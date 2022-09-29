Ağlamanın faydaları nelerdir?

Ağlama sırasında ve sonrasında belirli alışkanlıklar uygulamak cildinizin tepki vermesinde bir fark yaratabilirsiniz. 

Ağlamanın faydaları nelerdir?
Güzellik
29 Eylül 2022 14:28
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Ağlamak göz sağlığı için çok önemlidir. Duyguları ifade etmenize ve işlemenize yardımcı olan doğal bir biyolojik süreçtir. Ve ne kadar sık gözyaşı döktüğünüz önemli değil, ağlamanın cildiniz için de iyi olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Görünüşe göre, hem ağlama sırasında hem de sonrasında belirli alışkanlıklar uygulamak cildinizin tepki vermesinde bir fark yaratabilirsiniz.


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Ağlamanın cilde faydaları

Çoğu insan için ağlamak kaçınılmazdır. Ve bir kutu mendil (veya gömleğinizin kolu) gözyaşlarının bir kısmını silmeye yardımcı olsa da, iyi bir ağlama nöbetinden sonra hafif yüz tahrişi olması nadir değildir.


Dermatolog Dr. Melanie Palm'e, göre bu hafif tahrişin nedeni, gözyaşlarının izotonik aynı zamanda cildimizden daha yüksek pH değerinin olmasıdır. Gözyaşları tipik olarak 7'ye yakındır ve cilt 5.5 veya 6'ya daha yakındır. Bu nedenle, gözyaşlarına kısa süreli maruz kalma zararlı olmasa da, uzun süreli maruz kalma pH farkı nedeniyle cilt neminde değişikliklere veya hafif tahrişe neden olabilir.


pH nedir?

"pH", "potansiyel hidrojen" anlamına gelir. Bir maddedeki asitlik ve alkalilik (baz) seviyesini ifade eder. En asidikten en baziğe kadar 0 ile 14 arasında bir ölçekte ölçülür. Hem içme suyu hem de insan kanı genellikle nötr bir pH olan 7 civarındadır.


Ancak önemli olan sadece pH değildir. Ağlama sırasında ve sonrasında yaptıklarınız da fark yaratabilir. Gözlerinizi ovmak ya da yüzünüzü silmek için belirli dokuları kullanmak cildinizi etkileyebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir. Ayrıca cildi koyulaştırabilir ve hatta bazı durumlarda aknelerinizin tahriş olmasına neden olabilir. Bu gözyaşı üretimi ve dökmeniz tüm yüzünüzü etkiler.


Dr. Dagny Zhu, "Ağlarken, gözlerin, yüzün ve burun etrafındaki kan damarları genişleyerek artan kan akışıyla şişkinliğe ve kızarıklığa neden olur. Kan damarlarını daraltmaya ve ağladıktan sonra semptomları azaltmaya yardımcı olmak için yüzünüzü soğuk suyla yıkamalı ya da göz kapaklarına soğuk kompres uygulamalısınız" açıklamasında bulundu.


Ağlamak, elektrolit kaybı yaşamanıza neden olur. Bu yüzden bol su tüketmeli ve yüzünüze nemlendirici sürebilirsiniz. Cildi nemlendirmek ve cilt tahrişini azaltmak için skualen, seramidler ya da hyaluronik asit içeren nemlendiriciler kullanmalısınız.


Ağla ağla, açılırsın!
Ağla ağla, açılırsın!

Gözyaşının içeriği

Cildinizin gözyaşlarına nasıl tepki verdiğini daha iyi anlamak için, içeriğini bilmek önemlidir. Ulusal Göz Enstitüsü Güvenilir Kaynak'ın açıkladığı gibi, gözyaşları çoğunlukla sudur, ancak gerçekte üç katmanı vardır:

  • mukoza
  • sulu
  • yağlı

Dıştaki yağlı tabaka gözyaşının çok çabuk kurumasını engellerken, içteki mukus tabakası ise gözyaşı filminin gözlerinize yapışmasını sağlar. Gözyaşı filmi, gözlerimizi her zaman korneanın çevresini kaplayan ince bir gözyaşı tabakasıdır (göz küresinin şeffaf dış tabakası). Ortadaki sulu tabaka en kalın olanıdır, gözleri ıslak tutar ve dokularını besler.


