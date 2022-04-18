23 Nisan 2022'ye özel etkinlikler

23 Nisan'a özel çocuk atölyeleri
Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi
Online - 11.00-11.45
İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü Öğrencisi Sera Çamaş'ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacaklar. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler. 3 yaş ve üzerindeki çocukların tek başlarına veya aileleriyle birlikte katılabilecekleri bu eğlenceli atölye, 23 Nisan Cuma günü 11.00-11.45 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
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