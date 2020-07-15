Acaba şüpheleniyor mudur?

En yakın arkadaşıma öyle üzülüyorum ki…

Acaba şüpheleniyor mudur?
İlişki
15 Temmuz 2020 Çarşamba

Arkadaşıma zamanla ilgisizliğini fark ettiğim arkadaşımın sevgilisinin ilgisinin zamanla bana kaydığını fark etmeye başladım. Onla konuşurken artık doğru dürüst yüzüne bakmıyor, sözlerine önem vermiyordu. Oysa bana karşı tam tersi bir tutum sergilemeye, hatta iltifatlar etmeye başlamıştı. Arkadaşım mutsuz giden ilişkisini bana danışırken benim ona olayları açıklayamamam çok canımı sıkıyor. Hep evde olduğumuz için onlar açısından gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Bu ilgi ve iltifatlardan nasıl sıyrılacağımı bilmiyorum. Bir yandan arkadaşımın sevgilisine karşı sert bir tutum sergilersem veya yüzleşirsem üste çıkıp böyle bir amacının olmadığını savunmasının riskini de göze alamıyorum. Böyle bir ilginin varlığından şüphem yok fakat kendisi biraz laf cambazıdır ve birçok yere çekebilir konuyu.


Acaba arkadaşım da bu durumdan şüpheleniyor mudur? Onun üzülmesini hiç istemiyorum ama böyle bir ilgiden de rahatsız oluyorum. Durup dururken mesaj atması ve normalden daha samimi konuşması üzerimde hiçbir suçum yokken suçluluk duygusu yarattı. Gerçekten ne yapacağımı şaşırdım.


Rumuz: Selin

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