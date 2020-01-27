Çocuklara kış sebzelerini nasıl sevdirirsiniz?

Çocuklarınızın sevmediği sebzeleri sevdirmenin yolları var...

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    Pancar, brüksellahanası, pancar, bamya, greyfurt... Kış meyve-sebzelerinin pek lezzetli olmadığı aşikâr ama soğuklarda bol bol tüketilmeleri şart. Özellikle de çocuklar tarafından... Peki, ne yaparız da bu “tatsız” ama şifalı yiyecekleri daha çok tüketiriz? 

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    Brüksel lahanası

    Turpgillerden olan bu küçük topların tadı pek çoğumuz için görüntüsü kadar sempatik olmasa da, kansere neden olan maddeleri yok eden doğal bileşiklere sahip olması bu zamanda kâfi. Brüksel lahanasının bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini varsayarsak bu sevimli toplarla barış imzalamanın vakti gelmiştir. Bir küçük paketin sadece 60 kalori olduğunu da unutmayın.

     

    Nasıl daha çok yeriz?

    Minik lahanalarımızın dış yapraklarını çıkarıp ikiye böldükten sonra sızma zeytinyağına batırıp yağlı kâğıdın üzerine diziyoruz. Ardından 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Üzerine domates sosu döktüğünüzde yediğinizin brüksellahanası olduğuna inanamayacaksınız.

     

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    Pancar

    Bir fincan pancar suyu günlük folik asit ihtiyacımızın yüzde 30’dan fazlasını karşılıyor ve bolca B vitamini içeriyor. “Folik asit neydi” diyenler için: Az miktarda folik asit bile zihinsel yorgunluğu, unutkanlığı ve uykusuzluk problemini düzenliyor. Sinir sistemi zaten B vitamininden sorulur. O yüzden siz siz olun, pancardan hak ettiği ilgiyi esirgemeyin.

     

    Nasıl daha çok yeriz?

    Pancarın kabuğunu soyduktan sonra incecik dilimleyip tepsiye yayıyorsunuz, sonra da üzerinde sızma zeytinyağını gezdiriyorsunuz. 25 dakika boyunca 200 derece fırında pişen pancarlarınızı ister cips niyetine yiyin, ister salatanın arasına karıştırın.

     

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