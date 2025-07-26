Günlük burç yorumları: 28 Temmuz 2025 Pazartesi

28 Temmuz 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 26 Temmuz 2025 23:55
ABONE OL

  • Ay gün boyunca Başak burcunda ilerliyor ve bütünü oluşturan parçalara özellikle farkındalık gösteriyoruz. Duygusal tatmin; sorunları çözmekten, karmaşayı düzene sokmaktan ve başkalarına yardım etmekten geliyor. Sağlık konuları daha fazla ön plana çıkabilir. Ay'ın Jüpiter ile uyumlu açısı, gelişme, büyüme ve başarılı olma ihtiyacımızı harekete geçiriyor. Yarın erken saatlerde kesinleşecek Merkür-Venüs yarım karesi yaklaşırken, kelimelerimiz kalbimizdekileri tam yansıtmayabilir. Sözcükleri tam olarak doğru seçmeye çalışırken, hassasiyetimiz yetersiz kalabilir. Bir konuda kararsız kalabiliriz; karar vermek zor olabilir. Yine de, iş birliği yapmak için fazladan çaba gösteriyoruz.

    1 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, şu anda yaptığın iş ya da görevlerde yüreğin tamamen işin içinde ve yapılacaklar listesinden maddeleri eksiltmek oldukça iyi hissettiriyor. Hayatını küçük ama faydalı yollarla düzene sokmak için uygun bir zaman. Ay tüm gün iş ve sağlık alanında ilerliyor, bu da seni duygusal olarak işleri halletmeye ve sorunları çözmeye yönlendiriyor. Şimdilik başkalarının ön planda olmasında bir sakınca görmüyorsun; sen arka planda sıkı çalışmaktan memnunsun. Bazen küçük bir rahatsızlık, seni iyi bir noktaya taşıyabilir; örneğin bir karara ya da sorunun çözümüne. Bugün, bir konuda kararsızlıkla boğuşup duygularını tartarak yeni bir plan veya hedef belirleyebileceğin bir gün olabilir.

    2 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünkü Ay geçişleri, özellikle yaratıcı ve romantik alanlarda hayatına bazı aydınlık noktalar getirebilir. Eşsiz niteliklerin ve yeteneklerinle parlıyorsun. Şu anda ilham verecek bilgiler eline ulaşabilir. Zaman kaybettiren şeylerle dikkatin dağılmasın, ancak kendini eğlendirmeyi de ihmal etme. Bugün bağlantı ve iletişim kurmak açısından doğal ve rahat bir gün. Sessiz bir özgüvenle ve sıcak bir şekilde iletişim kuruyorsun, bu da seni başkalarına daha da sevdirebilir. Yine de gün ilerledikçe yanlış anlaşılma eğilimi ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda mesajların kötü yansıyabileceğini göz önünde bulundur ve bir kopukluk yaşarsan, sadece buna dayanarak büyük kararlar almamaya çalış. Küçük sorunlar kendilerini belli edebilir; bu can sıkıcı ya da dikkat dağıtıcı olabilir, ancak büyümeden önce fark edilmeleri faydalı olacaktır.

    3 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün, yakın zamanda başlattığın para kazandıran ya da işle ilgili bir projeyi rahat bir tempoda yürütmek ya da ev hayatının keyfine özel ilgi göstermek için iyi bir gün olabilir. Bugün kendini daha az baskı ya da stres altında hissedebilirsin; rahatlamak, keyif almak ve olanı biteni içine sindirmek için güçlü bir zaman. Ancak, ılımlı şekilde meşgul kalmak seni en tatmin eden şey olacaktır. Bugün biraz huzurla birlikte kendini ifade ettiğin eğlenceli anları yaratıcı biçimde birleştirmek için harika bir konumdasın. Daha fazla bağlantı kurma ve iletişime geçme eğiliminde olsan da, günün ilerleyen saatlerinde bazı şeylerin yanlış anlaşılması ihtimali var. Bir konuda duygularınla düşüncelerin birbirine karışabilir ya da çatışabilir ve bu da kararsızlığa yol açabilir. Sonuç olarak, duygusal durumlar ve dikkat dağıtıcı unsurlar nedeniyle herhangi bir şeye başlamak geçici olarak zor olabilir.

