Airfryer'da pişirmemeniz gereken yiyecekler

Airfryer, pratik ve sağlıklı pişirme imkanı sunsa da her yiyecek için uygun değildir. Örneğin; ıslak hamburger ve çıplak peynirler sepete akarak dağınıklığa neden olabilirken, ince balık filetoları ve yeşil yapraklı sebzeler yüksek ısı ve güçlü fan nedeniyle kolayca kuruyabilir ya da yanabilir. Benzer şekilde, çiğ tahıllar ve büyük et parçaları hava fritözünde eşit şekilde pişmez, bu da lezzetsiz ve dengesiz sonuçlara yol açabilir. Dumanlı mutfak kazalarından ve başarısız tariflerden kaçınmak için bu yiyecekleri farklı pişirme yöntemleriyle değerlendirmek en doğrusudur.

1. Yeşil yapraklı sebzeler (Ispanak, Kale)

Ispanak ve kale gibi hassas yeşillikler, cihazın içine kaçıp, hızla yanabilir. Eğer yaprak cipsi yapmak istiyorsanız, düşük ısıda pişirin, folyoyla bastırarak sabitleyin ve sık sık kontrol edin.

2. Yumuşak hamurlu yiyecekler

Airfryer, genellikle çıtır ve gevrek yemekler için ideal olsa da, yumuşak hamurlu yiyecekler (örneğin, pizza hamuru veya börek hamuru) bu cihazda pişirildiğinde sorun yaratabilir. Yumuşak hamurlar, pişerken şeklini kaybedebilir veya cihaza yapışabilir. Ayrıca, hamurun iç kısmı tam olarak pişmeyebilir.

Islak hamburgerler, sepetten akarak dağınıklık yaratır ve eşit şekilde pişmez. Bunun yerine, önceden panelenmiş dondurulmuş ürünleri veya panko gibi kuru kaplamaları tercih edin.

3. Eriyen peynirler

Mozzarella veya cheddar gibi eriyen peynirler, airfryer ızgarasından akarak duman ve zorlu bir temizlik süreci yaratabilir. Bunun yerine, kaplamalı peynir çeşitlerini (örneğin; dondurulmuş mozzarella çubukları) tercih edin ya da peyniri mantar dolması gibi tariflerde iç malzeme olarak kullanın.

4. Bütün tavuk

Kalın et parçaları eşit şekilde pişmez; dışı yanarken içi çiğ kalabilir. Bunun yerine, fritözde daha küçük parçalar (örneğin; tavuk göğsü) pişirebilir veya önceden pişirilmiş etleri ısıtabilirsiniz.

5. Çiğ Tahıllar (Pirinç, Makarna)

Yeterli nem olmadan, bu temel gıdalar sadece kuruyacaktır. Ancak, bir gün önceden kalmış pilav veya makarna hava fritözünde çıtır bir doku kazanabilir.

6. Bazı balık filetoları (Tilapia, Dil Balığı)

İnce filetolalar hava fritözünün fanı nedeniyle yırtılabilir veya fazla kuruyabilir. Bunun yerine, somon veya morina balığı gibi daha dayanıklı balıkları tercih edin ve sepetin yapışmasını önlemek için hafifçe yağlayın.

7. Taze brokoli

Yüksek ısı, brokoliyi acı ve buruşmuş bir hale getirebilir. Daha iyi bir sonuç için önceden haşlayın ya da yağ ve baharatlarla harmanlayarak fırın tarzında pişirin.

8. Tost ekmeği

Airfryer, ekmeği eşit şekilde kızartmaz ve ekmeği sertleştirebilir. Mükemmel altın renkli dilimler için ekmek kızartma makinesi daha iyi bir seçenektir. Ancak, bayat ekmekleri kruton yapmak için fritözde değerlendirebilirsiniz.

9. Patlamamış mısır taneleri

Çoğu mısır tanesi eşit şekilde patlamaz ve bazıları yanabilir veya alev alabilir. Daha güvenli bir alternatif olarak mikrodalga veya ocak kullanın.

10. Büyük et parçaları (Rosto, Sosisler)

Büyük sosisler, yüksek ısı nedeniyle patlayabilir. Bunun yerine, fritözde önceden pişirilmiş küçük sosisleri pişirmeyi tercih edin. Bütün rosto etleri için ise fırın veya yavaş pişirici daha iyi bir seçim olacaktır.

Airfryerlar son derece çok yönlüdür, ancak sihri, sınırlarını bilmektir. Bu sorunlu yiyeceklerden kaçınarak ve akıllı alternatifleri deneyerek mutfak kazalarını önleyebilir ve cihazınızın tam potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.

Kaynak: Wahiba B. "10+ Foods That Shouldn’t Be Cooked in an Air Fryer". Şuradan alındı: https://brightside.me/articles/10-foods-that-shouldnt-be-cooked-in-an-air-fryer-824568/. (25.02.2025).