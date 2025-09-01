Eylül neden güzel bir aydır?

Yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar\u0131n sembol\u00fc\nEyl\u00fcl, y\u0131l\u0131n ortas\u0131nda gizlenen ikinci bir ilkbahar gibidir. \u0130\u00e7imizde yeniden filizlenmek isteyen umutlar\u0131 uyand\u0131r\u0131r; kalbin tazelenmesine sebep olur.. Huzurlu g\u00fcnbat\u0131mlar\u0131\nG\u00f6ky\u00fcz\u00fc, pembenin ve turuncunun en g\u00fczel tonlar\u0131yla kalplere dokunur. Eyl\u00fcl g\u00fcn bat\u0131mlar\u0131, birlikte susman\u0131n bile anlam kazand\u0131\u011f\u0131 anlard\u0131r.. Mevsim ge\u00e7i\u015finin b\u00fcy\u00fcs\u00fc\nYaz\u0131n tela\u015fl\u0131 s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 geride kal\u0131r, serin r\u00fczg\u00e2rlar tenimize nazik\u00e7e dokunur. Havan\u0131n bu dinginli\u011fi, kalplerde huzur uyand\u0131r\u0131r.. Renklerin a\u015fk\u0131\nA\u011fa\u00e7lar sar\u0131, turuncu ve k\u0131z\u0131l tonlara b\u00fcr\u00fcn\u00fcr. Parklar ve sokaklar adeta bir tabloya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcr. Sokaklarda y\u00fcr\u00fcrken ad\u0131mlar\u0131n alt\u0131nda h\u0131\u015f\u0131rt\u0131yla dans eden yapraklar, \u00e2deta fon m\u00fczi\u011fi olur.. Yeni ba\u015flang\u0131\u00e7lar\nT\u0131pk\u0131 taze bir defterin ilk sayfas\u0131 gibi, eyl\u00fcl de kalplere yeni hik\u00e2yeler yazd\u0131r\u0131r. Yeniden ba\u015flamak, yeniden sevmek i\u00e7in davetk\u00e2r bir ayd\u0131r.. Sonbahar \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n zarafeti\n\u0130nce h\u0131rkalar, \u015f\u0131k tren\u00e7kotlar ve kahve tonlar\u0131... Gard\u0131roplar en g\u00fczel h\u00e2line eyl\u00fclde kavu\u015fur.. S\u0131cak i\u00e7eceklerin sohbeti\nBir fincan kahve, elinde duman\u0131 t\u00fcten tar\u00e7\u0131nl\u0131 s\u00fct ya da ho\u015f bir bitki \u00e7ay\u0131... Yan\u0131nda sevdi\u011fin varsa, en s\u0131radan an bile b\u00fcy\u00fcl\u00fc olur..
YORUMLAR