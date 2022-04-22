Hava fritözü nedir? Hava fritözü nasıl kullanılır?

İlk bakışta mini bir fırına benzeyebilen hava fritözü bir fırından çok daha fazlasını vaat ediyor: yağda kızartılmış lezzetinde sağlıklı tabaklar!

Hava fritözü nedir? Hava fritözü nasıl kullanılır?
Yaşam
22 Nisan 2022 Cuma

Tezgâh üstüne sığabilecek kadar küçük, diyet listenizi hazırlayabilecek kadar sağlıklı, kızartma kadar lezzetli! Hava fritözleri size kızartmaya yakın bir mükemmellik vaat ediyor. Bir fritöz nasıl çalışır, içinde hangi yiyecekleri pişirebilirsiniz, yağ kullanmanız gerekiyor mu diye merak ediyorsanız merak ettiğiniz her şey bu yazıda.


Hava fritözü nasıl çalışır?

Bir hava fritözü, küçük miktarlardaki nemi buğuya dönüştürmek için yemeğinizin üzerinde ve çevresinde sıcak hava dolaşan bir fan ile çalışır. Yiyecekler bir sepete ve ardından cihazın içine yerleştirilir. Ekstra sıcak pişirme haznesi, kuru ısının yiyeceklere dışarıdan nüfuz etmesine izin vererek, yiyeceklerin kızartmayaparken elde ettiği tanıdık gevrek dokuyu verir. Ek olarak, bir fritözde yemek pişirmek size zaman kazandırabilir ve temizliği kolaylaştırır.


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Hava fritözü sağlıklı mı?

Çoğu makine çalışmak için yağa ihtiyaç duymaz ancak yemek pişirme spreyi kullanmak veya yiyecekleri sepete koymadan önce bir veya iki çay kaşığı yağ kullanmak, yemeklerin dokusunu ve lezzetini artırabilir. Hava fritözünde pişirilmiş yemeklerin tadını yağsız çıkarmak mümkün olsa da, bu cihazın güzelliği sadece çok küçük bir miktara ihtiyaç duymasıdır. Bir çay kaşığı yağda sadece 40 kalori vardır. Eklediğiniz az miktarda yağ, ekstra gevrek ve lezzetli sonuçlar için her şeyi karamelize etmeye yardımcı olur. Derin yağda kızartılmış yiyeceklerdeki yağ miktarıyla karşılaştırıldığında, fritözde kullanacağınız miktar hemen hemen hiçtir, bu da tipik kızarmış yiyeceklerinizden daha az kalori ve doymuş yağ ile sonuçlanır.


Hava fritözünde ne pişirilir?

Bir fırında veya kızartarak hazırlayacağınız hemen hemen her şeyi bir fritözde pişirebilirsiniz. Patates kızartması, tavuk kanadı gibi klasik tarifleri daha az yağ içeren versiyonlarıyla denemek isteyebilirsiniz. Somon gibi balık filetolarını birkaç dakika içinde kolayca pişirmek için kullanabilirsiniz! Fırına benzerliği boşa değil, hava fritözünde bir fırında yapabileceğiniz her şeyi yapmak mümkün. Buna tatlılar ve yemekler de dâhil.


Referans:

Julia Clancy. “What Is an Air Fryer and Should You Buy One?”. Şuradan alındı: https://www.eatingwell.com/article/290909/what-is-an-air-fryer-and-should-you-buy-one/ (27.10.2021).


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