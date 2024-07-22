Adalar'da plaj önerileri

1- Yörükali Tesisleri

Büyükada'nın en eski ve popüler plajlarından bir tanesi olan Yörükali Tesisleri Büyükada'nın tek kumlu sahiline sahip. Tesis, oldukça geniş konaklama imkânları sunuyor. Otel, bungalow ve glamping alanları mevcut. Her yaz yerli ve yabancı birçok turisti misafir ediyor. Restoran ve bar bölümünde ise lezzetli yiyecek-içecek imkanları sunuluyor. Düğün, doğum günü, babyshower ya da diğer etkinlikler içinde rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Temmuz 2024 Güncel Giriş Fiyatları

Yetişkinler için hafta içi: 500 TL

Hafta sonu ve bayram tatilleri: 700 TL

6-11 yaş arası çocuklar için: %50 indirimli

0-5 yaş arası çocuklar için ücretsiz.

Giriş ücretine şezlong, şemsiye, duş, giyinme kabini, kilitli dolap dahildir.