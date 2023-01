2023 yılının sağlık trendleri

2023'te görmeyi bekleyebileceğiniz en önemli sağlık trendlerini ve bunları hayatınıza nasıl dahil edeceğinizi ayrıntılı olarak açıkladık. İşte doktorlardan, beslenme uzmanlarından ve sağlıklı yaşam uzmanlarından oluşan uzman kadrosunun önerisi ile 2023 sağlık trendleri…

Friluftsliv

Friluftsliv, kelimenin tam anlamıyla 'serbest havada yaşama' anlamına gelir ve açık havada vakit geçirmenin değerini ifade eden İskandinav yaşam tarzı konseptidir. Bu yaşam tarzına göre kışın ortasında bile, arkadaş grupları genellikle dışarıda buluşur, birlikte yürüyüş ve piknik yapar. Psikolog Niels Eék'in dediği gibi: “İsveç'te bir deyişimiz vardır: 'kötü hava diye bir şey yoktur, sadece kötü giysiler vardır'”.

Uyku senkronizasyonu

Holland & Barrett Küresel Ürün Direktörü April Preston'a göre, daha iyi bir gece uykusu arayışı devam ederken, ağır akşam yemeklerinden öğleden sonra 'hafif' yemeğe geçiş yapan sirkadiyen yemenin popülaritesinin arttığını göreceğiz. Glycine gibi yeni uyku yardımcı bileşenleri, yatma vakti favorileri arasına katılacak ve Moonbird adlı rahatlatıcı nefes alma teknikleriyle uyku, stres seviyeleri ve kaygı durumlarında yardımcı olacak.

Hunza yemek planı

Diyetler, kilo verme arayışından çok beslenmeye sağlıklı bir yaklaşımla ilgilidir. Son olarak trend olan beslenme planı ise 'Hunza'dır. LYMA'nın kurucusu Lucy Goff bu beslenme planını şöyle açıklıyor: "2023, ucuz ve çoğunlukla kendi kendine üretilebilir olduğu savunulan Hunza diyetinin popülaritesinin artacağını görecek. Diyet, kuruyemiş, taze sebze, kuru sebze, nane, meyve ve tohumların yoğurtla birlikte yendiği çiğ yiyeceklerden oluşuyor.”

Lenfatik drenaj

Lenfatik drenaj, dolaşım ve bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenfatik sistemi uyarmak için kullanılan hafif bir masajdır. Lenfatik drenaj yoluyla, lenf düğümlerini uyarır, vücudumuzun detoks sürecini hızlandırır ve fazla suyu atarız. Lenfatik sistem aracılığıyla vücudumuzun tuttuğu veya saldığı su miktarını kontrol ederiz. Bu masaj lenfatik sistemi ve vücut dolaşımını hızlandırmayı, vücudu toksinlerden arındırmayı, bağışıklık ve sindirim sistemlerini güçlendirerek kendinizi daha hafif ve sağlıklı hissetmenizi sağlar.

Mini meditasyonlar ve mantralar

Zihniyet koçu ve zihniyet gücü gurusu Dr Maurice Duffy, mini meditasyonların değerli zamanınızı çok fazla almadan zindeliğinizi artırmaya yardımcı olacağını söylüyor. Başlamanız için iki popüler tekniği paylaştı:

60 saniyelik ayna mantrası: Bu, yararlanılması en kolay ve gerçekten dönüştürücü olan bir sağlıklı yaşam hilesidir. Her sabah 60 saniyelik bir ayna mantrasıyla başlayın. Kim olduğunuzun, kime dönüşmek istediğinizi ve gerçekten kim olabileceğinizin en iyi versiyonu olarak kendinizle konuşun. Zihninizi her zaman her şeyin olumlu tarafını görecek şekilde değiştirmeye başlayın ve rahatsız bir bölgede olduğunuzu hissettiğinizde dersler çıkararak kendinizi geliştirin.

12'de 12 meditasyon: Meditasyon, zihni ve düşüncelerinizi susturmakla ilgilidir. Saatte 60 saniyenizi durdurup nefesinize odaklanabilir ve kendinizi yeniden merkezleyebilirsiniz. Nefesinize odaklanın. Anda kalın. 12 saat boyunca veya iş günü boyunca, zihninize saatte 60 saniyelik sessizlik vermeyi taahhüt edin. Dönüştürücü değişimin başladığını izleyin…

Topraklama

Topraklama,toprağa elektriksel olarak bağlanmakla ilgilidir ve giderek artan sayıda araştırma, fiziksel bedeninizi topraklamanın bir sonucu olarak çeşitli sağlık avantajları bulmuştur. Dr Simoné Laubscher'ın açıkladığı gibi: “Doğanın unsurlarına dokunmak - bahçenize veya parka çıkmak, ellerinizi toprağa sokmak, yürümek veya oturmak çimlerde, denizde yüzmek ve hatta evinizi bitkilerle doldurmak veya evcil hayvanlarla oynamak, iç mikrobiyomunuzu ve evinizin mikrobiyomunu iyileştirecektir.”

