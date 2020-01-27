Çocuklara kış sebzelerini nasıl sevdirirsiniz?

Brüksel lahanası

Turpgillerden olan bu küçük topların tadı pek çoğumuz için görüntüsü kadar sempatik olmasa da, kansere neden olan maddeleri yok eden doğal bileşiklere sahip olması bu zamanda kâfi. Brüksel lahanasının bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini varsayarsak bu sevimli toplarla barış imzalamanın vakti gelmiştir. Bir küçük paketin sadece 60 kalori olduğunu da unutmayın.

■Nasıl daha çok yeriz?

Minik lahanalarımızın dış yapraklarını çıkarıp ikiye böldükten sonra sızma zeytinyağına batırıp yağlı kâğıdın üzerine diziyoruz. Ardından 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Üzerine domates sosu döktüğünüzde yediğinizin brüksellahanası olduğuna inanamayacaksınız.