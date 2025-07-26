Günlük burç yorumları: 28 Temmuz 2025 Pazartesi

28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay, günü senin burcunun hemen öncesindeki burçta geçiriyor, bu da seni ana akımdan biraz geri çekilme ihtiyacına uyumlu hâle getiriyor. Bugün çok fazla şey yapmaktan uzak durma şansı bulursan, bunu değerlendirmeye bak. Bu zamanı dinlenme, içe dönme ve duygusal yenilenme ihtiyacını keşfetmek için kullan. Yine de iş ilişkilerini, otorite figürleriyle (ebeveynler, patronlar gibi) ve partnerinle olan bağlarını geliştirmek için iyi bir konumdasın. Gün ilerledikçe, ne demek istediğini ifade etme konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Eğer biraz gariplik ya da iletişim kazası olursa, bunu çok büyütmemeye çalış. Bir konuda başkalarının seni mutlaka anlaması gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirmek en iyisi olabilir, özellikle de bunu ısrarla sağlamaya çalışmadan önce.
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