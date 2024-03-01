2024 İlkbahar/Yaz ayakkabı trendleri

Ünlü markaların defilelerinden ilhamla 2024 ilkbahar/yaz sezonu ayakkabı trendlerini sizler için derledik.

Moda
Giriş: 01 Mart 2024 08:50
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  • PVC

    Özellikle bant şeklinde şeffaf görünümlü PVC'ye ilkbahar/yaz sezonunda rastlıyoruz. Bir dönem oldukça yükselişte bir trend ise özellikle kapalı ayakkabılarda kullanıldığında buhar görünümünden dolayı popülerliği yavaşça azalmış olan PVC trendi 2024'te yeniden karşımıza çıkıyor.

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  • Sivri burun

    Sivri burun ayakkabılar yılların eskitemediği trendler arasında. Babetinden topuklu ayakkabısına kadar birçok modelde ayağınızı olduğundan daha zarif gösteren bir yapısı olduğundan birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Kullanımındaki tek dezavantajı incelen ucundan dolayı yeterince rahat ettirmemesi.

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  • Topuklu parmak arası

    Parmak arası terlikler yaz sezonunda en fazla tercih edilen seçimlerden biriyken topuklu versiyonları özellikle yaz akşamlarında ön plana çıkacak gibi duruyor. Birçok elbise ve pantolonun altına tercih edebileceğiniz bu model rahatlığı ve şıklığı aynı anda sunuyor.

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  • Kısa sivri topuk

    Geçtiğimiz seneden itibaren "kitten heels" olarak adlandırılan bu ayakkabı modeli etkisini 2024 ilkbahar/yaz sezonunda da göstermeye devam edecek. Bu sezonda renk alternatifleriyle zarif görünümleriyle tercih edebileceğiniz ayakkabıların topukları minimalizme atıfta bulunuyor.

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  • Üç boyutlu çiçekler

    Sonbahar/kış sezonu giyim trendlerinde öne çıkan üç boyutlu çiçekler en çok ilkbahar/yaz sezonuna yakışacak! Çeşit çeşit renk ve yapıda çiçeklerin özellikle topuklu sandaletlerle bir araya gelişini iple çekiyoruz.

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