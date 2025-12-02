HTHAYAT
Seyahat

Anadolu'nun saklı cenneti Gökpınar Gölü

Sivas'ta yer alan Gökpınar Gölü, doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyülüyor.

Anadolu&#039;nun saklı cenneti Gökpınar Gölü
Giriş: 02 Aralık 2025, Salı 10:16
Güncelleme: 02 Aralık 2025, Salı 10:16
Sivas'ın doğal güzelliklerinden Gökpınar Gölü, sakin sonbahar manzarası, doğal yaşamı ve barındırdığı ördeklerle dikkat çekiyor.

Yükseklerdeki kar, doğaseverlere iki mevsimi aynı anda yaşatıyor.

Doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyüleyen Gökpınar Gölü'nün fotoğrafları...

Haber ve fotoğraflar AA tarafından servis edilmiştir.

