27 Eylül - 3 Ekim 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 27 Eylül - 3 Ekim 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

27 Eylül - 3 Ekim 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
27 Eylül 2021 Pazartesi

Merhaba. İlişkiler gezegeni Venüs’ün oldukça fazla etkileşime girdiği bir hafta yaşayacağız. Hafta başında Venüs’ün Neptün ile uyumlu açısı ile romantik, duygusal destek aldığımız, hayal gücü yüksek bir hafta başlangıcı olacak. Etki süresi birkaç gün olduğu için etkiyi sadece kesinleştiği güne sıkıştırmak istemiyorum. Hafta ortasında Venüs Jüpiter ile sert bir açı yapacak. Venüs Jüpiter sert etkileşimleri bile genelde sert olmaz. Bizi şımarmaya, abartmaya açık hale getirir. Eğlenceyi, yemeyi içmeyi fazla kaçırabiliriz. İlişkilerimizde fazla rahat olabilir olması gerektiğinden daha özgüvenli olabiliriz. Yine hafta ortası yeni retroya geçmiş Merkür Plüton ile sert bir etkileşime girecek, eski defterleri açacak, tartışmaya meyilli bir hafta ortası da yaşayabiliriz. Haftanın en kritik zamanları ortası olacak. Hafta sonuna doğru ise belki bu açılan defterlerden çıkan ve düzeltilmesi gereken konuları mantıklı bir şekilde masaya yatırdığımız Venüs Plüton uyumlu etkileşimi yaşayacağız. İlişkide düzeltilmesi gereken konular için oldukça verimli bir zaman dilimi.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile yapacağı kare açı ile iletişimde yanlış anlaşılmalara, ifade problemlerine rastlayabiliriz. Yanlış kararlar alma riski olan bir gün. Kaçışlara da meyledebilir.


Salı

Ay sabah saatlerinde İkizler burcunda devam ediyor. İletişim trafiği aynı hızda devam ederken akşam saatlerinde yengeç burcuna geçerek ev ve ailemize, sevdiklerimize odaklandığımız bir zaman dilimi oluşturuyor.


Çarşamba

Haftanın ilişkiler açısından en sıkıntılı günü. Ay yengeç burcunda, Venüs Jüpiter karesi, Merkür Plüton karesi çok yakın toleransta, Ay’da güneş ve Mars ile kare açı yaparak büyük ihtimalle içinde ikili ilişkilerin olduğu tartışmalı, alıngan bir güne imza atabilirler.


Perşembe

Gerginlik devam ediyor. Ay Plüton ile Yengeç burcunda bir karşıtlık gerçekleştirecek. Merkür ile de kare yapacak. Bu iki açı da zorlayıcı açılardır ve yine iletişimsel problemlere, krizlere yol açabilirler.

Cuma

Hafta gergin hafta ortasından sonra sakinleşmeye başlıyor. Ay’ın Aslan burcuna geçmesi ile özgüvenimizin yükseldiği bir gündeyiz. Gün içerisinde Satürn ile karşıtlık yapacak olması sorumluluklarımıza da odaklanmamız gerektiğini gösteriyor.


Cumartesi

Haftanın en özgüvenli ve rahat günü. Ay hem Aslan burcunda hem de Jüpiter ile karşıt açı içerisinde. Bu iki etki de abartıya açık etkilerdir. Bugün kendimizi abartılı bir şekilde ifade edebilir, abartılı bir şekilde eğlenmek isteyebiliriz.


Pazar

Ay akşam saatlerine kadar Aslan burcundaki seyrine devam edecek. Akşama doğru Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Temizliğe, diyetimize, sağlığımıza biraz daha dikkat ettiğimiz, belki bir sonraki günün pazartesi sendromuna hazırlandığımız bir Pazar akşamı yaşayacağız.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya



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