    4 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün gerçekten faydalı bir şey öğrenmen muhtemel. Her ne kadar tek başına çalışmaktan memnun olsan da, başkalarıyla yaptığın hoş sohbetlerden de keyif alırsın. Bugün fikirlerine, inançlarına, zekâna ve ait olma hissine her zamankinden daha fazla duygusal olarak bağlısın ve bu zaman zaman seni biraz savunmasız hissettirse de, yaşadıklarından memnun olman olası. Duyulma ihtiyacın daha güçlü. Fırsatlara dair sezgisel anlayışın isabetli. Yine de günün ilerleyen saatlerinde Merkür ve Venüs'ün zorlu bir açıya ilerlemesiyle birlikte kendini huzursuz veya tatminsiz hissedebilirsin. Ne arzuladığını ya da bir planı sürdürüp sürdürmemen gerektiğini anlamak zor olabilir. Bir konuyla ilgili hislerinle mantığın arasında bir kopukluk yaşanabilir. Bu durumları netleştirirken kendini biraz dağılmış ya da dengen bozulmuş gibi hissedebilirsin.

    5 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünün Ay transitiyle birlikte, tanıdık, kanıtlanmış ve rutin olana yönelmek sana rahatlık verebilir. Ancak iç dünyan hakkında öğrenilecek çok şey var ve derin ihtiyaçlarına dikkat etmekten fayda görebilirsin. Gereksiz endişe ve suçluluk duygusundan kurtulmanın yollarını bulmak için güçlü bir gün. Topraklayıcı ve rahatlatıcı aktiviteler bugün ön planda. Günün ilerleyen saatlerinde Merkür ile Venüs arasında oluşan küçük bir zorlu açı nedeniyle, başkalarının tepkilerine fazla dikkat edersen duygularında iniş çıkışlar olabilir. Örneğin, bir mesaj ya da iletişim seni geçici olarak dengesiz hissettirebilir. Pozitif bir mesaj verip olumlu geri dönüş almak için, kendi ihtiyaçların ve arzularınla temas kurman en iyisidir. Şimdilik duygularınla mantığın farklı mesajlar verebileceğinden, bir sonuca varmak için acele etmemeye çalış.

    6 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda. Bu geçişle birlikte duygular yükselme eğiliminde olabilir ve her zamankinden daha dürtüsel davranabilirsin, ancak bugün spontane olmak sana çok yakışıyor. Kendini ifade etmenin birçok farklı ve tatmin edici yolunu bulabilirsin. Bir ekiple, grupla ya da arkadaşla yapılacak etkinlikler ve faydalı bağlantılar kurmak için harika bir zaman. Günün ilerleyen saatlerinde düşünceler, mantık ve ihtiyaçlar birbirinden dağınık olabilir ve pek de uyum içinde görünmeyebilir; bu yüzden bir uzlaşma çabası içinde olabilirsin. Şu an için bir şeyi bir kenara bırakıp, daha sonra taze bir enerjiyle geri dönmen gerekebilir. Özellikle şu sıralar aldığın mesajlarla ilgili olarak hayatındaki dengesizliklere karşı daha hassas olabilirsin.

    7 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Ay, günü senin burcunun hemen öncesindeki burçta geçiriyor, bu da seni ana akımdan biraz geri çekilme ihtiyacına uyumlu hâle getiriyor. Bugün çok fazla şey yapmaktan uzak durma şansı bulursan, bunu değerlendirmeye bak. Bu zamanı dinlenme, içe dönme ve duygusal yenilenme ihtiyacını keşfetmek için kullan. Yine de iş ilişkilerini, otorite figürleriyle (ebeveynler, patronlar gibi) ve partnerinle olan bağlarını geliştirmek için iyi bir konumdasın. Gün ilerledikçe, ne demek istediğini ifade etme konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Eğer biraz gariplik ya da iletişim kazası olursa, bunu çok büyütmemeye çalış. Bir konuda başkalarının seni mutlaka anlaması gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirmek en iyisi olabilir, özellikle de bunu ısrarla sağlamaya çalışmadan önce.

    8 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Ay, günü senin sosyal alanında geçiriyor, bu yüzden diğer insanlarla üzerindeki baskı olmadan etkileşim kurma ihtiyacına biraz dikkat etmek iyi bir fikir olabilir; çünkü bu tür etkileşimler ruhunu besler ve seni duygusal olarak daha dengede hissettirir. Ayrıca, sana kişisel güç ve başarma duygusu kazandıran bir durum hakkında ilginç ya da yeni bir bilgi keşfedebilirsin. Hayatındaki olumlu ve destekleyici unsurlara odaklanmak moralini yükseltebilir. Günün ilerleyen saatlerinde çevrendeki insanları memnun etmek zor olabilir ya da ortamdaki küçük bir kaos aslında senin kendi iç huzursuzluğunu yansıtabilir. Duygularını dikkate al, ama onların seni uzun süre hedeflerinden uzaklaştırmasına izin verme. Gerçekte, bugünkü geçişler duygularla sözler arasında garip kopukluklara yol açabilir.

