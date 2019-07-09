Bebek ve çocuklarda konak

Konak neden oluşur?

Konak ile ilk tanıştığımda ne olduğunu anlayamayıp çocuğumun saç derisini yara yaptığımı düşünmüştüm. Hemen doktora götürmüştüm. Bebeğini yalnız büyüten ve tecrübesiz bir anne olarak gereksiz ödediğim muayene ücretine mi yanayım, doktorumuzun dalga geçmesine mi bilememiştim. Taze annelerin kaygılarını yönetmesi zor oluyor, hele ki soru sorabileceğiniz tecrübeli bir arkadaşınız ya da aile büyüğünüz yoksa…

Sanılanın aksine bebeklerde görülen konak saç derisinin temiz olmaması ile ilgili değilmiş. Burada önemli olan konak olmuş bölgenin çevresinde kızarıklıklar olup olmadığı. Eğer varsa mantar oluşumu var demekmiş ve tedavi edilmesi için doktora başvurulması gerekirmiş. Çok şükür biz böyle bir durum yaşamadık.

Bebeklerin saç diplerindeki yağ bezlerinin fazla salgı yapması cilt üzerinde birikme yapmasına, daha sonra kuruyarak dökülmesine konak deniyormuş. Özellikle 0 – 3 ay döneminde görülen bu süreç hemen hemen her bebeğin başına geliyor. Çocuklarda ise saçlı deri iyi yıkanmadığında gözenekler kapanıp yağlı dokunun fazla salgı üretmesinden ötürü yaşanabiliyormuş. Bu sebeple şampuanla yıkandıktan sonra iyice durulamak ve kurutmak önem arz ediyor.

Bilinmesi gereken bir diğer konu ise konak bebeğin saçlı derisinde kaşıntı ya da rahatsızlığa sebep olmazmış. Tekrar belirtmekte fayda var: Konak çevresinde kızarıklık var ise doktorunuza başvurunuz.

Konak nasıl tedavi edilir?

Tedavisi ise aslında çok çok basit. Öncelikle konağın saçlı deriden temizlenmesi gerekiyor. Bunu kesinlikle tırnaklarımızla yapmıyoruz. Bazen kendiliğinden dökülebilirmiş, biraz gözlemlemekte ve dökülüyorsa izin vermekte fayda var. Eğer dökülmüyorsa saçlı deriye asit oranı düşük zeytinyağı ya da bebek masaj yağı sürerek yumuşamasını sağlıyoruz. Banyo yaptırmadan birkaç saat önce sürdüğümüzde banyo sonrası tüm konakların temizlendiğini görmek mümkün.

Çocuklarda ise saçlı deriye yağ sürdükten sonra masaj yapmak ya da yumuşak bir tarak ile taramak konağın dökülmesine yardımcı oluyor. Ardından ılık bir banyo ile tamamen temizleyebilirsiniz. Konağı önlemek için buna özel üretilmiş şampuanları kullanabilirsiniz. Saçlı deriye banyo sonrası masaj yapıp iyice kurutabilirsiniz. Ben her iki çocuğumda da yaşadığım için zeytinyağı ile masaj yapıp ardından banyo yaptırdım. İyice kurutunca da tekrarlanmadı. Tekrarlandığı durumda aynı süreci güvenle tekrar edebilirsiniz.

Not: Yağlı saç derisine ıslatarak şampuan uyguladığınızda tek seferde arındırmak güç. Bu sebeple ıslatmadan şampuan sürün ve köpürtün, ardında durulayın.

Sevgiler

@zehradorter

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