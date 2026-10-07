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Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri ve o mücevherlerin hikayeleri

Kraliyet Ailesi'nin mücevherleri tarih ve anlam dolu, nesiller boyunca tekrar tekrar kullanılan eşsiz parçalar... Peki, bu ihtişamlı takıların ardındaki hikayeleri merak ediyor musunuz? İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin paha biçilemez mücevherleri ve o mücevherlerin hikayeleri...

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 13:56
Güncelleme: 07 Ekim 2026, Çarşamba 13:56
1

Aşıklar Düğümü Tacı (Cambridge Lover's Knot Tiara)

En tanınmış kraliyet mücevherlerinden biri olan Aşıklar Düğümü Tacı, Kraliçe Mary tarafından 1913 yılında Wolff & Co'ya sipariş edilmiştir. Taç, Kraliçe Mary'nin büyükannesi Cambridge Düşesi'ne ait olan ve teyzesi Mecklenburg-Strelitz Büyük Düşesi Augusta'ya miras kalan 19. yüzyıldan kalma bir tacı taklit etmektedir. Üst kısmı kalp şeklinde fiyonk motifleriyle süslenmiş olup, aslen 38 inciyle (19 sallanan, 19 dik) bezenmiştir. Kraliçe Mary daha sonra üstteki incileri çıkarıp yerine devasa elmaslar yerleştirmiştir. Kraliçe Mary'nin 1953'te vefatından sonra taç, torunu Kraliçe II. Elizabeth'e geçti ve 1950'ler boyunca onun tarafından takıldı. Daha sonra Prenses Diana'ya ödünç verildi. 2015'ten beri taç, Galler Prensesi Kate Middleton'un vazgeçilmez mücevherlerinden biri olmuştur.

2

Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı (Girls of Great Britain and Ireland Tiara)

Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi için ikonik taçlar ve mücevherler tasarlayan, dünyanın en eski İngiliz mücevher markası olan Garrard tarafından tasarlanmış, Wolff & Co. tarafından üretilmiştir. 1893'te Lady Eva Greville liderliğindeki, kendilerine "Büyük Britanya ve İrlanda Kızları" adını veren genç aristokrat kadınlardan oluşan bir komite tarafından bağışlarla toplanan fonlarla yapılan taç, Teck Prensesi Victoria Mary'ye (ilerleyen dönemde Kraliçe Mary) düğün hediyesi olarak verilmiştir. 1914'te Kraliçe Mary taçtaki incileri 13 büyük elmasla değiştirdi ve 1947'de tacın üst yarısını torunu Prenses Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verdi. Prenses Elizabeth "Büyükannesinin tacını" çok sevdi ve kraliçe olduğu dönemde 1969'da tacın iki yarısını bir araya getirdi. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından Kraliçe Camilla bu tacı sık sık kullanıyor.

3

Akçaağaç Yaprağı Broşu (The Maple Leaf Brooch)

1939'da Asprey tarafından üretilen platin ve elmas ile yapılan Akçaağaç Yaprağı Broşu, Kral George VI'nın o yıl Kanada'ya yaptıkları devlet ziyareti öncesinde eşi Kraliçe Elizabeth'e hediyesiydi. Kraliçe Kanada'nın ulusal ambleminden esinlenerek tasarlanan bu parçayı ziyaret boyunca takarak Kanada halkına olan saygısını ve sevgisini gösterdi. 2002 yılında broş, Kraliçe II. Elizabeth'e miras kaldı ve kraliçe, saltanatı boyunca Kanada Günü'nü kutlamak için bu broşu taktı. Daha sonra bu mücevher hem Kraliçe Camilla'ya hem de Galler Prensesi Catherina'ya (Kate Middleton) Kanada turları için ödünç verildi.

