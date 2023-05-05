2023 Anneler Günü'ne özel hediye önerileri

Anneler Günü'ne özel hediye önerilerimiz var! İşte bu yıl annenize hediye edebileceğiniz uygun fiyatlı Anneler Günü hediyeleri...

Yaşam
Giriş: 05 Mayıs 2023 13:05
ABONE OL

  • Triko elbiseler zamansız şıklığın anahtar parçası. Siz de annenizin sevdiği bir renkte triko bir elbise hediye edebilirsiniz. Üstelik birçok markada indirim sezonu başladı bu nedenle tercihinizi indirim yapan markalardan yana kullanabilirsiniz.

    Görseldeki ürün

    Gusto Triko Elbise

    455,97 TL

    1 / 10

  • Aksesuarın olmadığı bir hediye önerisi listesi düşünemezdik! Söz konusu aksesuar olunca geniş bir fiyat yelpazesi bulunuyor. Bizse tercihimizi birçok annenin seveceğini düşündüğümüz bir modelden yana yaptık.

    Görseldeki ürün

    Yargıcı

    174,95 TL

    2 / 10

  • Şıklığından ödün vermeyen anneler için bir öneri ile geldik! Bu tarz bluzları iş yerinde, akşam yemeklerinde, davetlerde keyifle kullanacağından emin olabilirsiniz.

    Görseldeki ürün

    İpekyol

    299,70 TL

    3 / 10

  • Şık bir terlik de anneler için oldukça kullanışlı bir hediye alternatifi olabilir. Malum önümüz yaz, annenize ayağına takıp rahatça dolaşacağı bir terlik hediye edebilirsiniz.

    Görseldeki ürün

    Mudo

    399,99 TL

    4 / 10

  • Her annenin ihtiyaçları arasında ilk sıralarda yer alan parça: Bol eşya alan bir çanta... İşte shoper çantalar da tam olarak bu amaca hizmet etmek için raflarda yerini alıyor!

    Görseldeki ürün

    Mango

    499,99 TL

    5 / 10

  • Cıvıl cıvıl annelere özel tiril tiril bir öneri... Penye elbise, malum bu yaz çok sıcak geçecek tam da bu sebeple annenize içinde çok rahat edeceği bir penye elbise alabilirsiniz.

    Görseldeki ürün

    ADL

    179.96 TL

    6 / 10

  • Biz kruvaze detaylı her şeyi annelere çok yakıştırıyoruz! Peki ya siz?

    Görseldeki ürün

    OXXO

    129,95 TL

    7 / 10

  • Herkesin dolabında en az 1 yeleği olmalı! Oldukça işlevsel olan bu ürün gerçekten özellikle mevsim geçişlerinde düşündüğünüzden çok daha koruyucu olabiliyor.

    Görseldeki ürün

    LCW

    399,99 TL

    8 / 10

  • Annelerimizin güzel elleri kurumasın, cilt bakımı eksik kalmasın diye çantalarında devamlı bulunacak bir ürün: El kremi.

    Görseldeki ürün

    The Body Shop

    249,90 TL

    9 / 10

  • Cilt demişken yaz ve kış mevsim fark etmeksizin güneş kremi kullanmanın ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi?

    Görseldeki ürün

    Sinoz

    237,00 TL

    10 / 10

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.