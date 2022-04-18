23 Nisan 2022'ye özel etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen etkinlikleri derledik!

Anne - Baba
18 Nisan 2022 Pazartesi

  • 23 Nisan'da çocuklara özel en yeni filmler

    Cesur İtfaiyeci

    16 yaşındaki Gerogia Nolan, itfaiyeci olmayı hayal eden bir gençtir. Gizemli bir kundakçının Broadway'i yaklamaya başlamasıyla New York itfaiyecileri gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başlar. Belediye Başkanı, itfaiyecilerin kaybolmasını soruşturması için Georgia'nın babası Shawn'ı görevlendirir. Georgia, babasına yardım etmek ve şehri kurtarmak için "Joe" adında genç bir adam kılığına girerek kundakçıyı durdurmaya çalışan ekibe katılır.

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  • Sihirli Orman: Peri Kraliçesi

    Bir grup arkadaş, yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkmanın yolunu arar. Ancak onların ormandan kurtulabilmeleri için öncelikle Kraliçe Peri'yi kurtarmaları gerekiyor.

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  • Niloya ve Arkadaşları

    Niloya, yeni serüvenlerini minik izleyiciler ile buluşturmak için gün sayıyor. Çizgi kahraman ve arkadaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren her gün yeni bölümleri ile TRT Çocuk'ta olacak.

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  • 23 Nisan haftasında çocuklara özel tiyatrolar

    İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da Antalya'da sahnelenecek oyunlardan bazıları şöyle:

    Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam

    18 Nisan 2022 Pazartesi

    Atatürk Kültür Merkezi

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  • İllyria Diyarının Aslanları

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Cevahir Sahne

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  • Çocuk Kalbi

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

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  • Seksen Günde Dünya Turu

    24 Nisan 2022 Pazar

    Caddebostan Kültür Merkezi

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  • Orfin'in Müzik Kutusu

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

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  • Zatonya

    24 Nisan 2022 Pazar

    Meb Şura Salonu

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  • Palyaço Polly Neden Mutsuz?

    18 Nisan 2022 Pazartesi

    Demiurk Sahne

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  • Sincap Sinsin

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Bambu Sahne

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  • İbi ve Tosi

    24 Nisan 2022 Pazar

    Çankaya Sahne

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  • Tıngır Mıngır Ülke

    19 Nisan 2022 Salı

    Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

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  • Keloğlan ve Ali Cengiz

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Podyum Sanat Mahal

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  • Sakarlar Sirki

    23 Nisan 2022 Cumartesi

    Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

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  • 23 Nisan'a özel çocuk atölyeleri

    Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi

    Online - 11.00-11.45

    İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü Öğrencisi Sera Çamaş'ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacaklar. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler. 3 yaş ve üzerindeki çocukların tek başlarına veya aileleriyle birlikte katılabilecekleri bu eğlenceli atölye, 23 Nisan Cuma günü 11.00-11.45 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

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  • Kalyon Kültür ile Çocuk Atölyeleri

    23 Nisan 2022

    Kalyon Kültür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu sürecek etkinliklerle kutluyor. PACE Çocuk Sanat Merkezi'nin gerçekleştireceği program kapsamında yer alan Küçültme Işınlı Takı ve Anahtarlık Atölyesi'nde kocaman bir resim minik bir kolye, anahtarlık veya çanta süsüne dönüşüyor; Pixel Heykeller Atölyesi rengârenk boncuklar çocukların hayalleri ile birleşerek muhteşem pixel heykeller oluyor; "İleri Dönüşüm" Oyuncak Heykeller Atölyesi çocuklara ileri dönüşümün ne olduğunu öğretirken farklı malzemelerle hayallerindeki heykele kavuşturuyor; Mini Mozaik Atölyesi hem eğlenceli hem de kullanışlı objelerin yapıldığı bir alan sunarken Mozaik Heykeller Atölyesi ise çocuklara "ekleyerek heykel" yapma yöntemini öğretiyor.

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