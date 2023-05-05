2023 Anneler Günü'ne özel hediye önerileri

Triko elbiseler zamans\u0131z \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n anahtar par\u00e7as\u0131. Siz de annenizin sevdi\u011fi bir renkte triko bir elbise hediye edebilirsiniz. \u00dcstelik bir\u00e7ok markada indirim sezonu ba\u015flad\u0131 bu nedenle tercihinizi indirim yapan markalardan yana kullanabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nGusto Triko Elbise\n455,97 TL. Aksesuar\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 bir hediye \u00f6nerisi listesi d\u00fc\u015f\u00fcnemezdik! S\u00f6z konusu aksesuar olunca geni\u015f bir fiyat yelpazesi bulunuyor. Bizse tercihimizi bir\u00e7ok annenin sevece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir modelden yana yapt\u0131k.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nYarg\u0131c\u0131\n174,95 TL. \u015e\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6d\u00fcn vermeyen anneler i\u00e7in bir \u00f6neri ile geldik! Bu tarz bluzlar\u0131 i\u015f yerinde, ak\u015fam yemeklerinde, davetlerde keyifle kullanaca\u011f\u0131ndan emin olabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\n\u0130pekyol\n299,70 TL. \u015e\u0131k bir terlik de anneler i\u00e7in olduk\u00e7a kullan\u0131\u015fl\u0131 bir hediye alternatifi olabilir. Malum \u00f6n\u00fcm\u00fcz yaz, annenize aya\u011f\u0131na tak\u0131p rahat\u00e7a dola\u015faca\u011f\u0131 bir terlik hediye edebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nMudo\n399,99 TL. Her annenin ihtiya\u00e7lar\u0131 aras\u0131nda ilk s\u0131ralarda yer alan par\u00e7a: Bol e\u015fya alan bir \u00e7anta... \u0130\u015fte shoper \u00e7antalar da tam olarak bu amaca hizmet etmek i\u00e7in raflarda yerini al\u0131yor!\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nMango\n499,99 TL. C\u0131v\u0131l c\u0131v\u0131l annelere \u00f6zel tiril tiril bir \u00f6neri... Penye elbise, malum bu yaz \u00e7ok s\u0131cak ge\u00e7ecek tam da bu sebeple annenize i\u00e7inde \u00e7ok rahat edece\u011fi bir penye elbise alabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nADL\n179.96 TL. Biz kruvaze detayl\u0131 her \u015feyi annelere \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz! Peki ya siz?\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nOXXO\n129,95 TL. Herkesin dolab\u0131nda en az 1 yele\u011fi olmal\u0131! Olduk\u00e7a i\u015flevsel olan bu \u00fcr\u00fcn ger\u00e7ekten \u00f6zellikle mevsim ge\u00e7i\u015flerinde d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczden \u00e7ok daha koruyucu olabiliyor.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nLCW\n399,99 TL. Annelerimizin g\u00fczel elleri kurumas\u0131n, cilt bak\u0131m\u0131 eksik kalmas\u0131n diye \u00e7antalar\u0131nda devaml\u0131 bulunacak bir \u00fcr\u00fcn: El kremi.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nThe Body Shop\n249,90 TL. Cilt demi\u015fken yaz ve k\u0131\u015f mevsim fark etmeksizin g\u00fcne\u015f kremi kullanman\u0131n ne denli \u00f6nemli oldu\u011funu hepimiz biliyoruz de\u011fil mi?\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn\nSinoz\n237,00 TL.
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