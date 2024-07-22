Adalar'da plaj önerileri

Adalar'da hangi plajlar var? İstanbul'un Prens Adaları'nda nerede denize girilir? Adalar'da tercih edebileceğiniz 5 plajın özelliklerini sizin için derledik.

Yaşam
Giriş: 22 Temmuz 2024 16:12 Güncelleme: 23 Temmuz 2024 15:24
ABONE OL

  • 1- Yörükali Tesisleri

    Büyükada'nın en eski ve popüler plajlarından bir tanesi olan Yörükali Tesisleri Büyükada'nın tek kumlu sahiline sahip. Tesis, oldukça geniş konaklama imkânları sunuyor. Otel, bungalow ve glamping alanları mevcut. Her yaz yerli ve yabancı birçok turisti misafir ediyor. Restoran ve bar bölümünde ise lezzetli yiyecek-içecek imkanları sunuluyor. Düğün, doğum günü, babyshower ya da diğer etkinlikler içinde rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Temmuz 2024 Güncel Giriş Fiyatları

    Yetişkinler için hafta içi: 500 TL

    Hafta sonu ve bayram tatilleri: 700 TL

    6-11 yaş arası çocuklar için: %50 indirimli

    0-5 yaş arası çocuklar için ücretsiz.

    Giriş ücretine şezlong, şemsiye, duş, giyinme kabini, kilitli dolap dahildir.

    1 / 5

  • 2- Cevahir Aqua Heybeliada

    Çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesidir. Yetişkinler ve çocuklar için 2 farklı aquapark alanı bulunmaktadır. Sunulan geniş plaj ve restoran-bar imkanıyla keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Tesis her gün 09:00-18:00 saatleri arasında hizmete açıktır.

    Temmuz 2024 Güncel Giriş Fiyatları

    Yetişkinler için hafta içi ve hafta sonu: 700 TL

    7-12 yaş arası çocuklar için: %50 indirimli

    0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz.

    Giriş ücretine aquapark, şezlong, şemsiye, duş, giyinme kabini, kilitli dolap dahildir.

    2 / 5

  • 3- NoyaBeach

    Kınalıada'da bulunan NoyaBeach'te yoga etkinlikleri, canlı müzik, havuz ve harika kokteyller yapan YukaBeach Bar bulunmaktadır. Mekan, gençler arasında oldukça popüler.

    Temmuz 2024 Güncel Giriş Fiyatları

    Yetişkinler için hafta içi: 600 TL

    Hafta sonu ve resmi tatillerde: 800 TL

    0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz.

    Giriş ücretine havuz, şezlong, şemsiye, duş dahildir.

    3 / 5

  • 4- Asaf Bey Plajı

    Heybeliada'da bulunan mavi ile yeşilin buluştuğu doğayla iç içe bir tatil imkanı sunan Asaf Bey plajında, restoran mangal yapabileceğiniz piknik alanları bulunmaktadır. Aile dostu olan bu plajda tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

    Temmuz 2024 Güncel Giriş Fiyatları

    Yetişkinler için hafta içi: Pazartesi-Çarşamba-Cuma (halk günleri): 300 TL / Salı-Perşembe: 400 TL

    Hafta sonu ve bayram tatilleri: 500 TL

    7-11 yaş arası çocuklar için: 100 TL (Halk günleri 70 TL)

    0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz.

    4 / 5

  • 5- Elio Sedef

    10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren ve Sedef Adası'nda bulunan Elio Sedef, DJ performansı, localara ayrılan özel ormanlık alanı ve restoran barıyla İstanbul'dan kısa süreliğine bir kaçış için tercih edebileceğiniz konforlu, sakin bir alan sağlıyor.

    Plaj Giriş Fiyatı: 1000 TL

    Plaja girişte el yapımı Sangria veya alkolsüz kokteyl ikramı bulunuyor.

    5 / 5

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.