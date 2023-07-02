3 Temmuz 2023 Oğlak burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 3 Temmuz 2023 İstanbul saati ile saat 14:38'de, Oğlak burcunun 11. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Temmuz ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

An haritasının Yükselen burcu Terazi. Bu dönemde yine ikili ilişkiler de ön planda olacak. Ayrıca global anlamda devletler arası siyasi konularda da hareketlenmeler göreceğiz. Ki zaten belli hareketlenmeler başladı. Tüm ay fazları tam oluşma anından (yani şu gün şu saatte gerçekleşecek dediğimiz zamanlar) bir süre önce başlar ve Tutulmalar hariç 15 gün kadar devam ederler. Ama kişisel olarak düşünecek olursak işleri ciddileştirme, yapı kurma, işin içine evlilik ve ikili ilişkilerin de girdiği bir yapı ve sistem kurma işleri bu dönemde önem ve vurgu kazanan konular gibi görünüyor.

Ayrıca an haritasında an derecesi haritanın 3. evine geçiyor. Akrabalar, iletişim konuları, yolculuk konuları da bu dönemde çokça gündeme gelecek. Bu da hem dünya siyasetiyle ilgili konuları hem de olası evlilik, nişan vb. konuları tekrardan gündeme getiren, vurgulayan bir durum ki işin içine akrabalar da giriyor. Ayrıca yine şirket anlaşmaları, ortak şirket kurma işleri için de belirgin bir zaman. Bu zaman değerlendirilebilir.

Bu dolunayda sabit yıldız etkileşimlerini çok görmüyoruz. Fakat Tutulma anına Satürn ve Jüpiter’den çok uyumlu açılar var. Bu da hem disiplin, hem özgüven, hem yakalanabilecek fırsatlar, hem de bu fırsatlar üzerinde gerçekçi bir çalışma ve fikir düzeyinde kalan konuları somuta indirgeme açısından çok elverişli bir açı. Bu konularla ilgili hayatınızda belirgin olaylar veya hazırlıklar varsa Dolunay’ın etkilediği bu 15 günlük süreç içerisinde olması sizi destekleyici nitelikte durumlar yaratabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ilk yarısı geçireceksiniz.

Yükselen Boğa

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.

Yükselen Aslan

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.

Yükselen Başak

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.

Yükselen Terazi

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Akrep

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir dolunay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında

Yükselen Yay

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca Aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.

Yükselen Oğlak

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dolunay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.

Yükselen Kova

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.

Yükselen Balık

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.