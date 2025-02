2025 beslenme trendleri

2025 yılı, sadece kilo kontrolüne yönelik diyetleri değil, bağırsak sağlığını destekleyen, protein tüketimini artıran ve doğal besinlere yönelim gösteren bir dönemi işaret ediyor. Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle yüksek proteinli diyetler, fermente gıdalar, bitki bazlı beslenme, alkolsüz fonksiyonel içecekler ve metabolizmayı destekleyen besinler giderek daha fazla ilgi görüyor. Gıda endüstrisi de bu trendlere uyum sağlayarak yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.

1. Yüksek protein diyeti daha popüler

Protein tüketimi son yıllarda giderek daha fazla önem kazandı ve bu eğilim 2025’te de hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi’nin (IFIC) 2024 yılı Gıda ve Sağlık Araştırması, yetişkinlerin %71’inin protein tüketimini artırmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Bu oran, geçtiğimiz yıllara kıyasla önemli bir artışı gösteriyor.

Eskiden sadece sporcular ve fitness tutkunları için gerekli olduğu düşünülen yüksek proteinli diyetler, artık tokluk hissini artırma, enerji seviyelerini dengeleme ve yağ kaybını destekleme amacıyla yaygın olarak tercih ediliyor. İnsanlar artık her öğünde 30 ila 50 gram protein almayı hedefliyor.

2025 boyunca, protein alımını artırmak isteyen bireyler hayvansal protein kaynaklarına (süt ürünleri, yumurta, kümes hayvanları, kırmızı et, balık) yönelmeye devam edecek. Bunun yanı sıra, yüksek proteinli atıştırmalıklar da revaçta olacak. Chomps ve Epic Provisions et çubukları, Icelandic Provisions Skyr yoğurdu (17 gr protein içeriyor) gibi ürünler daha fazla tercih edilecek. Ayrıca, proteinle zenginleştirilmiş tahıllar, barlar, cipsler, içecekler ve pizzalar gibi işlenmiş gıdalar da popülerleşmeye devam edecek.

2. Fermente ve tuzlu gıdalar yükselişte

Fermente gıdalar, bağırsak sağlığına olan faydaları nedeniyle giderek daha fazla ilgi görüyor. Turşular, zeytinler, kimchi, sauerkraut (fermente lahana), fermente soslar gibi hem lezzetli hem de probiyotik açısından zengin gıdalar, sofralardaki yerini sağlamlaştırıyor.

Kroger’ın 2025 gıda trendleri raporuna göre, cesur, ekşi ve fermente tatlar popülerleşirken, insanlar artık sadece lezzet için değil, bağırsak sağlığını desteklemek için bu tür gıdaları tüketmeye yöneliyor. Olive My Pickle ve Wildbrine gibi markalar, fermente sebzeler, soslar ve içecekler sunarak bu eğilimi destekliyor.

Probiyotik içeren fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirimi kolaylaştırma ve genel sağlığı iyileştirme açısından büyük önem taşıyor.

3. Alkolsüz ve fonksiyonel içecekler trendi büyüyor

2025’te Amerikalıların %49’u alkol tüketimini azaltmayı hedefliyor. Bu eğilim, fonksiyonel içecekler ve alkolsüz kokteyllerin (mocktail) popülerliğini artırıyor.

Fonksiyonel içecekler, alkolsüz bira ve şaraplardan farklı olarak, sağlık destekleyici bileşenler içeren içecekler olarak öne çıkıyor. Adaptogenler (ashwagandha, reishi mantarı, rhodiola), kollajen, matcha, spirulina, bitkisel ekstreler ve meyve özleri, bu içeceklerde yaygın olarak kullanılan bileşenler arasında.

4. Fasulye ve baklagillere dönüş

Fasulye, mercimek ve nohut gibi lif açısından zengin baklagiller, 2025’te yükselen trendlerden biri olmaya aday.

2024’te sosyal medyada “oatzempic” (yulaf ve limon suyu karışımı) ve “internal shower” (chia tohumu, su ve limon suyu karışımı) gibi yüksek lifli tarifler gündeme gelmişti. Bu tür tarifler özellikle kilo kontrolü ve kan şekeri yönetimi amacıyla popüler hale geldi.

Ancak, baklagiller lif açısından doğal ve sürdürülebilir bir kaynak olduğu için bu trendi uzun vadede taşıyacak en güçlü adaylardan biri. Bir fincan siyah fasulye 15 gram lif içeriyor ve yeni nesil tarifler, baklagilleri daha yenilikçi şekillerde sofralara taşımaya hazırlanıyor. Yoğun baklagil salataları, farklı soslarla zenginleştirilmiş protein ve lif açısından dengeli yemekler, sosyal medyada yaygınlaşıyor.

2025’te sağlıklı beslenme ön planda

2025’in henüz başında olmamıza rağmen, yüksek protein, yüksek lif içeren ve fonksiyonel bileşenlere sahip gıdaların ön plana çıktığı netleşmiş durumda.

Bağırsak sağlığını destekleyen fermente gıdalar, alkolsüz ve fonksiyonel içecekler, GLP-1 ilaçlarını destekleyen beslenme seçenekleri ve baklagillere dönüş, bu yılın öne çıkan beslenme eğilimleri arasında yer alıyor.

Beslenme trendlerindeki bu değişim, yalnızca kilo kontrolü veya diyet odaklı değil, genel sağlığı iyileştirmek, sindirim sistemini desteklemek ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek amacı taşıyor.

Kaynaklar: Molly Knudsen. "5 Food Trends We Expect To See More Of In 2025". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/food-trends-2025. (30.01.2025).

Sahana Bettadapura. "Changes in food preferences and ingestive behaviors after glucagon-like peptide-1 analog treatment: techniques and opportunities". Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41366-024-01500-y. (07.03.2024).