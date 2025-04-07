7-13 Nisan 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta nispeten sakin. Daha doğrusu çok da sakin olmayan tutulmaların etkisindeyiz ama gezegenlerin birbiriyle etkileşimi sakin. Bu haftanın en önemli aktörü Venüs. Satürn ile kavuşum, Uranüs ile altmış derecelik açı yapacak. Beni veya astrologları takip edenler bilir ki altmışlık ve üçgen açılar uyumlu açılardır. Kavuşum açıları sert veya yumuşak olabilir nötr etkidir. Satürn kavuşumları genellikle zordur. Venüs Satürn kavuşumu ikili ilişkiler için ihtiyaçların karşılandığını hissetmekte zorlanacağımız dönemleri gösterir, sevgi alışverişinde de bizi zorlayabilecek bir etkidir. Hafta başı bu minvalde geçecek. Venüs ileri harekete geçmeye hazırlanırken bu etkiyle haftaya başlamak biraz sosyal ve ikili ilişkiler açısından zor olacağa benziyor.

Devamında Venüs’ün durumu iyileşiyor. Uranüs ile uyumlu açı yaparak bu tekdüze, sıradan Satürn etkisini biraz kırıyor ve ilişkiler daha eğlenceli ve sürprizli bir hale geliyor. Venüs Satürn’den kurtulmaya başladıkça rahatlıyor. Ve hafta sonunda ileri harekete geçiyor. Sonunda Venüs’ün temsil ettiği konular ilerlemeye, olay bazında görünür olmaya başlıyor.

Son olarak Merkür de ileri harekete geçecek. Bu hafta rahatlama haftası diyebilirim. Gerileyen, zamanlama problemi yaratan, tekrar etmek zorunda kaldığımız, özellikle iletişim ve ilişkileri bloklayan etkiler hafta sonuyla birlikte ortadan kalkıyor. Bir sonraki hafta da Mars Yengeç burcundan kurtulacak, oraya geleceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Venüs Satürn kavuşumu hariç Ay’ın oldukça güzel açıları var. Güneş ve Jüpiter uyumlu etkileşimi ile moralimizi düzeltiyor, kendimizi ifademizi güçlendiriyor.

Salı

Güne Ay Aslan’da başlıyoruz. Öğleden sonra Ay Başak burcuna geçecek. Sabah nispeten daha hareketli ve eğlenceli. Günün ilerleyen saatlerinde sorumluluk ve görevler ağır basıyor.

Çarşamba

Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çok etkileşimi yok. Sorumluluklara, temizliğe odaklandığımız, biraz daha diyete sadık kaldığımız çalışkan bir gün.

Perşembe

Ay bugün de Başak burcunda. Bugün Balık burcunda kümeleşen Neptün Merkür Satürn ve Venüs’e karşıt. Bugün biraz hareketli geçebilir. Hem sosyal, hem iş açısından, iletişim trafiği açısından koşuşturmalı, biraz kaotik ve yanlış anlaşılmalara gebe bir gün geçirebiliriz.

Cuma

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde Plüton ile uyumlu açı yapacak. Yani üçgen açı. Bugün oldukça sosyal bir gün ve derinliği olan sosyal etkileşimlerde bulunabiliriz. Derin konuşmalar yapabilir, birlikte bir iş için odaklanıp ortaklaşa çalışabiliriz.

Cumartesi

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içinde bu sefer Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Bu da oldukça güzel, sosyal, dışa dönük, macera arayışında, şanslı ve pozitif bir gün olacağını gösteriyor. Haftanın en güzel günü.

Pazar

Ay Terazi burcunun son derecelerinde ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçecek. Akrep burcuna geçmeden önce de oldukça sosyal bir gün olacak yine. Fakat bugün biraz alınganlıklara dikkat. Tartışma, kavga, gerginlik olabilir, ayrıca kaza ve sakarlıklara da dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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