    9 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün kaynakları, desteği ya da olumlu koşulları kendine çekiyor olabilirsin, çünkü diğerleri senin sakin özgüvenine kapılıyor. Kendinle barışmak ve daha önce seni hayal kırıklığına uğratmış ya da kafanı karıştırmış konularda kararlar almak bugün oldukça doğal gelebilir. Bu, duygusal ve ruhsal büyüme açısından iyi bir zaman. Gün ilerledikçe dikkatin dağılabilir. Sosyal iniş çıkışlar biraz yönetim gerektirebilir ve şu sıralar başkalarının senin hakkındaki fikirlerine ya da genel olarak fikir ayrılıklarına karşı aşırı hassas olabileceğinden dikkatli olman faydalı olur. İlişkilerdeki memnuniyetsizlik, gerçek kaynağı ele almadığın sürece huzursuzluğa yol açabilir. Şu sıralar yanlış anlaşılmaların hayatı gereğinden fazla zorlaştırmadığından emin olmak için iki kere kontrol etmekte fayda var.

    10 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Ay tüm gün senin dokuzuncu evinde, bu da yeni fikirler keşfetme ve yeni deneyimler yaşama isteğinin güçlü olduğunu gösteriyor. İlgi alanlarını takip etmek için daha fazla özgürlük peşindesin. Bu transit, rutin dışı deneyimlere olan ihtiyacını vurguluyor. Alışılmış sınırlarını zorlamak cazip gelebilir. Seni şaşırtan biriyle tanışman mümkün. Bugün duygusal olarak hoş bir haldesin ve çevrendeki atmosferin ruh halini kolayca içine çekiyorsun. Dileklerini ifade etmek ve adil, kolay ilişkiler kurmak için iyi bir enerji var. Gün ilerledikçe, üretkenlik için enerjiler pek uygun olmasa da hayal gücünü tetikleyebilir. Dikkatin dağılmadan belirli bir fikre veya yola bağlı kalmak zor olabilir. Farklı zevkler ve ilgi alanları arasındaki uyumsuzluk huzursuzluk yaratabilir. Mevcut bir girişimden ara vermen ve daha taze hissettiğinde ona geri dönmen gerekebilir.

    11 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün bir şeye, ister bir fikre ister araştırmak istediğin bir konuya, kapılma ve kendini adama eğilimindesin. Bu süreç çok zamanını alabilir ama aynı zamanda çok şey öğrenebilirsin. Ay, gün boyunca senin mahremiyet evinde seyrediyor ve etkileşimlerinden veya aktivitelerinden biraz daha derinlik arzusu duyuyorsun. Bugün bir konuyu daha derinlemesine incelemek ve faydalı iş ya da sağlık yöntemleri öğrenmek için harika bir gün. Hayatını küçük şekillerde iyileştiren aktivitelere yönelmen kolay oluyor. Gün ilerledikçe memnuniyetsizlik kendini gösterebilir ve bu dikkatini görevlerinden uzaklaştırabilir. Duygusal bir alana, belki de bir mesajı ya da bir konudaki hislerini tam anlamadan önce işleyecek biraz fazladan zamana ihtiyacın olabilir. Duyguların resmi biraz karıştırıyor gibi görünebilir ama aslında, durumun çok fazla entelektüel ya da mantıklı değerlendirilmesinin sana her zaman fayda sağlamadığını göstererek sana yardım ediyorlar.

    12 / 13

  • 28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay tüm gün senin ortaklık evinde, bu da sosyal yönünü ve etkileşim ile geri bildirim arzunu harekete geçiriyor. Bugün önemli kişilerin parlamasına izin vererek uzlaşmaya odaklanmak zamanı. Birine yardım etmek veya sadece onların istek ve ihtiyaçlarını daha dikkatli dinlemek şimdi destekleniyor. Daha ulaşılabilir ve ilgili durumdasın. Kendi güvenin başkalarına da yansıyor. Yine de, Merkür ve Venüs günün ilerleyen saatlerinde küçük bir zorlu açıya ilerliyor ve bu seni biraz yavaşlatan ya da dikkatini dağıtan ufak sorunlara yol açabilir. Takdir edilip edilmediğinle ilgili bir soru gündeme gelebilir. Farklılıklar ve problem alanlarına ne kadar çok odaklandığını ve fırsatları gözden kaçırıp kaçırmadığını kendine sor. Ayrıca, Merkür retrosu varken bu geçişte karşılıklı yanlış anlamaların çok kolay yaşanabileceğini unutma.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.