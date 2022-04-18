23 Nisan 2022'ye özel etkinlikler

Kalyon Kültür ile Çocuk Atölyeleri

23 Nisan 2022

Kalyon Kültür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu sürecek etkinliklerle kutluyor. PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin gerçekleştireceği program kapsamında yer alan Küçültme Işınlı Takı ve Anahtarlık Atölyesi'nde kocaman bir resim minik bir kolye, anahtarlık veya çanta süsüne dönüşüyor; Pixel Heykeller Atölyesi rengârenk boncuklar çocukların hayalleri ile birleşerek muhteşem pixel heykeller oluyor; "İleri Dönüşüm" Oyuncak Heykeller Atölyesi çocuklara ileri dönüşümün ne olduğunu öğretirken farklı malzemelerle hayallerindeki heykele kavuşturuyor; Mini Mozaik Atölyesi hem eğlenceli hem de kullanışlı objelerin yapıldığı bir alan sunarken Mozaik Heykeller Atölyesi ise çocuklara "ekleyerek heykel" yapma yöntemini öğretiyor.