Farklı tetikleyiciler ve bileşimler tarafından tanımlanan üç ana gözyaşı kategorisi vardır. Bazal ve refleks gözyaşları, gözü enkaz ya da tahriş edici maddelerden korumak için bulunurken, duygusal gözyaşları duygulara tepki verir. İnsanlar aslında duygusal gözyaşı ürettiği bilinen tek türdür.


Gözyaşları ayrıca tuzlu tatlarını açıklayan elektrolitlerle doludur. Elektrolitler, elektrik yükü olan ve birçok vücut fonksiyonu için gerekli olan temel minerallerdir. Kanınızda, terinizde ve idrarınızda bulunurlar. Terleme, ağlama ya da idrar yoluyla çok fazla elektrolit kaybettiğinizde, elektrolit açısından zengin yiyecekler yemeli ya da su içerek onları yenilemeniz gerekir.


Ağlamanın sağlığa faydaları

İyi bir ağlamanın gerçekten harika hissettirdiği bir sır değil. İlk başta, gözyaşlarının akması durduktan sonra kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, ancak ağlamanın uzun zamandır fiziksel ve zihinsel sağlık açısından yararları olduğuna inanılmaktadır.

  • stresi gidermek
  • ruh halinizi yükseltmek
  • vücudu detoksifiye etmek
  • endorfin salgılamak

Ağlamak, vücudun acı ve duygularla baş etmenin doğal yoludur. Ağlamak, özellikle dışarıdan destek ve rahatlık ile birlikte kullanıldığında kişiyi sakinleştirmeye yardımcı olur. Çok fazla ya da kontrolsüz bir şekilde ağlamak, daha ciddi bir fiziksel veya zihinsel sağlık durumunun belirtisi olabilir. Akıl sağlığıyla ilgili olarak, ağlamadaki artış, aynı zamanda daha fazla desteğe ihtiyacınız olduğunun bir işareti olabilir.


Aşağıdaki koşullardan bir ya da daha fazlasını yaşıyorsanız...

  • depresyon
  • endişe
  • kronik ağrı
  • kuru göz sendromu
  • kontrolsüz ağlamaya ve kahkahalara neden olabilen psödobulbar etkisi (PBA)
  • akuajenik ürtiker, suya karşı nadir görülen bir alerjik reaksiyon
  • ilaçlar veya bir enfeksiyon nedeniyle tıbbi olarak indüklenen ağlayamama


Kaynak: Sara Lindberg. "Is Crying Good for Your Skin?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/are-tears-good-for-your-skin. (26.01.2022).


Gözyaşının her hali

Rose-Lynn Fisher, keder ve sevinç gözyaşlarının farklılıklarını karşılaştırdı.

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Soğan Doğradığınızda Akan Gözyaşları Rose-Lynn Fisher, keder ve sevinç gözyaşlarının farklılıklarını merak edip karşılaştırmak istedi. Bu merakından dolayı gözyaşlarını mikroskop altında keşfetmeye başladı.
Hasret Gözyaşları Bu projesine 'Gözyaşları Topografisi' adını veren Rose, 100 farklı gözyaşını inceledi.
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Küçük Bir An Sevinç Gözyaşları Ayrıca, kahkaha ve üzültü sonucu gözlerimizde akan gözyaşlarının da birbirinden çok farklı olduğunu gözlemledi.
Biten ve Başlayan Gözyaşları
Gözlerimizden akan her gözyaşının, insanın yaşadığı duruma ve ağlama nedenine göre değiştiğini fotoğraflardan görebilirsiniz.
Keder Gözyaşları
Kahkaha Gözyaşları
Olasılık ve Umut Gözyaşları
Serbest Gözyaşı
Hatırlama Gözyaşları
Zamansız Birleşme Gözyaşları
İklim Koşullarında Göz Sulanması


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