4

Edinburgh Düğün Bileziği (Edinburgh Wedding Bracelet)

Prens Philip, 1946'da Prenses Elizabeth'e evlenme teklif etmeye karar verdiğinde, geleceğin kraliçesi için uygun bir hediyeye ihtiyacı vardı. Annesi Battenberg Prensesi Alice, amcası ve teyzesi, Rus İmparatoru II. Nikolay ve İmparatoriçe Alexandra'dan düğün hediyesi olarak aldığı kendi elmas tacını, müstakbel gelini için bir nişan yüzüğü ve bileklik yapmak üzere parçalara ayırmayı teklif etti. Sonrasında bu taç üç karatlık bir elmas yüzüğe ve Art Deco tarzı bir bileziğe dönüştürüldü. Prenses Elizabeth 1947'deki düğün töreninde bu bileziği taktı. 2015 yılında Kraliçe Elizabeth, o zamanlar Cambridge Düşesi olan Catherine'e, Buckingham Sarayı'ndaki bir ziyafette takması için çok değer verdiği bilekliğini ödünç verdi.

5

Greville Avize Küpeleri (Greville Chandelier Earring)

Cartier tarafından 1918 yılında tasarlanan bu küpelere, 1929 yılında Margaret Greville'nin isteğiyle 10 elmas daha eklendi ve küpeler avize formuna getirilerek yeniden tasarlandı. Margaret Greville 1942'de vefat ettiğinde mücevher hazinesini Kraliçe Elizabeth'e (Kraliçe Anne) miras bıraktı ve Kraliçe Elizabeth de bu küpeleri 1947'de kızı Prenses Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verdi. Kraliçe II. Elizabeth, küpeleri ilk kez Kraliyet Varyete gösterisinde taktı. Bugün küpeler, Galler Prensesi'nin mücevher kutusunun bir parçasıdır. Prenses, 2026'daki BAFTA ödül töreninde de bu küpeleri takmıştı.

6

Kraliçe Victoria'nın Safir Broşu (Queen Victoria's sapphire brooch)

1840'ta Prens Albert'in Kraliçe Victoria'ya evliliğinin arifesinde hediye ettiği safir broş 12 yuvarlak elmasla çerçevelenmiş büyük, koyu mavi bir safirden oluşuyordu. Kraliçe, broşu gelinliğine taktı ve vasiyetinde onu "taç yadigarı" olarak belirleyerek, gelecekteki kraliçelere bıraktı. Kraliçe Victoria'nın 1901'de vefatının ardından her kraliçe onun safir broşunu takmıştır.

7

Kraliçe Victoria'nın Doğu Tarzı Tacı (Queen Victoria's Oriental Circlet tiara)

Kraliyet Koleksiyonu'ndaki en önemli Viktorya dönemi mücevherleri arasında yer alan Oryantal Taç, Garrard tarafından Kraliyet Ailesi için yaratılan en eski parçalardan biridir. 1853 yılında, Prens Albert'in yönlendirmesiyle Kraliçe Victoria için tasarlanan Oryantal Taç, başlangıçta opal ve 2600 elmasla süslenmişti. Daha sonra, opallerin uğursuz olduğuna inanan Kraliçe Alexandra, onları yakutlarla değiştirdi. Bununla birlikte, lotus çiçekleri ve Babür kemerlerinden oluşan Hint esintili tasarım, ilk tasarlandığı zamankiyle büyük ölçüde aynı kalmıştır. Taç şu anda Galler Prensesi'ne ödünç verilmiş durumda.

8

Kraliçe Elizabeth'in dört sıralı inci gerdanlığı (Queen Elizabeth's four-row pearl choker)

Kraliçe Elizabeth'in 1975'teki ilk resmi Japon ziyaretini kutlamak amacıyla Japon hükümeti ona parlak Akoya incilerinden oluşan bir kolye hediye etti ve Kraliçe de bu incilerden bir gerdanlık tasarlaması için Garrard'ı görevlendirdi. Gerdanlığın tokası elmaslarla süslenmişti. Garrard'ın kreatif direktörü Sara Prentice bu gerdanlık için şu ifadeleri kullanmıştı: "Tokanın önde olması, incilerin doğal güzelliğinden ödün vermeden kolyeye güzel bir odak noktası kazandırıyor; bu nedenle etkileyici ama yine de zarif bir görünüm sağlıyor." Kraliçe Elizabeth'in en çok kullandığı mücevherlerinden biri olan bu kolyeyi Cambridge Düşesi Catherine hem Prens Philip'in hem de Kraliçe Elizabeth'in cenazelerinde taktı.

