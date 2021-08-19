22 Ağustos Kova burcunda Dolunay

Merhaba. 22 Ağustos saat 15.01’de Kova burcunun son derecesinde yani 29. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir Kova Dolunay’ı daha yaşamıştık bu yazıda da Kova burcunun temsil ettiği konulara değinmek gerekirse reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor.

Bu seferki Kova Dolunay’ı geçtiğimiz Dolunay’dan daha olumlu etkilere sahip. Öncelikle Regulus ile kavuşum yapan Aslan burcundaki Güneş ve Dolunay derecesine Jüpiter gezegeninin yakınlığı bu Dolunay’ın hem çok daha belirgin ve etki yaratan hem de pozitif etkilerinin daha fazla ön plana çıktığı bir dönem yaşayacağız. Bu dönem Dolunay anına 5 gün kala ve yaklaşık 14-15 gün sonrasına kadar devam edecek. Yani Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başları bu etkileri belirgin olarak taşıyacak.

An derecesinin karşısında yani Dolunay’ı oluşturan Güneş’in astrolojideki en güçlü yıldız hatta kraliyet yıldızı kabul edilen ve çok şanslı etkileri olan REGULUS ile kavuştuğunu söylemiştim. Ayrıca an haritasının yükselen burcu da Jüpiter’in burcu olan Yay’da ve yine şanslı ve etkili bir sabit yıldız olan ANTARES ile kavuşuyor.

Yükselenin Yay olması şans faktörünü artıran bir etki ve dinsel konuları, politik konuları da dönemin vurgusu içerisine sokuyor. Fakat bu sabit yıldızların sağladığı güç astrolojiye göre belli konulardan kaçındığımız takdirde kazanacağımız güç olarak ifade edilir. REGULUS için intikamdan kaçınma gerekliliği, ANTARES için ise takıntıdan ve obsesyondan kaçınma gerekliliği vurgulanmaktadır.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Aşk, flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili birtakım krizler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat ailevi konular biraz zorlayıcı ve krize yöneltici bir faktör olarak bu dönemin içerisinde bulunuyor.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Bu dönemde yakın akrabalarla veya kardeşlerinizle birtakım krizler yaşayabilirsiniz veya yapacağınız önemli anlaşmalar dönüştürücü olabilir

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça krizli olabilecek bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar, spekülatif durumlar için bu dönem pek de elverişli sayılmaz.

Yükselen Aslan

Kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, yöneticilik becerilerinizi ortaya koyduğunuz bir dönem fakat ikili ilişkiler veya evlilik konuları da oldukça vurgu kazanıyor ve bu dönemin zorlayıcı konuları arasında.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanmış durumda. Bunları düzeltmek ile ilgili sorumluluklarınız varsa atacağınız adımlar şimdiye kadar sizi engellemiş belki de çürümüş olan konuları elemeniz yönünde sizi zorluyor olabilir.

Yükselen Terazi

Havadaki aşk kokusunu en çok hissedecek yükselenler bu dönemde Teraziler olacak. Flörtler, yeni başlayan ilişkiler için biraz kriz yaratabilecek bir dönem. Fakat krizli de olsa bu dönemin odağı aşk veya varsa çocuklarınız olacak.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Ağustos sonu yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir.

Yükselen Yay

Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili konularda kriz ve dönüşüm yaratabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim ile ilgili konularda daha çok ortaya çıktığınız ve kişiliğinizi ortaya koyduğunuz zamanlardasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir yeniay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı gibi konular için birtakım güç savaşlarına girebilirsiniz.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu yeniay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde belirgin etkileri olacak bir yeniay olacak. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır.