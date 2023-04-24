24 - 30 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 - 30 Nisan 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 - 30 Nisan 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 24 Nisan 2023 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü etkileşimleri oldukça fazla. Hafta başında Merkür Mars ile, sonunda ise Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu hafta zihnimiz oldukça hareketli, hızlı ve yaratıcı. Yeni fikirler ve bu fikirlere cesur yaklaşımlar bu haftanın önemli temaları arasında olacak.


Mars ise Chiron asteroidi ile sert etkileşimde olacak. Bu haftanın bir önemli teması da acı olabilir. Kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak istediğimizde birtakım dirençlerle ve bunun sert sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Bu da bizde biraz korku geliştirebilir. Üzerine gitmek gerekiyor ama dengeli bir şekilde. Güneş ise Satürn ile uyumlu açı yapacak. Öz disiplinimiz yüksek, aklımız başımızda, gerekli olgunluğu sergiliyoruz. İşlerimize de odaklandığımız bir hafta geçireceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Güne ve haftaya Ay İkizler’de başlıyoruz. Ayrıca Ay Venüs kavuşumundan yeni yeni uzaklaşıyor. Yani güzel bir gün, ikili ilişkiler açısından da hala oldukça iyi.


Salı

Ay Yengeç burcuna geçiyor, Güneş ve Satürn ile uyumlu açıda. Hem kendimizi ifademiz, özgüvenimiz yüksek hem de disiplin ve sorumluluk duygumuz. Ay ise Yengeç burcunda oldukça güçlü.


Çarşamba

Haftanın en etkileşimli günü olabilir. Ay Yengeç’te Mars ile kavuşumda. Bugün alınganlıklar, tartışmalara dikkat. Özellikle aile ile ilgili konularda. Fakat Ay Merkür ve Uranüs ile de uyumlu açı içerisinde. Kendimizi ifademiz ve yaratıcılığımız da oldukça güçlü.


Perşembe

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğlen saatlerinde ise Aslan burcuna geçecek. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşimde olacak. Bu gün biraz daha krizli geçebilir, kontrolcü ve sorgulayıcı olabiliriz.


Cuma

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Güneş ile sert ekileşime girecek olan ay ile kendimizi ifade konularında biraz gergin durumlarla karşılaşabiliriz. Yanlış ifade edebiliriz, fazla dominant olabiliriz, ego savaşlarına girebiliriz.


Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en eğlenceli günü. Hem Aslan ile eğlenceli ve özgüvenliyiz, hem de Venüs ve Jüpiter olumlu açıları ile hem enerjik, hem şanslı, hem de ikili ilişkiler ve duygu tatmini açısından oldukça güzel bir gün.


Pazar

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün dünkü kadar eğlenceli değil. Başak burcunda daha detaycı ve eleştriseliz. Sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Satürn ile Ay gün içerisinde sert etkileşime girecek. Bu da yine sorumluluk ve eleştiri vurgusunu artıracak. Biraz daha olumsuz düşündüğümüz bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.