Sağlıklı yaşam için: Su

Vücudumuzu düzgün bir şekilde nemlendirmenin sağlığımız için ne kadar hayati olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu hidrasyonu en üst düzeye çıkarmak için evde kendi elektrolit içeceklerini karıştıran daha fazla insan görüyoruz. Sağlıklı yaşam suyunu karışımı yapmak kan şekeri seviyenizi dengelemek, iştahınızı azaltmak ve vücudu detoksifiye etmek ve beslemek için de harika bir yoldur. 2 Lt su ile 1/2 limon suyu, 1/2 misket limonu, zencefil, taze nane yaprakları, dilimlenmiş salatalık ve 1 çay kaşığı tarçın tozu ile yapacağınız karışım oldukça lezzetli ve faydalı bir karışımdır.

Beyin sağlığı

Bağırsak sağlığından bahsediyoruz ama neden beyin sağlığından bahsetmiyoruz? Bağırsak ikinci beynimiz peki, neden gerçek beynimizle aynı özeni göstermiyoruz? Beyin, tartışmasız insan vücudundaki en karmaşık organdır ve yaşamın her alanını etkileyen vücudun komuta merkezi olarak kabul edilir. Beyin sağlığı, bilişsel, duyusal, sosyal-duygusal, davranışsal ve motor alanlarda işleyen beynin durumudur ve bir kişinin tam potansiyelini gerçekleştirmesine izin verir ve bu nedenle insanlar nootropiklerle desteklenecektir. Nootropikler beyin güçlendiricilerdir: Bilişsel performansı artırdıkları ve beyin sağlığını iyileştirdikleri bilinmektedir. Hafıza, odaklanma, motivasyon ve sözel akıcılık arasında çok çeşitli faydalar sağlamak için birçok şekilde çalışırlar. HUX Health'in Kurucusu Damien Byrne şöyle diyor: “Çoğu insan vücudunu, genellikle protein ve elektrolitlerle yenilemeden egzersiz yapmaz. Ancak, beyin en çok çalışan organdır. Özel beslenmeye ihtiyacı vardır; ruh hali istikrarı, zihinsel netlik ve zihinsel sağlık için hayati bir belirteç. Beyinler artık hak ettikleri ilgiyi ve bakımı görmeye başlıyor. Nootropikler beyin gıdasıdır.”

Çin tıbbının modern teknolojiyle birleşimi

Gittikçe daha fazla insan Gua Sha, Hacamat ve Akupunktur gibi eski Çin tıbbı yöntemlerinin etkinliğini ve bunların sağlık üzerindeki etkilerini tartışıyor. Çin Tıbbı ve Kırmızı Halı Cilt Uzmanı Ada Ooi, bu yöntemlerin 2023'te hormon regülasyonu, stres yönetimi ve doğum sonrası sağlık için özel tedavilerde kullanılmaya devam edeceklerine inanıyor.

Yeni dalga sağlık

Eskiyi geride bırakın, yeni sağlıklı yaşam dalgasına girin. İngilizlerin dörtte biri sağlıklı yaşam molalarına her zamankinden daha çok zaman ayırıyor ve neredeyse üçte biri bunun geleneksel sağlıklı yaşam inzivalarından sıkılmalarından kaynaklandığını, 2023'te daha heyecan verici bir şey deneyimlemek istediklerini ifade ediyor. Z kuşağının da bu konuda farklı bir görüşü var ve çok daha uzaklara bakıyorlar. Maldivler, Yeni Zelanda gibi…. Sylvotherapy (orman banyosu), meyve hasadı ve kriyoterapi dahil vücut terapileri gibi aktiviteler yeni dalga sağlık trendleri arasında yer alıyor.

Mükemmel duruş

Duruş uzmanları birçok insanın yanlış hizalanmış bir vücutta (yanlış pozisyonlarda eklemler ve yanlış işler yapan kaslar) egzersizi başlatmaya çalışmanın etkilerinden muzdarip olacağı konusunda uyarıyorlar. Yanlış hizalanmış bir vücut üzerinde egzersiz yaptığımızda, sakatlık kaçınılmaz olur. Öyle görünüyor ki bu büyük maraton planlarına başlamadan önce duruşumuza odaklanmak çok önemli.

Sürdürülebilir gıda

İklim değişikliği bizi ve çevremizi etkilemeye devam ederken, tüketiciler gezegene olumlu katkıda bulunmanın yollarını arıyor. Bu, gıda söz konusu olduğunda daha çok çevre bilincine sahip olmayı içeriyor. Yemek planlaması, yerel ve mevsimsel olarak yemek yemenin yanı sıra yemek konusunda daha çok çevre bilincine sahip olmanıza yardımcı olabilecek yollardan biridir.

Bilinçli yavaşlama

Bilinçli yavaşlatma, yavaşlamaya odaklanarak en iyi halinizi geri kazanmaya daha fazla dikkatin verildiği, kendinize hem fiziksel hem de zihinsel olarak nefes almak için alan tanıdığınız - böylece dayanıklılık oluşturabileceğiniz bir yöntemdir.

Referanslar:

Bianca London. "The wellness trends we'll be jumping on in 2023, from digestive breath testing to sleep syncing". Şuradan alındı: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/wellness-trends-2023 (08.01.2023)