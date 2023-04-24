24 - 30 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü etkileşimleri oldukça fazla. Hafta başında Merkür Mars ile, sonunda ise Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Bu hafta zihnimiz oldukça hareketli, hızlı ve yaratıcı. Yeni fikirler ve bu fikirlere cesur yaklaşımlar bu haftanın önemli temaları arasında olacak.

Mars ise Chiron asteroidi ile sert etkileşimde olacak. Bu haftanın bir önemli teması da acı olabilir. Kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak istediğimizde birtakım dirençlerle ve bunun sert sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Bu da bizde biraz korku geliştirebilir. Üzerine gitmek gerekiyor ama dengeli bir şekilde. Güneş ise Satürn ile uyumlu açı yapacak. Öz disiplinimiz yüksek, aklımız başımızda, gerekli olgunluğu sergiliyoruz. İşlerimize de odaklandığımız bir hafta geçireceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Güne ve haftaya Ay İkizler’de başlıyoruz. Ayrıca Ay Venüs kavuşumundan yeni yeni uzaklaşıyor. Yani güzel bir gün, ikili ilişkiler açısından da hala oldukça iyi.

Salı

Ay Yengeç burcuna geçiyor, Güneş ve Satürn ile uyumlu açıda. Hem kendimizi ifademiz, özgüvenimiz yüksek hem de disiplin ve sorumluluk duygumuz. Ay ise Yengeç burcunda oldukça güçlü.

Çarşamba

Haftanın en etkileşimli günü olabilir. Ay Yengeç’te Mars ile kavuşumda. Bugün alınganlıklar, tartışmalara dikkat. Özellikle aile ile ilgili konularda. Fakat Ay Merkür ve Uranüs ile de uyumlu açı içerisinde. Kendimizi ifademiz ve yaratıcılığımız da oldukça güçlü.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğlen saatlerinde ise Aslan burcuna geçecek. Gün içerisinde Plüton ile sert etkileşimde olacak. Bu gün biraz daha krizli geçebilir, kontrolcü ve sorgulayıcı olabiliriz.

Cuma

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Güneş ile sert ekileşime girecek olan ay ile kendimizi ifade konularında biraz gergin durumlarla karşılaşabiliriz. Yanlış ifade edebiliriz, fazla dominant olabiliriz, ego savaşlarına girebiliriz.

Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en eğlenceli günü. Hem Aslan ile eğlenceli ve özgüvenliyiz, hem de Venüs ve Jüpiter olumlu açıları ile hem enerjik, hem şanslı, hem de ikili ilişkiler ve duygu tatmini açısından oldukça güzel bir gün.

Pazar

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün dünkü kadar eğlenceli değil. Başak burcunda daha detaycı ve eleştriseliz. Sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Satürn ile Ay gün içerisinde sert etkileşime girecek. Bu da yine sorumluluk ve eleştiri vurgusunu artıracak. Biraz daha olumsuz düşündüğümüz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya