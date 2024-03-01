2024 İlkbahar/Yaz ayakkabı trendleri

Sivri burun

Sivri burun ayakkabılar yılların eskitemediği trendler arasında. Babetinden topuklu ayakkabısına kadar birçok modelde ayağınızı olduğundan daha zarif gösteren bir yapısı olduğundan birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Kullanımındaki tek dezavantajı incelen ucundan dolayı yeterince rahat ettirmemesi.