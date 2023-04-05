6 Nisan Terazi burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 6 Nisan 07:34’te Terazi burcunun 16. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Terazi burcu diplomasi ile, ikili ilişkiler ve sanat konuları ile ilgili bir burçtur. Bu dönemde ülkelerarası diplomasi konularının ön plana çıkacağı gibi kişisel hayatlarımızda da arabuluculuk, danışan/danışman ilişkisi, hukuk gibi konular da ön plana çıkacak.

Ayrıca ikili ilişkiler, ilişki kurma, evlenme gibi konularında daha çok gündeme geleceği bir dönem. An haritasının yükselen bucu Boğa. Yani Venüs’ün Terazi burcu ile yöneticiliğini yaptığı bir diğer burç. Bu iki burç da denge, huzur, uyum ile alakalıdır. Ayrıca an haritasında Venüs’ün de Boğa burcunda olduğunu görüyoruz ki bu hem Venüs’ü hem de bu saydığım etkileri oldukça olumlu hale getiren bir etki. Ayrıca an haritasında Venüs de haritanın 1. evinde bulunuyor ki bu da bildiğiniz gibi haritanın en önemli evidir, yani Venüs bu dönemde birkaç sefer vurgulanıyor ve olumlu etkiler getiriyor.

Ayrıca Dolunay bir Güneş Ay karşıtlığıdır ve karşıtlığın Güneş tarafında BELLATRIX sabit yıldızı ile bir kavuşum görmekteyim ki yıldız astrolojide oldukça olumlu kabul edilir. Gölgelerin arasından gelen başarıyı anlatır. An haritasında biraz gölgeli durumlar da var, Dolunay haritanın zorlayıcı 6-12 aksında bulunuyor. Yani angarya işler, sağlık problemleri, bilinçaltımızı, psikolojimizi etkileyen depresif durumlar, endişeler aslında bu dönemin biraz gölge tarafları diyebilirim.

Yani bu dönemde biraz puslu, kontrolümüz dışı, gölgeli durumlar olsa da bunların arasından olumlu şeylerin daha da vurgulu bir şekilde yükseleceğini anlıyoruz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi Dolunay’ı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız Nisan ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir Dolunay olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler sözkonusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu 15 gün yani Dolunay süresi sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar sözkonusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.