9

Cartier Halo Tacı (The Cartier Halo tiara)

2011'deki düğününde Galler Prensesi Catherine tarafından takılan ünlü Halo tacı, aslında bir taç giyme töreni için tasarlanmıştı. 888 parlak ve çubuk kesimli elmasla süslenen taç, 1936 yılında Cartier Londra tarafından yapılmış bu tacı Kraliçe I. Elizabeth , balolarda ve tiyatroda takarken fotoğraflandı ancak mütevazı boyutu nedeniyle kraliçeden ziyade bir prensese daha uygundu. 1944'te Halo tacını kızı Prenses Elizabeth'e 18. doğum günü hediyesi olarak verdi. Elizabeth, tacı küçük kız kardeşi Margaret'e ödünç verdi ve Margaret, 1953'te ablasının taç giyme töreninde onu taktı. Bu taç hafızalara Prenses Catherine ve Prens William'ın düğün günü ile kazındı.

10

Kraliçe Mary'nin Saçaklı Tacı (Queen Mary's Fringe tiara)

Bu mücevher taç olmadan önce Kraliçe Victoria tarafından gelecekteki Kraliçe Mary'ye (o zamaki adıyla Teck Prensesi Mary) düğün hediyesi olarak verilen elmas bir saçak kolyeydi. Taç, 1919'da Garrard tarafından Kraliçe Mary için, o dönemde popüler olan Rus saçaklı taç tarzında tasarlandı. Kraliçe Mary'nin vefatının ardından, taç Kraliçe Elizabeth'e (merhum Kraliçe Anne) miras kaldı ve o da tacı 1947'deki düğün günü için kızı Prenses Elizabeth'e verdi. Kraliçe II. Elizabeth ise kendisine miras kalan tacı 2020'de Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenen torunu Prenses Beatrice'e verdi. Prenses Beatrice bu tacı düğün gününde taktı.

11

Elmas Taç - IV. George Devlet Tacı (Diamond Diadem)

Elmas Taç (tarihsel adıyla George IV State Diadem veya Diamond Diadem), 1820 yılında Birleşik Krallık Kralı IV. George'un taç giyme töreni için kraliyet mücevheratçısı Bridge & Rundell tarafından tasarlanmıştır. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en ikonik ve tanınan taçlarından biri olan tacın üzerinde Birleşik Krallık'ı oluşturan ulusları temsil eden bitki motifleri yer alır: İngiltere için gül, İskoçya için deve dikeni ve İrlanda için yonca. Toplam 1.333 adet pırlanta (yaklaşık 320-325 karat) ile bezelidir. Ön taraftaki haçın merkezinde ise 4 karatlık hafif sarı renkli bir elmas bulunur. Tacın taban kısmında bulunan pırlanta dizisinin altını ve üstünü çevreleyen iki sıra halinde toplam 169 adet inci yer alır.

 

Referanslar

Kim Parker. "The remarkable stories behind 11 of the Royal family's favourite jewels". Şuradan alındı: https://www.telegraph.co.uk/fashion/royals/british-royal-family-favourite-jewels/ (03.10.2026).

"The Diamond Diadem: George IV's Coronation Crown and Its Enduring Legacy". Şuradan alındı: https://skyjems.ca/pages/encyclopedia-diamond-diadem

"The Tiaras of Queen Elizabeth II". Şuradan alındı: https://royalwatcherblog.com/2026/04/21/the-tiaras-of-queen-elizabeth-ii/

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