi etkileri mevcut. Yani ne yapıyoruz? Hazır mevsimiyken bir koşu manava gidip 3-5 nar atıyoruz fileye. Sonra da “Aman lekesi çıkmaz”, “Aman bunu kim ayıklayacak” demeden işe girişiyoruz.
■ Nasıl daha çok yeriz?
Narı ayıkladıktan sonra yulaf ezmesinin üzerine, yoğurda, salataya, sotelerinizin üzerine serperek yemek yaygın sayılır. Ama bu harika meyveyi aynı şekilde somonun, tatlı patatesin, kinoanın da üzerine serpebileceğinizi unutmayın.
Ve farklı bir tarif:
Badem ve kajuyla doldurulmuş kerevizin üzerine sos niyetine erimiş bitter çikolatayla karıştırıp çok farklı bir tat elde edebilirsiniz.
Çocuğu bamya seven ebeveynlere kocaman bir alkış alıyoruz. Tamam, bamya biraz uç bir örnek, zira kendisini daha yenebilir kılacak tarifi biz de bulamadık! Ama “5 kış meyve ve sebzesini nasıl daha çok yiyebiliriz” sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Hem çocuklarınız hem kendiniz için şu soğuk günlerde aşağıdaki önerilere göz atın.
Gizem Sevinç Selvi